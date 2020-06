Ruotsin pääministeri Stefan Löfven Palme-murhasta: ”Parasta olisi ollut, jos meillä olisi tuomittu”

Stefan Löfvenin mukaan Ruotsin entisen pääministerin Olof Palmen murhaajaa ei uusimmankaan tutkimuksen jälkeen voida nimetä satavarmaksi.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven piti lyhyen tiedotustilaisuuden sen jälkeen, kun pääsyyttäjä Krister Peterssonin johtama Palme-ryhmä oli tullut siihen lopputulokseen, että Skandia-miehenä tunnettu Stig Engström murhasi Ruotsin entisen pääministerin Olof Palmen vuonna 1986 ja että murhatutkinta lopetetaan toistaiseksi.

Löfven sanoi, ettei kaiken lisätutkinnan jälkeenkään voida varmaksi sanoa, kuka Palmen todella murhasi.

– Kaikista parasta olisi ollut, jos olisimme saaneet lisätodisteita, että juuri näin tapahtui kuin on kuvailtu ja meillä olisi tuomittu. Silloin tapaus olisi saatu oikeasti päätökseen. Uskon silti syvästi, että tämä voi parantaa haavoja ja että olemme päässeet askeleen lähemmäksi totuutta, Löfven sanoi tiedotustilaisuudessa Expressenin mukaan.

– Syyttäjän mukaan nyt on päästy niin pitkälle kuin voidaan päästä. Ei ole kuitenkaan niin, että tapaus olisi täysin loppuun käsitelty. Käsitän, että jos tulee esiin jotain uutta, joka johtaa uusiin todisteisiin, tapaus on mahdollista avata uudelleen. Se on sitten poliisin ja syyttäjän päätettävissä, Löfven lisäsi.

Löfven korosti, että päätöksen Palmen murhatutkimuksen mahdollisesta avaamisesta ja lisätutkimuksista tekevät puhtaasti poliisi ja syyttäjä. Ruotsin valtio ei asiaan puutu.

– Poliisi ja syyttäjä luonnollisesti päättävät Palme-ryhmän toiminnasta. Oikeusvaltiossa hallitus ei anna tuomioita eikä myöskään puutu syyttäjän lopullisiin päätöksiin, Löfven painotti.

Löfvenille huomautettiin tiedotustilaisuuden aikana, että hän uskoi aikaisemmin Palmen vaimon Lisbeth Palmen todistusta siitä, että murhaaja oli aikaisempi epäilty Christer Pettersson.

– Sanoin aiemmin, että uskoin Lisbeth Palmea. Hän on erittäin luotettava henkilö, joka oli silloin tapahtumapaikalla. Se oli minulle oleellista sillä hetkellä, nyt on kuitenkin tehty perusteellinen lisätyö, Löfven sanoi.

Löfven myös sanoi, että murhatutkinnassa on vuosien aikana ”epäilemättä” tehty virheitä. Löfven kuitenkin lisäsi, että virheitä ei kannata alkaa erikseen tutkia.

– En näe siihen mitään syytä.