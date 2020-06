Tämä tiedetään aseesta, jolla Olof Palme murhattiin – ampuja vei hylsyt mukanaan rikospaikalta

Poliisi kertoo, ettei se ole varmuudella löytänyt oikeaa murha-asetta.

Vuodesta 1984 jatkunut Ruotsin pääministeri Olof Palmen murhatutkinta on saamassa päätöksensä, sillä maan syyttäjävirasto kertoi keskiviikkona murhatutkinnan tuloksista.

Pääsyyttäjä Krister Petersonin mukaan poliisi epäilee niin sanotun Skandia-miehen eli ensimmäisenä murhapaikalle saapuneen silminnäkijän, Stig Engströmin ampuneen Palmen.

Tukholman Sveavägenilla sijaitsevalta rikospaikalta löytyneiden luotien perusteella murha-aseen uskotaan olleen .357-kaliiperinen revolveri. Asetta ei tähän saakka ole löydetty.

Poliisi löysi rikospaikalta kaksi luotia, mutta yhtäkään hylsyä ei ole koskaan löydetty. Tämä selittyy sillä, että murha-ase oli revolverimallinen, eikä se poista hylsyä automaattisesti ampumisen jälkeen.

Poliisin mukaan se on testannut useita aseita – mediatietojen mukaan jopa neljääsataa – joilla luoti olisi voitu ampua. Niiden joukossa ovat muun muassa kaksi revolveria, jotka kuuluivat niin sanotun Skandia-miehen tunteman asekauppiaan kokoelmaan.

Tutkinnan alkuvaiheessa poliisi keskittyi etsimään erityisesti kymmentä, Ruotsissa varastetuksi ilmoitettua samanmallista asetta. Ajan kanssa kaikki paitsi yksi löytyivät.

Poliisin mukaan luodeista on löydetty hyvin vähän jälkiä, ja ne ovat vahingoittuneita. Niitä ovat tutkineen muun muassa saksalaiset sekä Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI.

Luoteja on käytännössä mahdotonta yhdistää mihinkään tiettyyn aseeseen, mutta poliisin mukaan aseen piipun on päätelty olleen ainakin 10-senttinen.

Poliisi on kuitenkin varma siitä, että luodit olivat Palmen murhassa ammutut.

Sitg Engströmiä epäillään Olof Palmen murhasta.

Rikosmuseon opas Sampo Vehma kommentoi aseasiaa IS:lle aiemmin todeten, että uhrista tai murhapaikalta löytyneiden luotien tulisi olla riittävän ehjiä, jotta ne voitaisiin normaalitutkimuksella yhdistää tiettyyn aseeseen.

– Jos aseella on saatu ammuttua koelaukaukset, eikä sitä olla hirveästi käytetty niiden 30 vuoden aikana, niin teoriassa on mahdollista, että vertailemalla päästään varmuuteen siitä, että kyseessä on murha-ase. Siinä on se teknisen puolen näyttö, jonka voi minun mielestäni saada, Vehma sanoo.

Hänen mukaansa aseen piippu kuluisi vuosikymmenien käytössä niin, että sitä ei enää muuttuneena voitaisi yhdistää luoteihin. Aseen yhdistäminen ampujaan olisi vielä vaikeampaa.

– Sormenjäljen avulla se ehkä onnistuisi, mutta sekin edellyttäisi, että ase olisi ollut yli 30 vuotta pyyhkimättä ja käyttämättä jossakin.

Poliisin mukaan Engström oli tottunut aseenkäsittelijä ja hän kuului myös ampumaseuraan. Miehen tunteneet ovat kertoneet tämän suhtautuneen hyvin negatiivisesti Palmeen ja tämän politiikkaan.

Sotilastaustaisella miehellä oli myös taloudellisia ongelmia sekä haasteita alkoholinkäytön kanssa.