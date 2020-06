Kuolleiden määrässä hirvittävä nousu Moskovassa

Kaupunki on yksi Venäjän pahimmista koronaepidemia-alueista.

Venäjän pääkaupungin Moskovan terveysviranomaisten mukaan Moskovassa kuolleiden määrä kasvoi toukokuussa 57 prosenttia verrattuna viime vuosiin. Moskova on ollut yksi Venäjän suurista koronaviruksen epidemia-alueista.

Venäjällä on vahvistettu Johns Hopkins -yliopiston mukaan yli 493 000 koronavirustartuntaa, ja virukseen liittyviä kuolemia on 6 350. On esitetty epäilyjä, että Venäjällä tartuntaluvut sekä virukseen liittyvien kuolemien määrä olisivat vielä suurempia. Venäjää enemmän vahvistettuja koronavirustartuntoja on Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Yllä olevalla videolla kerrotaan WHO:n arviosta, jonka mukaan koronavirustilanne on pahenemassa maailmanlaajuisesti.