Vuosien ajan murhaa ruotinut Pertti Poutiainen pettyi Palme-tutkinnan lopputulokseen: ”Tämä on kuin suuri ilmapallo, mikä puhkesi”

Palmen murhatutkintaa vuosikausia seurannut ruotsinsuomalainen Pertti Poutiainen pettyi karvaasti viimeisimpään murhatutkinnan lopputulokseen.

Ruotsin syyttäjänvirasto kertoi Olof Palmen murhatutkinnan tuloksista keskiviikkona. Ruotsissa asuva Pertti Poutiainen, 64, seurasi tiedotustilaisuutta herkeämättä kotonaan.

Aihe on lukio-opettajana työskentelevälle miehelle tuttu. Poutiainen selvitti yhdessä veljensä Kari Poutiaisen kanssa Palmen murhatutkinnan kiemuroita seitsemän vuoden ajan. Heidän kirjansa Inuti Labyrinten (Labyrintissä) julkaistiin Ruotsissa 1990-luvun puolivälissä.

Vuosikymmenten tutkimusten jälkeen syyttäjä Krister Petersson ja tutkinnanjohtaja Hans Melander kertoivat tutkinnan päättyvän.

He nimesivät Palmen epäillyksi murhaajaksi niin sanotun ”Skandia-miehen” eli Stig Engströmin, jota on pidetty ensimmäisenä murhapaikalle saapuneena silminnäkijänä.

Katso Ruotsin syyttäjänviraston tiedotustilaisuus yllä olevalta videolta.

Tiedotustilaisuuden päätyttyä Poutiaisella oli päällimmäisenä yksi tunne; pettymys.

– Olin luottavainen, että nyt tässä tulee jotain vankkaa ja uutta, mihin he perustavat johto­päätöksensä. Mutta se oli vain tyhjää, ei siinä ollut mitään uutta. On pettynyt olo.

Pertti Poutiainen on seurannut Olof Palmen murhatutkintaa herkeämättä vuosikymmenten ajan.

– Eihän tällä tavalla voi tehdä, että ensin kerrotaan, että meillä on murhaaja ja sitten ei ole mitään uutta. Tämä on kuin suuri ilmapallo, mikä puhkesi. He lupasivat niin paljon, mutta heillä ei ollut mitään.

Poutiainen oli yllättynyt, että Engström nimettiin epäillyksi murhaajaksi.

– Olin varma, että he eivät päätyisi Engströmiin. Uskoin, että heillä on joku toinen henkilö.

Poutiainen itse pitää epätodennäköisenä, että Engström, niin sanottu Skandia-mies olisi murhaaja.

– Mielestäni on epätodennäköistä, että Engström olisi murhannut Palmen. Siellä on niin paljon epäselvyyksiä ja niin vähän sellaista, mikä todella viittaa häneen.

Epäily perustuu hänen mukaansa laihoihin olettamuksiin.

– Hehän rakensivat jonkinlaisen skenaarion, että mitä on tapahtunut, mutta he jättivät kaikki sellaiset seikat pois, mitkä viittaisivat siihen, että Engström ei olisi murhaaja. Se oli hyvin löysällä pohjalla.

– Jos tämä olisi rahapeli, en laittaisi rahojani siihen, että hän (Engström) olisi se todellinen murhaaja.

Poutiaisen mukaan moni seikka puhuu Engströmin syyttömyyden puolesta.

– Yvonne Nieminen, joka näki mäen päällä yhden henkilön ja näki, että hänellä oli pieni laukku mukanaan, jollainen Engströmillä oli myös. Asiaa kuitenkin tutkittiin myöhemmin ja Niemiselle näytettiin Engströmin kuvaa, mutta Nieminen ei ollut millään tavalla varma, että tämä oli se henkilö, minkä hän oli nähnyt.

Myös silminnäkijöiden toisistaan poikkeavat kertomukset mietityttävät.

– Yksi henkilö on sanonut, että murhaajalla oli lippalakki päässä, mutta siellä on ollut ehkä kymmenkunta muuta, jotka eivät sanoneet lippalakista. Päinvastoin he puhuivat jonkinlaisesta myssystä tai sitten sanoivat, ettei hänellä ollut ollenkaan myssyä.

Poutiaisen mukaan Engström haluttiin nostaa epäillyksi, jotta 34 vuotta jatkuneelle tutkinnalle saataisiin vihdoin piste.

– Se on aika ilmeistä, että tutkijat tiesivät, ettei tutkimuksissa päästä eteenpäin. Halutaan laittaa piste tälle.

Engström ei pääse vastaamaan syytöksiin, sillä hän kuoli vuonna 2000. Poutiaisen mukaan Engströmin nostaminen epäillyksi on häntä kohtaan epäoikeudenmukaista.

– Mielestäni se on todella epäreilua häntä kohtaan. Hän ei pysty millään puolustautumaan, koska hän on kuollut.

Tiedotustilaisuudessa ei keskiviikkona esitetty uusia pitäviä todisteita. Murha-asettakaan ei ole huhuista huolimatta löydetty.

– Olin siitä hyvin yllättynyt, koska helmikuun lopulla tutkinnanjohtaja kertoi, että he ovat melkein täysin varmoja kuka on murhan takana. Olin täysin varma siitä, että heillä on jotain vankkaa ja teknistä todistusaineistoa, ja että se ei voi olla muuta kuin ase, Poutiainen sanoo.

– Tässä ei ollut mitään. Ei heillä ollut mitään uutta.

Myös Engströmin mahdollinen motiivi jäi pimentoon.

– He vain sanoivat, että Engströmin poliittinen näkemys poikkesi Olof Palmeen politiikasta ja hän oli kriittinen. Puolet Ruotsin kansasta oli kriittisiä, Poutiainen toteaa.

Poutiainen uskoo, että vuosikymmeniä jatkunut murhatutkinta sai nyt lopullisen sinetin.

– Nämä tutkimukset loppuvat tähän. En usko, että he muuttavat tätä päätöstä. Täytyisi todella tulla jotain uutta, mutta mikään ei viittaa siihen, että tulee jotain uutta tietoa.