Arkeologien syvimmät toiveet toteutuivat – roomalaiskaupungin jäännökset löytyivät maan alta

Tutkijat kuvasivat maanalaisen kaupungin maanpinnalta käsin, ilman kaivuutöitä.

Arkeologit kertovat kartoittaneensa koko roomalaiskaupungin ilman, että he olisivat koskaan kaivaneet maata. Heidän käyttämänsä edistynyt tutkatekniikka voi tutkijoiden mukaan mullistaa muinaisten siirtokuntien tutkimuksen, sillä kaikkia muinaisia kaupunkeja ei voida kaivaa.

Gentin yliopiston ryhmä kuvasi Rooman aikaisen kaupungin Falerii Novin. Falerii Novi sijaitsee noin 50 kilometriä Roomasta pohjoiseen, Italian Lazion alueella.

– Olemme tienneet kaupungista jo pitkään, sitä kaivettiin pienessä mittakaavassa 1800-luvulla, ja sen ympärillä on suuria kiviseiniä, joten on melko selvää, että se on roomalaiskaupunki. Odotimme kaupungin muistuttavan melko paljon Roomaa, mutta löysimmekin tekniikan avulla jotain todella vaikuttavaa, sanoo professori Martin Millett Cambridgen yliopistosta.

Falerii Novin salat paljastuivat uudella tutkamenetelmällä.

Muinaiset jäännökset antoivat arkeologeille tietoa siitä, kuinka roomalaiset asuivat ja miten heidän kaupunkinsa rakennettiin. Tutkijoiden löydökset ylittivät heidän toiveensa - he löysivät kylpykompleksin, markkinapaikan, temppelin, ennennäkemättömän monumentin ja jopa kaupungin laajalle levinneen vesiputkistoverkon. Vastoin odotuksia Falerii Novin ulkoasu on vähemmän standardoitu kuin monen muun tunnetun kaupungin, kuten Pompejin.

– Kaupungin reunan ympärillä on eräänlainen kulkureitti. Sen varrella on erilaisia temppeleitä ja suuria julkisia rakennuksia. Sellaisia asioita, joita et yleensä näe muinaisia kaupunkeja kaivaessa, sillä yleensä kaupunkia kaivetaan keskeltä, ei reunoilta.

Tutkakuvien perusteella tutkijat pystyivät määrittelemään kaupungin rakennuksia.

On kuitenkin epätodennäköistä, että löydöt johtaisivat Falerii Novissan kaivamiseen, sillä Italian viranomaiset suojaavat kaupunkia tiukasti. Tutkijat toivovat kuitenkin, että tekniikka otetaan tulevaisuudessa käyttöön suuremmissa kohteissa.