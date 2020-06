Kiinan ja Australian välillä kuplii jälleen – Australia ei aio alistua Kiinan syytöksiin: ”Roskaväite”

Pääministeri Morrison kiistää Kiinan väitteet rasistisesta kohtelusta.

Australian pääministeri Scott Morrison hyökkäsi voimakkaasti Kiinan uhkauksia vastaan. Kiina on viime päivinä vihjaillut, että kiinalaisten pitäisi välttää Australiaa, koska aasialaisiin on kohdistunut rasismia koronaviruspandemian aikana. Ennen pandemian alkua kiinalaisilla turisteilla ja opiskelijoilla on ollut merkittävä taloudellinen vaikutus Australialle.

Kiinan vihjailut ovat viimeisin käänne maiden välisessä pitkäaikaisessa diplomaattisessa kiistelyssä. Kiistelystä huolimatta Kiina on Australialle tärkeä, sillä maa on sen suurin kauppakumppani.

Morrison kiisti Kiinan syytökset rasistisesta kohtelusta ja kutsui syytöksiä "roskaväitteeksi".

– Meillä on tärkeä kauppasuhde Kiinan kanssa, ja haluaisin sen jatkuvan, Morrison sanoi radiohaastattelussa torstaina.

Morrison myös varoitti, ettei hänen hallituksensa pidä koskaan alistua uhkailuun.

Australiassa Uuden Etelä-Walesin osavaltion rasisminvastainen komitea on raportoinut aasialaisiin kohdistuneen rasismin lisääntyneen koronaviruspandemian aikana.

Kiinan ja Australian suhteet ovat kuplineet viime vuosina, kun Kiina on pyrkinyt vahvistamaan vaikutusvaltaansa Australian lähialueilla. Tällä hetkellä Australia on sulkenut rajansa ulkomaalaisilta koronaviruksen vuoksi.