Näissä maissa koronatartuntojen määrä nousee dramaattisesti

Esimerkiksi Intiassa ja Pakistanissa tartuntojen ja kuolemien määrä on kasvanut viime viikkoina.

Vaikka osassa maailman maista vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä on kääntynyt laskuun tiukkojen rajoitustoimenpiteiden seurauksena, toisaalla tartuntaluvut ovat jatkaneet kasvuaan.

Näin on käynyt esimerkiksi useammassa Latinalaisen Amerikan maassa, kertoo BBC. Tilanne on äitynyt niin pahaksi, että paikalliset terveysviranomaiset pitävät maanosaa uutena maailmanlaajuisen pandemian keskuksena.

Vastikään kaivettuja hautoja Sao Paulon suurkaupungin laitamilla Brasiliassa.

Muun muassa Peru, Meksiko, Chile ja Ecuador kuuluvat niihin Latinalaisen Amerikan maihin, jotka kamppailevat hillitäkseen viruksen nopeaa leviämistä. Huolestuttavin tilanne lienee kuitenkin Brasiliassa, jossa vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä on toiseksi korkein koko maailmassa. Brasiliassa on ollut yli 700 000 vahvistettua tartuntatapausta.

Myös Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa tilanne näyttää huolestuttavalta. Sekä Intiassa että Pakistanissa tartuntojen ja kuolemien määrä on kasvanut viime viikkoina. Molempien maiden terveydenhuoltojärjestelmät ovat suuren rasituksen alaisina.

Myös Venäjän tartunnat ovat lisääntyneet viime viikkoina nopeasti.

Israelissa rajoitusten purkua lykättiin sen jälkeen, kun tartuntojen määrä näytti kaksinkertaistuvan viime viikon aikana. Iranissa taas on havaittu merkkejä siitä, että koronaviruksen toinen aalto olisi lähestymässä.

Desinfiointitoimia Gizan pyramideilla Egyptissä.

Afrikassa koronavirustartuntoja on havaittu eniten Egyptissä ja Etelä-Afrikassa. Viruksen testausmäärien on kuitenkin ilmoitettu olevan osassa maanosaa erittäin alhaisia, mikä saattaa vääristää käsitystä siitä, kuinka laajalle virus on maanosassa levinnyt.

Ilta-Sanomat uutisoi keskiviikkona, että kahden viime viikon aikana Yhdysvaltojen päivittäiset kuolinluvut ovat laskeneet useasti alle tuhanteen. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin huhtikuun puolivälissä nähdyt luvut, jolloin vuorokaudessa rekisteröitiin jopa yli 3 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Yhdysvaltojen uudet tartunnat ovat kuitenkin sinnikkäästi pysytelleet päivätasolla noin 20 000:ssa. Aiemmin korona runnoi Yhdysvaltojen itärannikkoa, mutta sittemmin virus on siirtynyt enemmän Keskilänteen, länteen ja etelään.

Vaikka New Yorkissa epidemian huippu on jo ohitettu, muualla Yhdysvalloissa päivittäisten kuolemien lukumäärä on hidas laskemaan, kertoo BBC.

New York Magazinen mukaan esimerkiksi Arizonassa ja Floridassa todettujen tartuntojen määrä on kasvanut.