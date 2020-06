Sodan sääntöjä noudattava kone voisi ampua lapsen – tällaisia ovat autonomiset asejärjestelmät, joita kehitetään kovaa vauhtia

Ajatus täysin tekoälyn hallinnassa olevista aseista on pelottava; näin puolustusvoimien tutkimusjohtaja ja ulkoministeriön asevalvontapäällikkö vastaavat IS:n kysymyksiin sodankäynnin tulevaisuudesta.

Yhdysvaltain maavoimien Ranger-yksikön sotilas Paul Scharre asettui tarkka-ampujaryhmänsä kanssa yöllä asemiin Afganistanin ja Pakistanin rajalle. Kukkulan alapuolella näkyi paikallinen kylä. Aamu koitti.

– Vähän ajan kuluttua pieni tyttö tuli tiedustelemaan asemaamme. Vaikka hänellä oli narussa pari vuohta, oli selvää, että hän tuli tarkistamaan, keitä me olimme, Scharre kertoi tapahtuneesta vuosia myöhemmin esitelmätilaisuudessa.

Tyttö teki pitkän ja hitaan kierroksen amerikkalaisten ympäri. Katseita vaihdettiin. Kuului radiopuhelimen kohinaa – tyttö ilmeisesti raportoi jollekulle näkemästään. Tytön poistuttua taleban-taistelijat ilmestyivät. Kahakan jälkeen amerikkalaiset irrottautuivat, ja tilanne oli ohi.

Jälkeenpäin sotilaat keskustelivat siitä, mitä he tekisivät samanlaisessa tilanteessa. Tiedustelijan voisi ottaa kiinni, ja siten saisi ehkä muutaman tunnin peliaikaa, joku pohti.

– Kertaakaan ei tullut esille ajatus, että tytön olisi voinut ampua. Kiinnostavaa tässä on se, että ampuminen olisi ollut laillista sodan sääntöjen mukaan. Niissä ei määritellä taistelijan ikää, vaan määrittely perustuu toimintaan. Tyttö tiedusteli vihollisen hyväksi. Hän otti osaa vihollisuuksiin, mikä teki hänestä aktiivisen taistelijan.

– Jos ohjelmoi koneen toimimaan sodan sääntöjen mukaan, se olisi tappanut tämän pienen tytön. Kysymys kuuluu, voimmeko ohjelmoida tai rakentaa koneen niin, että se erottaa sen, mikä on laillista ja sen, mikä on oikein, Scharre pohti.

Paul Scharre palveli sotilaana Afganistanissa ja Irakissa (kuva) ennen siirtymistään aseasiantuntijaksi Pentagoniin. Nykyisin hän on teknologian ja kansallisen turvallisuuden tutkimuohjelman johtanana Center for New American Security -tutkimuslaitoksessa.

Scharre on Yhdysvaltain tunnetuimpia autonomisten aseiden asiantuntijoita. Hän työskenteli pitkään näiden järjestelmien parissa puolustusministeriö Pentagonissa ja julkaisi viime vuonna kirjan nimeltään Army of None – Autonomous Weapons and the Future of War (Ei kenenkään armeija – autonomiset aseet ja sodankäynnin tulevaisuus).

Useilla jo käytössä olevilla asejärjestelmillä on autonomisia piirteitä, ja niiden kehitys etenee kovaa vauhtia erityisesti Yhdysvalloissa, Kiinassa, Venäjällä, Britanniassa, Israelissa ja Turkissa.

Kaikki tämä herättää isoja kysymyksiä sodankäynnin tulevaisuudesta.

Onko eettisempää se, että ihminen tappaa ihmisen kuin se, että kone tappaa ihmisen? Pystyykö keinoäly tekemään saman harkinnan kuin ihminen päättäessään tappavan voiman käytöstä?

Virolainen Milrem kehittää miehittämättömiä tela-ajoneuvoja, joissa on autonomisia piirteitä.

Tarkka-ampujaryhmän tilanne 2000-luvun alun Afganistanissa oli suhteellisen yksinkertainen. Taistelut voivat kuitenkin olla monitahoisia, kaoottisia ja nopeatempoisia. Sodan sumu voi estää selkeiden päätösten tekemisen.

Sotilasasiantuntijoiden mukaan kone on tarkempi kuin ihminen. Se on nopea. Se ei väsy, ei tee virheitä, ei stressaannu eikä tee hätäratkaisuja raivonpuuskassa.

Sillä on kuitenkin rajoitteensa. Kymmenet johtavat tekoälytutkijat ja kansalaisjärjestöt haluaisivat kieltää autonomiset aseet kokonaan. Niitä koskevasta ohjeistuksesta neuvotellaan parhaillaan Genevessä. YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan ne ovat ”poliittisesti mahdottomia hyväksyä ja moraalisesti vastenmielisiä”.

IS kysyi puolustusvoimien tutkimusjohtajalta, insinöörieversti Jyri Kosolalta ja ulkoministeriön asevalvonnan yksikön päälliköltä Leena Pylvänäiseltä, mitä mieltä he ovat autonomisia piirteitä omaavien asejärjestelmien kehityksestä.

Ensin kuitenkin pitää selvittää, mitä näillä järjestelmillä tarkoitetaan. Yksiselitteistä, kansainvälisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole, kertoo Pylvänäinen IS:lle sähköpostitse.

– Samaa mieltä ollaan kuitenkin siitä, ettei täysin autonomisia, siis kokonaan ihmisen kontrollin ulkopuolella olevia asejärjestelmiä ole tällä hetkellä olemassa, eikä sellaisia tule myöskään kehittää. Autonomiassa on kyse jatkumosta, ei yksinkertaisesta on-off-asetelmasta. Siksi olisikin parempi puhua nimenomaan autonomisia piirteitä omaavista järjestelmistä.

Jemenin huthikapinalliset julkaisivat viime heinäkuussa kuvan ohjus- ja dronekalustostaan. Kaikkiaan 18 dronea iski Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin syyskuussa 2019.

Ja näin insinöörieversti Kosola:

– Autonominen tarkoittaa määritelmällisesti järjestelmää, jonka kaikki osa-alueet ovat ulkopuolisesta ohjauksesta itsenäisiä. Täysin autonominen ase olisi käytössä arvaamaton ja siksi sotilaallisesti hyödytön. Siksi tarvetta täysin, tai edes laajasti, autonomiselle aseelle ei ole, tutkimusjohtaja kertoo IS:lle sähköpostissa.

Silti autonomia on vahvasti mukana asetekniikan kehityksessä, ja järjestelmistä tulee entistä älykkäämpiä. Kosola esittää teknisen näkökulman, jonka mukaan sille on selkeä tarve.

– Autonomiaa kehitetään, jotta voidaan siirtää konetta ajava ihminen koneen ulkopuolelle ohjaamaan sen toimintaa. Tällöin koneeseen ei tarvitse varata tilaa ihmisille ja heidät toimintakykyisenä pitäville järjestelmille. Näin koneesta voidaan tehdä pienempi, kevyempi ja ketterämpi. Sellainen kone on vaikeasti havaittava ja torjuttava, Kosola viestittää.

– Koska koneessa ei istu tai majaile ihmistä lepo-, ravinto-, neste- ja wc-tarpeineen, kone voi energiavarastojensa puitteissa olla tehtävässä hyvinkin pitkän aikaa, jopa kuukausia. Koska ei ole tarvetta suojata ihmistä kolhuilta, kylmältä, kuumalta, veden paineelta ja muilta ympäristöolosuhteilta, kone voidaan pistää olosuhteisiin, jotka olisivat liian vaarallisia tai hankalia ihmiselle.

Sea Hunter on Yhdysvaltain koekäyttöön kehittämä miehittämätön sukellusveneentorjunta-alus. Se pystyy partioimaan merellä ilman ihmisen jatkuvaa valvontaa.

Entä eettinen näkökulma?

Kansainvälisen oikeuden periaatteisiin sotilaallisen voimankäytön säätelyssä kuuluvat muun muassa mielivaltaisen toiminnan kielto ja taisteluun osallistuvien ja osallistumattomien erottelu toisistaan. Sotilaallisen toimen on oltava välttämätön, ja asevaikutusta saa kohdistaa ainoastaan taisteluun osallistuviin kohteisiin.

Eettinen ja sotilaallinen näkökulma voivat liittyä toisiinsa. Kosolan mukaan miehittämätöntä ase- ja sensorilavettia hyödyntävä joukko voi ottaa miehitettyä enemmän riskejä, esimerkiksi mennä lähemmäs kohdetta nähdäkseen sen paremmin. Se voi myös päästää kohti tulevan ajoneuvon lähemmäs ennen tulenavausta.

– Tämä voi vähentää vahinkoja siviilikohteille. Jos äly ja kyky tehtävän suorittamisen säätämiseen on maalin läheltä tarkasti näkevässä aseessa eikä kymmenien tai satojen kilometrien päässä olevassa miehitetyssä lavetissa, ase kykenee osumaan oikeaan kohteeseen, välttämään siviilikohteita ja tarvittaessa jopa keskeyttämään tehtävänsä, Kosola arvioi.

– Voidaan siis väittää, että ihmisen ulkoistaminen aselavetista ja tekoälyn hyödyntäminen voivat lisätä mahdollisuuksia noudattaa humanitaarista lainsäädäntöä sodankäynnissä. Tämä kuitenkin edellyttää valtioilta vastuullisuutta tekoälyn hyödyntämisessä, eettisten näkökulmien ja kansainvälisen lainsäädännön huomioon ottamista asejärjestelmien kehittämisessä ja sotilasjoukon koulutuksessa.

Yhdysvaltain MQ-1 Predator -lentolaite Irakissa. Aseistetut Predator- ja Reaper-lentolaitteet toimivat etäohjattuina, mutta viestiyhteyksien katkettua ne pystyvät palaamaan tukikohtaan itsenäisesti.

Ulkoministeriön Pylvänäinen on hieman samoilla linjoilla.

– Jos autonomian lisääntyminen auttaa tekemään aseista vähemmän umpimähkäisiä, voi siitä olla humanitaarisen oikeuden näkökulmasta jopa hyötyäkin. Suurin haaste tällä hetkellä ovat liian tyhmät, eivät liian älykkäät aseet, hän kirjoittaa.

– Populaarikulttuurin ’tappajarobotteja’ tuskin kukaan on kehittämässä, tai edes haluaisi kehittää. Sotilaat korostavat, että täysin autonominen ase olisi käytössä arvaamaton – ja sellaisena se olisi kansainvälisen oikeuden näkökulmasta jo nykyisellään laiton.

Kosolan mukaan järjestelmään kuuluu aina kolme osaa: ihminen, kone ja niiden toiminnan määrittävä informaatio: ohjesäännöt, oppaat ja ohjelmistot.

– Vain toiminnalla on eettinen aspekti. Siten säätelyn keskiössä tulee olla ihmis-kone-joukon toiminta, ei koneen tekninen toteutus, tutkimusjohtaja pohtii.

Säätelyä ja vastuullisuutta peräänkuuluttaa myös Pylvänäinen:

– Kansainvälisen oikeuden noudattaminen on kaiken perusta. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus ja kansainväliset ihmisoikeusnormit pätevät täysin riippumatta siitä, millainen asejärjestelmä on käytössä, ja vastuu niiden noudattamisesta säilyy aina valtioilla. Tästä ei ole erimielisyyttä kansainväliselläkään tasolla, Pylvänäinen sanoo.

– Keskustelua käydään sen sijaan siitä, mikä on riittävä ihmisen ohjauksen taso ja miten se voidaan käytännössä varmistaa.

Tärkeä työkalu riittävän ihmisen kontrollin varmistamiseksi on asejärjestelmien oikeudellinen arviointi, johon Suomikin on velvoitettu Geneven sopimusten ensimmäisen lisäpöytäkirjan 36. artiklan perusteella.

– Sen mukaan valtioilla on velvollisuus arvioida käyttöön otettavien asejärjestelmien kansainvälisen oikeuden mukaisuus. Suomi on vastikään päivittänyt kansallisen määräyksensä artiklan toimeenpanosta. Uusi määräys on tärkeä askel vastattaessa niihin oikeudellisiin kysymyksiin, joita uuteen aseteknologiaan voi liittyä myös Suomessa.

Kosolan mukaan pääesikunta on jo antanut oikeudellisista arvioinneista selkeän ohjeistuksen, jota puolustusvoimat noudattaa hankinnoissa.

Sitten on vielä taktinen näkökulma. Kosolan mukaan autonomisilla ominaisuuksilla on hyvinkin käyttöä taistelukentällä.

– Kone, jossa ei ole ihmistä, voidaan lähettää vaarallisiin tehtäviin helpommin kuin ihminen. Tämä mahdollistaa nopeamman päätöksenteon. Tällöin kyetään tempaamaan aloite omiin käsiin, ja näin saadaan vastustaja altavastaajan asemaan, Kosola kertoo.

Kosolan mukaan ihmisen ja koneen työnjaon kehittymisen myötä koneen on kyettävä entistä itsenäisempään toimintaan: kääntämään peräsintä, säätämään kaasua, määrittämään paikkansa, ­valitsemaan kummalta puolelta esteen kiertää ja niin edelleen. Se keventää ihmisen taakkaa.

– Tällöin ihminen voi kiinnittää huo­mionsa koneen ajamisen sijaan tilanteen arviointiin, kokonaisvaltaiseen harkintaan ja päätöksentekoon. Siis sellaisiin asioihin, joissa korostuu ihmisen rooli vastuullisena päätöksentekijänä.

Captor-miinatorpedo voitiin pudottaa mereen B-52-pommituskoneesta. Järjestelmä otettiin käyttöön 1979.

Toinen peruste on se, että ihmisen suorituskyky ei riitä tietotulvan käsittelemiseen tai suurta nopeutta vaativaan toimintaan, kuten kaikkien näkökentässä olevien kohteiden seurantaan tai kohti tulevaan ohjukseen tähtäämiseen.

Kolmas tarve autonomisille ­ominaisuuk­sille syntyy siitä, että järjestelmän on tarvittaessa kyettävä suoriutumaan myös tilanteista, joissa radioyhteyttä miehitetyn ja miehittämättömän osan välillä ei ole.

– Miehittämättömän lavetin tulee siten kyetä suorittamaan tehtävänsä myös ilman jatkuvasti päällä olevaa radioyhteyttä järjestelmän miehitettyyn osaan. Tähän tarvitaan autonomisia ominaisuuksia.

Geneven neuvottelut autonomisista aseista ovat sujuneet hitaasti. Se on turhauttanut kansalaisjärjestöjä. Leena Pylvänäinen kertoo, ettei Suomi pyri neuvotteluissa autonomisten aseiden ennakoivaan täyskieltoon.

– Suomen tavoitteena on yhteisesti sovittu ohjeistus, käytännesäännöt tai vastaava asiakirja, jossa sovittaisiin lähtökohdista näiden järjestelmien hyödyntämiseen. Tällä tavoitteella on neuvotteluissa hyvin laaja tuki, ja tuloksia on tarkoitus saada aikaan vuoden 2021 loppuun mennessä, Pylvänäinen sanoo.

Näissä Suomen puolustusvoimien aseissa on autonomisia piirteitä

Ranger-lentotiedustelujärjestelmä on ollut puolustusvoimien käytössä jo vuodesta 2001. Rangerin seuraajasta tullee aikaisempaa autonomisempi.

Laajan määritelmän mukaan autonomisia piirteitä on erilaisissa ammu ja unohda -tyyppisissä ohjuksissa. Niitä Suomen puolustusvoimilla on käytössä useita.

Esimerkiksi maavoimien panssarintorjuntaohjus Spike-MR:ssä (PstOhj 2000) ja ilmavoimien Sidewinder AIM-9M-ilmatorjuntaohjuksissa on kehittyneitä hahmontunnistusominaisuuksia. Ne kykenevät myös seuraamaan maaliaan itsenäisesti.

Maavoimien miehittämätön Ranger-lentolaite on suunniteltu tiedustelu-, valvonta- ja maalinosoitustehtäviin. Se kykenee lentämään itsenäisesti ennalta ohjelmoitua reittiä ja pitämään sensorinsa suunnattuna tiettyyn kohteeseen. Kuva-analyysin tekee kuitenkin maa-asemalla työskentelevä ihminen.

Ranger-järjestelmän seuraajaan todennäköisesti tulee lisää autonomisia piirteitä ja tekoälyä. Uuden järjestelmän vaatimuksia ei ole kuitenkaan vielä määritelty.

Merivoimien Katanpää-luokan miinantorjunta-aluksilla käytettävät miehittämättömät AUV1 Hugin -sukelluslaitteet etsivät kohteita ja kartoittavat merenpohjaa akustisten sensoreiden avulla. Tehtävävaiheessa ne kykenevät toimimaan itsenäisesti ennalta ohjelmoidulla reitillä.

Sekä merivoimien uusiin korvetteihin että ilmavoimien uusiin monitoimihävittäjiin hankitaan uusia asejärjestelmiä, joilla on entistä kehittyneempiä autonomisia ominaisuuksia. Tällainen on muun muassa korvettien pintatorjuntaohjus Gabriel 5, joka kykenee hakeutumaan itsenäisesti maaliinsa huonossa säässä.

Lähde: Puolustustutkimuksen vuosikirja 2019