Poliisi pyytää yleisöltä apua Madeleinen tapauksessa – uskoo ruumiin olevan epäillyn saksalaismiehen vanhan kodin luona

Saksan poliisi pitää Madeleine McCannia kuolleena, vaikka ruumista ei ole vielä löydetty.

Viranomaiset pyytävät yleisöltä apua Madeleine McCannin tutkinnassa löytääkseen tytön ruumiin. Asiaa tutkiva Braunschwaigin syyttäjä Hans Christian Wolter kertoi Sky Newsin haastattelussa, että poliisilla on hyvä syy olettaa Portugalissa toukokuussa 2007 kadonneen tytön olevan kuollut.

Viranomaiset vetoavatkin nyt myös Portugalissa liikkuneisiin turisteihin, joilla voisi olla jotain tietoa teosta epäillyn Christian Brücknerin liikkeistä. Portugali on yleinen lomakohde ja on ollut etenkin brittituristien suosiossa.

– Meillä ei ole Madeleinen ruumista, mutta oletamme, että hän on kuollut. Meillä on todisteita, että epäilty on tehnyt teon, mutta tarvitsemme lisätietoja ihmisiltä. Paikkoja, joissa hän on asunut, jotta voimme etsiä paikoista Madeleinea.

– Kaiken tietomme mukaan tyttö on kuollut. Meillä ei ole tietoja, joiden mukaan hän on elossa. Kaikki tietomme, joista en voi kertoa, osoittavat siihen suuntaan, että Madeleine on kuollut.

Braunschweigin syyttäjä on vakuuttunut siitä, että Christian Brückner on murhannut Madeleinen.

Tällä hetkellä ”kovia todisteita” Brückneria kohtaan ei ole riittävästi tämän tuomitsemiseen. 43-vuotias saksalaismies istuu Kiehlin vankilassa pitkää tuomiota törkeästä raiskauksesta ja huumerikoksista, mutta on valittanut tuomiostaan.

– Uskomme, että epäilty on tehnyt enemmänkin seksuaalirikoksia, jotka kohdistuivat mahdollisesti Britannian, Irlannin ja Yhdysvaltojen kansalaisiin, Wolter sanoo.

Madeleine katosi perheen lomamatkalla Portugalin etelärannikolla Praia da Luzissa.

Brückner oleili Portugalissa vuosien 1995 ja 2007 välillä Algarven seudulla Etelä-Portugalin Farossa, jonka golf-kentät ja hiekkarannat ovat suomalaisillekin tutut. Välissä hän ehti myös useampaan otteeseen vankilaan Saksaan. Spiegelin mukaan miehen rikosrekisterissä on 17 tuomiota. Ensimmäisen seksuaalirikostuomion hän sai 17-vuotiaana.

Poliisi on julkaissut kuvia taloista, joissa Brücknerin tiedetään oleilleen. Lisätietoja miehen Portugalin-vuosien olinpaikoista kaivataan kuitenkin yhä.

Viime päivinä Christian Brücknerin seksuaalirikostaustasta on tullut uusia asioita esiin mediassa. Irlantilainen Hazel Behan epäilee joutuneensa Brücknerin uhriksi Portugalissa 2004. Behan raiskattiin väkivaltaisesti kodissaan 30 minuutin päässä Praia da Luzista, jossa Madeleine katosi.

– Pääni meni sekaisin, kun luin miten hän (Brückner) hyökkäsi naisen kimppuun 2005. Sekä hänen toimintatapansa että välineet, jotka hänellä oli mukana, ja miten hän oli suunnitellut kaiken. Totta puhuakseni oksensin, kun siitä lukeminen vei minut takaisin omiin kokemuksiini, nainen kertoi Guardianille.

Christian Brückner istuu pitkää vankeustuomiota 72-vuotiaan yhdysvaltalaisnaisen törkeästä raiskauksesta.

Brückner on tuomittu yhdysvaltalaisen eläkeläisnaisen törkeästä raiskauksesta Algarven alueella syyskuussa 2005. Hänellä oli naisen asunnolla mukanaan sapeli.

– Olin mennyt nukkumaan noin yhdeltä yöllä, ja heräsin kun joku kutsui nimeäni. Käänsin kylkeäni ja siellä seisoi naamioitu mies trikoissa ja kuin voimistelupuvussa noin 12 tuuman (30 cm) viidakkoveitsi kädessään, Behan kertoi.

Tekijä videoi monituntisen raiskauksen, kuten Brückner oli tehnyt yhdysvaltalaisnaisen tapauksessa. Beharin mukaan tekijä puhui englantia saksalaisella aksentilla.

Portugalin poliisi tutki asiaa aikoinaan, mutta tekijää ei saatu kiinni. Nyt Behan on ottanut yhteyttä Suur-Lontoon poliisiin, joka on Behanin mukaan ottanut asian vakavasti ja ollut yhteydessä Portugalin poliisiin asian tiimoilta.

Suur-Lontoon poliisi on kertonut saneensa vajaassa viikossa yli 400 vihjettä tapaukseen liittyen. Britannian poliisi on tutkinut Madeleinen katoamista vuodesta 2011, jolloin sisäministeri Theresa May pyysi Scotland Yardia tutkimaan tapausta Madeleinen vanhempien pyynnöstä. Britannian poliisi käsittelee tapausta yhä katoamisena, sillä sen mukaan todisteita kuolemasta ei ole.

Christian Brückner pidätettiin Milanossa 2018. Hänen rikoshistoriansa on laaja, mutta miestä ei ole tuomittu henkirikoksista.

Vuonna 2013 Brückner, tuolloin 36, seurusteli 17-vuotiaan Nakscijen kanssa Braunschwaigissa. Saksalainen Bild on haastatellut Nakscijen ystävää, jolle hän uskoutui viime viikolla parisuhteen lopusta.

Nakscije oli löytänyt miesystävänsä hallusta lapsipornoa, ja kun hän kyseli sen alkuperästä, Brückner pahoinpiteli naisen sairaalakuntoon. Nakscije ei uskaltanut ottaa poliisiin yhteyttä.

– Hän oli 17 vuotta. Hän oli arka ja hintelä – lapsenomainen. Ihmiset kysyivät silloin, ”Oletko varma? Hän on niin paljon vanhempi!”, ja hän vastasi ”Kyllä, rakkaudelle ei voi mitään, minä rakastan häntä, kaikki on hyvin. Hän antaa minulle, mitä muut miehet eivät voi antaa”, Nakscijen ystävä muisteli Bildille.

Poliisi tahtoo puhuttaa Nakscijaa tämän tiedoista Brücknerin Portugalin-vuosista. Pariskunta tutustui Saksassa 2012, jolloin Brückner pyöritti Braunschwaigissa kioskia. Eräs kioskin työntekijöistä on sanonut miehen huutaneen, että Madeleine on kuollut ”ja se siitä”.

Brückenerin omistamasta autiotalosta Itä-Saksasta on löydetty myös lapsipornoa sisältävä muistitikku. Saksan mediassa Brückner on yhdistetty myös 5-vuotiaana kadonneen Ingan ja 9-vuotiaana kadonnen Peggyn tapauksiin, joista kumpaakaan ei ole saatu selville.

Madeleine McCann katosi jälkiä jättämättä 2. toukokuuta 2007 lomahuoneistosta, jossa hän nukkui nuorempien sisarustensa kanssa.

Madeleine oli melkein neljä, kun hän katosi lomahuoneistosta Praia da Luzissa. Portugalilaisen lehden mukaan Brückner olisi saanut tietää Ocean Clubin työntekijältä, että Madeleinen vanhemmat illallistivat lomakohteen ravintolassa ja jättivät lapsensa nukkumaan valvomatta. Madeleinen äiti Kate kirjoitti Madeleine-kirjassaan (2011), miten hän järkyttyi tajutessaan, että perheen erikoistoive oli kirjattu apposen avoinna olleeseen varauskirjaan.

”Kauhukseni näin, että virkailija oli kirjoittanut syyn pyyntöömme, takuulla aivan viattomasti ja selventääkseen, miksi hän oikaisi säännöissä... Halusimme syödä lähellä huoneistoamme, koska jätimme pienet lapsemme sinne yksin ja kävimme usein tarkistamassa, että heillä on kaikki hyvin.”

Kate ja Gerry McCann ovat etsineet tytärtään sinnikkäästi 13 vuoden ajan.

Madeleinen perhe vedonnut tapauksesta mitään tietäviä ottamaan yhteyttä poliisiin.

– Kaikki mitä olemme aina halunneet, on löytää hänet, paljastaa totuus sekä saattaa vastuussa olevat oikeuden eteen. Emme tule koskaan luopumaan toivosta löytää Madeleine elävänä, mutta mikä lopputulos ikinä onkaan, meidän on saatava tietää. Meidän on löydettävä rauha, isä Gerry McCann kommentoi uusinta käännettä.