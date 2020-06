Kuvernööri: Siperian öljyvuoto on saastuttanut Pjasino-järven – öljysäiliöt omistava kaivosjätti kiistää väitteet

Krasnojarskin kuvernööri varoittaa, että öljyvuodon leviäminen Pjasina-jokeen on estettävä. Greenpeace pelkää vuodon etenevän aina Karanmerelle saakka.

Siperian valtava öljyvuoto on saastuttanut Venäjän arktisilla alueilla sijaitsevan järven, alueen kuvernööri kertoi tänään. Öljyvuotoon yhdistetty kaivosjätti kiisti kuvernöörin väitteen.

Lämpövoimalan öljysäiliöstä Norilskin länsipuolella valui toissa viikolla 15 000 tonnia dieselöljyä Ambarnaja-jokeen ja 6 000 tonnia maaperään. Öljysäiliöt omistaa välillisesti Norilsk Nickel -kaivosjätti.

Krasnojarskin alueen kuvernööri Alexander Uss kertoi uutistoimisto Interfaxin mukaan, että öljy on päässyt Pjasino-järveen.

– Polttoaine on päässyt myös Pjasinoon. Se on kaunis noin 70 kilometriä pitkä järvi. Luonnostaan siellä on paljon kalaa ja hyvä biosfääri, Uss kertoi Interfaxin mukaan.

Hänen mukaansa on tärkeää estää öljyn pääsy Pjasino-järvestä lähtevään Pjasina-jokeen. Karanmereen laskeva Pjasina on koko Taimyrin niemimaan kannalta elintärkeä joki.

Tiistaisessa videkonferenssissa Norilsk Nickel kiisti, että dieselöljy olisi saastuttanut järven tai olisi vaarassa edetä Karanmerelle saakka.

Yhtiön varatoimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja Sergei Djachenko kertoi yhtiön Pjasino-järvestä ottamien näytteiden osoittavan, ettei saastumista ole.

– Etäisyys Pjasino-järveltä Karanmerelle on yli 5 000 kilometriä, hän lisäsi.

Djachenkon mukaan alueella olevat asiantuntijat ovat vakuuttuneita siitä, että suurin osa öljyvuodosta voidaan siivota. Tämä tulee kuitenkin tehdä ennen kuin kylmä ilma laskeutuu alueelle.

Rajoitukset estävät ympäristöjärjestön pääsyn alueelle

Venäjän Greenpeacen johtaja Vladimir Chuprovin mukaan olisi katastrofi, jos järveen pääsisi 10 000 tonnia polttoainetta tai enemmän. Hän kertoi näkemyksistään uutistoimisto AFP:lle tiistaina. Chuprov myös kritisoi viranomaisia siitä, etteivät he ole antaneet enempää tietoja öljyvuodon laajuudesta.

Chuprov varoitti myös "haitallisista seurauksista", jos saasteet etenevät Karanmerelle. Hänen mukaansa Greenpeace pelkää näin käyvän.

Ympäristöjärjestön ryhmät eivät ole Chuprovin mukaan päässeet paikan päälle, koska alueella on voimassa koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetettuja rajoituksia.

Venäläisviranomaiset ovat sanoneet, että ikiroudan sulaminen ilmastonmuutoksen seurauksena on luultavasti öljytankin vuotamisen syynä.

Kaivosjätti Norilsk Nickel on aiemmin kertonut, että turman syynä oli se, että tankkia kannattelevat pilarit olivat alkaneet vajota. Koko Norilskin kaupunki on rakennettu ikiroudalle, jonka ilmastonmuutos uhkaa sulattaa.

Norilsk Nickelin edustajat tunnustivat tiistaina, ettei yhtiö ollut erityisesti tarkkaillut ikiroutaa tähän mennessä. Yhtiö kertoi tarkastavansa lähitulevaisuudessa kaikki rakennuksensa ja koko infrastruktuurinsa.

Venäläisviranomaiset ovat määränneet, että kaikki vaarassa olevat ikiroudan päälle rakennetut rakennukset tulee tarkistaa.

Öljypuomit eivät estäneet öljyn leviämistä

Venäjän hätätilaministeriön edustaja ehti jo viime viikolla julistaa, että vuodon leviäminen on saatu loppumaan. Paikalliset viranomaiset kertoivat kuitenkin eilen, etteivät öljypuomit ole pysäyttäneet vuodon etenemistä.

Krasnojarskin aluehallinnon edustajan Julia Gumenjukin mukaan puomien ohi on päässyt suuret määrät öljyä, koska puomit pantiin paikoilleen joko liian myöhään tai asennettiin väärin.

Gumenjukin mukaan joessa on jopa toista sataa kertaa sallittua enimmäismäärää enemmän öljy-yhdisteitä.

Presidentti Vladimir Putin on määrännyt kaivosyhtiön korvaamaan aiheuttamansa valtavat tuhot.

Norilsk Nickelin johtaja Vladimir Potanin kertoi Putinille viime viikolla, että yhtiö maksaisi siivousoperaation, jonka on arvioitu maksavan 146 miljoonaa dollaria eli vajaat 129 miljoonaa euroa.