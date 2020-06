Synkkiä lukuja itänaapurista: Venäjällä jo puoli miljoonaa koronatartuntaa

Suurkaupungit Moskova ja Pietari ovat kärsineet viruksesta eniten.

Venäjästä tuli torstaina maailman kolmas valtio, jossa vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä nousi yli puolen miljoonan. Aiemmin rajapyykki oli ylitetty Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Venäjä kertoi torstaina vajaasta 9 000 uudesta tartunnasta. Koronavirukseen liittyviä kuolemia Venäjällä on rekisteröity yli 6 500, mutta määrän uskotaan olevan todellisuudessa paljon ilmoitettua suurempi.

Lähes 146 miljoonan asukkaan Venäjällä on miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen liittyviä kuolemia 45. Suomessa vastaava luku on 58.

Venäjän suurkaupungit Moskova ja Pietari ovat kärsineet eniten koronaviruksesta.

Moskovan viranomaiset vahvistivat torstaina runsaat 1 400 uutta virustartuntaa, mutta samassa yhteydessä viranomaiset kertoivat uusien tartuntojen määrän laskeneen merkittävästi kaupungin alueella. Moskovassa lievennettiin rajoituksia aiemmin tällä viikolla, ja asukkaita on ollut nauttimassa alkukesästä kaduilla ja puistoissa.

Venäjän entinen talousministeri Aleksei Kudrin sanoi uutistoimisto Tassin haastattelussa, että Venäjän terveydenhuoltojärjestelmä tarvitsee lisää rahoitusta ja modernisointia monilla alueilla. Ongelmista huolimatta Kudrin oli sitä mieltä, ettei Venäjä ole tehnyt töitään huonosti pandemian vastaisessa taistelussa.

USA:ssa jo kaksi miljoonaa tartuntaa

Johns Hopkinsin yliopiston mukaan Yhdysvalloissa ylittyi kahden miljoonan todetun koronavirustartunnan raja torstaina Suomen aikaa. Maassa todetaan uusia tartuntoja edelleen päivittäin noin 20 000. Keskiviikon jälkeen rekisteröitiin lähes 1 100 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Yhdysvallat on selvästi pahiten koronasta kärsinyt maa kuolin- ja tartuntaluvuilla mitattuna. Maassa on rekisteröity tähän mennessä kaikkiaan lähes 113 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Koronakuolemia on näin ollen miljoonaa asukasta kohden 348.

Ruotsissa ennätysmäärä tartuntoja

Ruotsissa uusien koronavirustartuntojen määrä kasvoi torstaina ennätyssuureksi. Keskiviikon jälkeen maassa todettiin lähes 1 500 uutta koronatapausta. Määrän kasvu selittyi lisääntyneellä testauksella.

Maan virustilanne ei kuitenkaan ollut ilmeisesti pahentunut, sillä tehohoitoa saavien potilaiden määrä ei ollut lisääntynyt. Eniten tehohoitoa vaativia potilaita oli sairaaloissa huhtikuun puolivälissä.

Uusia virukseen liittyviä kuolemia todettiin Ruotsissa keskiviikon jälkeen 19, kansanterveysviranomaiset kertoivat. Uudet kuolemantapaukset nostivat Ruotsin koronakuolemien kokonaismäärän 4 814:ään. Määrä vastaa 477:ää kuollutta miljoonaa ruotsalaista kohden.

Koronavirustartuntoja on Ruotsissa todettu kaikkiaan yli 48 000. Tehohoitoa on saanut yli 2 200 ihmistä.