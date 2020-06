”Voiko valkosipuli tai C-vitamiini parantaa koronaviruksesta? Ei. Sairastuvatko vain vanhat ihmiset tautiin? Eivät.”, Euroopan komission puheenjohtaja Ursuva van der Leyen sanoo.

Euroopan unioni on huolissaan internetissä kiertävistä koronaa koskevista vääristä väitteistä – sekä tarkoituksellisesta disinformaatiosta että tahattomasta väärästä tiedosta.

– Disinformaatio voi tappaa koronaviruksen aikana. Meillä on velvollisuus suojella kansalaisiamme ja valaista heitä väärästä informaatiosta, ja paljastaa tekijät, jotka ovat asiasta vastuussa, sanoi Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell.

– Tämän päivän teknologisessa maailmassa, jossa taistelijat hallitsevat näppäimistöllä, eivät miekoilla, ja kohdistetut vaikutusoperaatiot ja disinformaatiokampanjat ovat tunnustettu valtioiden ja ei-valtioiden käyttämä ase, Euroopan unioni lisää toimintaansa ja kapasiteettiaan tässä taistelussa.

Josep Borrell toivoo, että disinformaatio saadaan kuriin.

Euroopan komissio on laatinut listan valheellisista väittämistä. Tässä 10 valheellista väittämää:

Euroopan komissio on laatinut kattavan listan maailmalla kiertävistä vääristä väitteistä.

– Voiko valkosipuli tai C-vitamiini parantaa koronaviruksesta? Ei. Sairastuvatko vain vanhat ihmiset tautiin? Eivät, toteaa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen komission julkaisemassa materiaalissa.

Hän painottaa, että kansalaisten kannattaa olla lähdekriittisiä. Liikkeellä on monia tahoja, jotka tahtovat rahastaa ihmisten pelolla, vaikka heidän tuotteillaan ei ole mitään tutkittua tehoa virukseen.

1. Ihminen on taudin takana

Covid-19-tauti on saanut lähtönsä luonnollisesta viruksesta, jota eläin on kantanut. Pandemia ei ole ihmisen luoma, vaan virus on todennäköisesti siirtynyt ihmisiin Wuhanin eläintorilla Kiinassa.

2. EU:sta loppuu ruoka

Pandemia on haastanut ruoantuotannon EU:n alueella, mutta ei ole syytä olla huolissaan, etteikö ruokaa riittäisi.

3. Kyse on influenssasta

Kyseessä ei ole tavallisen kausi-influenssan rajumpi muoto, vaan tauti todella leviää helpommin ja sen aiheuttaa oma koronaviruspohjainen viruksensa.

4. Valkosipuli, tietty lääke tai valkaisuaine tepsii

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ei ole tutkittua lääkettä. Epämääräisten tai epäluotettavien neuvojen seuraaminen voi vaarantaa terveytesi ja viedä yhteiskunnan hoitoresursseja turhaan. Älä luota väitteisiin hoidoista tai lääkkeistä, joita ei ole tarkkaan testattu, hyväksytty ja joita ei myydä laajalti.

5. 5G-verkko on kaiken takana

Matkapuhelinten käyttämällä 5G-verkolla ei ole mitään yhteyttä koronavirukseen. 5G-mastojen levittämät radioaallot eivät aiheuta ihmisille minkäänlaista terveyshaittaa.

6. Vain vanhat sairastuvat

Koronavirus voi iskeä niin nuoriin kuin vanhoihin ihmisiin, joten kaikenikäisten ihmisten tulee pitää käsihygieniasta ja turvaväleistä huolta.

7. Koronavirus on rokotemyönteisten salajuoni

Virusta vastaan ei ole valitettavasti rokotetta. Maailmanlaajuisesti rokotteet pelastavat 2–3 miljoonaa ihmishenkeä vuosittain. EU rahoittaa koronarokotteen tutkimusta, mutta unioni ei suunnittele joukkorokottamista.

8. Schengen-alue nuivettuu

Vaikka rajoja on välillisesti suljettu ja ihmisten matkustamista rajoitettu, rajat ovat auki rahtiliikenteelle, ja muun muassa kasvomaskit voivat ylittää valtioiden rajoja alle 15 minuutissa.

9. Maahanmuuttajat levittävät virusta

Koronavirus ei ole kiinalainen, eurooppalainen tai amerikkalainen, eikä se myöskään iske toisiin kansallisuuksiin voimakkaammin kuin toisiin mistään biologisista syistä.

10. Maski on oikotie onneen

Monessa EU-maassa ihmisiä suositellaan tai vaaditaan pitämään kasvosuojia. Komissio muistuttaa, että ne suojaavat vain oikein puettuina ja että väärään turvallisuuden tuntuun ei saa tuudittautua suojaimen vuoksi. Pahimmassa tapauksessa hengityssuojainten käyttö voi lisätä koronatapauksia.

Disinformaatiota unionin sisältä ja ulkopuolelta

Komissaari Věra Jourován mukaan disinformaatio on vyörynyt Eurooppaan pandemian aikana aalloittain. Lähteitä on sekä unionin sisällä että ulkopuolella.

– Taistellaksemme disinformaatiota vastaan meidän täytyy mobilisoida kaikki olennaiset tekijät verkkoalustoista julkisiin auktoriteetteihin ja tukea riippumattomia faktantarkistajia ja mediaa. Verkkoalustat ovat ottaneet positiivisia askeleita pandemian aikana, mutta niiden täytyy parantaa pyrkimyksiään.

Euroopan digitaalisen median observatorio aloitti toimintansa kesäkuussa osana EU:n linjausta tukea faktantarkistusta ja tutkimusta. EU on käynnistänyt monia hankkeita, jotta valheellisia väitteitä kiertäisi vähemmän ja ihmiset tunnistaisivat ne paremmin.

Yllättävistä väitteistä lukiessa kannattaa aina tarkistaa lähde, tarkistaa verkosta, onko informaatio linjassa yleisten väitteiden kanssa ja miettiä, hyötyykö julkaisija väitteestä jollakin tapaa.