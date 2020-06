Black Lives Matter -mielenosoituksissa Yhdysvalloissa on ollut useita väkivaltaisia yhteenottoja. ”Boogaloo-liikkeeksi” kutsuttu äärioikeistoryhmä on yhdistetty osaan tapauksista.

Poliisiväkivaltaa ja rasismia vastustavissa mielenosoituksissa on ollut useita väkivaltaisia konflikteja. Viime sunnuntaina Seattlessa mies ajoi henkilöautolla väkijoukkoon ja ampui mielenosoittajia kohti, kun nämä saivat pysäytettyä auton etenemisen, The Guardian kertoo.

Samana päivänä Virginian osavaltiossa Lakesiden kaupungissa poliisi pidätti miehen, jonka epäillään ajaneen lava-autolla päin rauhanomaisia mielenosoittajia ja osuneen pyöräilijään. Autoa ajanut mies on Guardianin mukaan yhdistetty useissa yhteyksissä muun muassa rasistiseen Ku Klux Klan -järjestöön.

Kuluneiden viikkojen aikana yksittäiset aseistautuneet henkilöt ovat uhkailleet mielenosoittajia ympäri Yhdysvaltoja. Aseinaan heillä on ollut muun muassa pistooleita, sarjatuliaseita ja jousia. Texasissa mies uhkaili kadulla parveilleita mielenosoittajia moottorisahalla käskien heitä painumaan koteihinsa rasististen solvausten saattelemana. Osa uhkailijoista on ollut naamioituneita, ja heitä on myöhemmin yhdistetty paikallisiin uusnatsijärjestöihin.

Osa boogaloo-liikkeestä tukee George Floydin puolesta mieltään osoittavia, osa taas vastustaa.

Osa aseellisista konflikteista on yhdistetty äärioikeistolaiseen ”Boogaloo-liikkeeseen”. Liikkeen toiminta näyttäytyy sekavana, sillä osa heistä vaikuttaa puolustavan voimakkaasti Black Lives Matter -liikkeen sanomaa ja tukevan mielenosoittajia, kun taas osa on kääntynyt heitä vastaan.

Valtiovaltaa vastustava boogaloo-liike on löyhästi järjestäytynyt ja aseistautunut. Sen jäsenet, niin kutsutut ”boogaloo-pojat”, lietsovat sekasortoa, joka johtaisi uuteen sisällissotaan Yhdysvalloissa. He käyttävät hyväkseen George Floydin kuolemasta seuranneita laajoja mellakoita ja pyrkivät hyödyntämään niiden saamaa julkisuutta omien tarkoitusperiensä ajamiseen.

– Ääriajattelijat näkevät levottomuudet mahdollisuutena lietsoa kauhua ja kiinnittää huomio pois mielenosoittajien viestistä, apulaisjohtaja Joanna Mendelson ääriliikkeitä vastustavasta kansalaisjärjestöstä (ADL) sanoo Las Vegas Review-Journalille.

Mendelsonin mukaan ääriliikkeet käyttävät yhteiskunnallista epäjärjestystä hyväkseen saadakseen omalle agendalleen näkyvyyttä.

Myös muita räikeitä vaatteita on nähty mielenosoituksissa taisteluliivien alla.

Monet boogaloo-liikkeen edustajista ovat pukeneet yhteisestä sopimuksesta havaijipaidat taisteluliiviensä alle. Vuonna 2017 Charlottesvillen mielenosoituksissa Yhdysvalloissa valkoista ylivaltaa kannattaneet pukeutuivat prässättyihin khaki-housuihin ja poolo- tai kauluspaitoihin. Tutkijat uskovat, että pukukoodien tavoitteena on irtautua äärioikeistoon liittyvistä kliseisistä mielikuvista.

Havaijipaitojen taustatarina pohjautuu American University -yliopiston professori Cynthia Miller-Idrissin mukaan internethuumoriin ja -meemeihin. Miller-Idriss sanoo The Washington Postille, että havaijipaidat heijastavat pirullista huumorintajua, joka kytee boogaloo-liikkeen rakenteissa.

– Havaijilaisessa luau-juhlassa syödään perinteisesti paahdettua sikaa. Sika taas on pilkkanimi poliiseille. Paita siis tavallaan kuvastaa poliisiin kohdistuvaa väkivaltaa tulevassa sisällissodassa, Miller-Idriss analysoi Washington Postille.

Lisäksi iloisensävyinen havaijipaita saa raskaasti aseistautuneet boogaloo-pojat vaikuttamaan absurdilta ilmestykseltä, mikä voi vähentää heitä kohtaan esitettävää kritiikkiä.

– On hankalaa puhua havaijipaitaisten miesten vaarallisuudesta kuulostamatta edes hieman naurettavalta, toteaa Howard Graves Etelän köyhäin lakikeskus -ihmisoikeusjärjestöstä WP:lle.

Liikkeen jäseniä kutsutaan boogaloo-pojiksi. Nimi juontaa juurensa vuonna 1984 julkaistusta breakdance-elokuvasta.

Boogaloolla ei tiettävästi ole kansallisia johtajia. Se käyttää sosiaalisesta mediaa yhteydenpitoon, järjestäytymiseen ja rekrytointiin. Ennen George Floydin kuoleman myötä syntynyttä kansanliikettä ryhmä pyrki aiheuttamaan kaaosta ja sekasortoa muun muassa koronavirustoimia vastustavissa mielenosoituksissa.

Kesäkuun alussa Las Vegasissa pidätettiin kolme liikkeen jäsentä, joita vastaan on nostettu syyte liittovaltion oikeudessa, USA Today kertoo. Heidän epäilleen valmistelleen väkivaltaista iskua mielenosoituksessa. Pidätetty mieskolmikko on aiemmin kuulunut Yhdysvaltain asevoimiin.

Liikkeen nimi on peräisin vuonna 1984 ensi-iltansa saaneesta elokuvasta Breakin' 2: Electric Boogaloo. Sam Firstenbergin ohjaamaa breakdance-elokuvaa pidetään yleisesti niin huonona, että siitä on syntynyt vitsi internetin keskustelupalstoilla. Liike käyttää ”boogaloota” koodisanana tulevalle sisällissodalle, jonka he katsovat olevan eräänlainen jatko-osa ensimmäiselle.