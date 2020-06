Onko Olof Palmen murhasta epäillyllä Skandia-miehellä sittenkin alibi? ”Hän ei ollut Stig Engström, jonka näin”

Yksi Olof Palmen murhapaikalle ensimmäisten joukossa tulleista sanoo, että Stig Engström ei ampunut Ruotsin pääministeriä.

Ruotsin pääministerin Olof Palmen murhaa tutkineen ryhmän pääsyyttäjä Krister Petersson nosti keskiviikon näyttävässä tiedotustilaisuudessa ”Skandia-miehenä” tunnetun Stig Engströmin pääministerin murhan epäillyksi tekijäksi.

Ruotsalaislehti Aftonbladet on kuitenkin kaivanut esiin tapauksen yhden silminnäkijän, nyt 76-vuotiaan Leif Ljungqvistin. Ljungqvist sanoo Aftonbladetille, että hän näki Palmeen murhaajan – ja on täysin varma siitä, että se mies ei ollut Engström.

– Skandia-mies juoksee lyhyin askelin. Se mies, jonka minä näin, loikki kuin hirvi kohti kujaa, Ljungqvist sanoi Aftonbladetille.

Ljungqvist sanoo olleensa Hans Melanderin johtamissa täydentävissä kuulusteluissa kolme viikkoa sitten ja painottaneensa jo tuolloin, ettei tekijä voinut olla Engström.

Hän kutsuu Engströmin leimaamista Palmen murhaajaksi ”skandaaliksi”.

Ljungqvist oli reilut 34 vuotta sitten liikkeellä Tukholman keskustassa ja kuuli murhalaukaukset. Hän oli ensimmäisten joukossa murhapaikalla ja sanoo nähneensä murhaajan.

– Hän seisoi vain jonkun metrin päässä Lisbeth Palmesta, sitten kääntyi ja loikki hirven lailla kohti kujaa. Miksi hän olisi tehnyt niin, jos hän ei olisi ollut rikoksentekijä?

Ljungqvistin mukaan Engström tuli tapahtumapaikalle vasta pari minuuttia laukausten jälkeen.

– Hän tuli paikalle noin kaksi ja puoli minuuttia myöhemmin. Istuin autossa ja odotin, että poliisi vastaisi. Sitten nousin autosta ja silloin näin hänet (Engströmin) ja näin, kun hänkin lähti juoksemaan kohti kujaa.

Ljungqvist arvelee, että muut silminnäkijät saattoivat luulla Engströmin ampuneen Palmen.

– He ehkä luulivat, että hän on rikoksentekijä, kun he näkivät hänen lähtevän juosten paikalta. Hän sekoittui oikean rikoksentekijän kanssa, Ljungqvist sanoi.