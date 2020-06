Palmen murhassa käytetyn aseen väitetään löytyneen – mitä se voi paljastaa vielä 34 vuoden jälkeen?

KRP:n rikosmuseon oppaan Sampo Vehman mukaan ase on teoriassa mahdollista varmistaa murha-aseeksi teknisin menetelmin vielä vuosikymmenien jälkeenkin. Helppoa se ei kuitenkaan ole.

Ruotsin syyttäjä- ja poliisiviranomaiset aikovat tiedottaa keskiviikkona helmikuussa 1986 tapahtuneen pääministeri Olof Palmen murhan tutkinnan tuloksista. Ruotsin median mukaan tutkinnan viimeisistä käänteistä on jo informoitu hallitusta.

Aftonbladetin lähteiden mukaan Palme-tutkinnassa tekijäksi nimetty mies on jo ehtinyt kuolla. Tästä huolimatta syyttäjän odotetaan esittävän teknisiä todisteita, joilla lopputulokseen on päästy. Tämä on lehden mukaan edellytys sille, että tutkinta saataisiin suljettua uskottavasti.

Tukholmassa Sveavägenin ja Tunnelgatanin kulmasta löytyvä muistolaatta kertoo pääministerin menettäneen henkensä paikalla 34 vuotta sitten.

Vuodesta 2017 tutkintaa johtanut syyttäjä Krister Petersson kertoi jo helmikuussa, että teknistä todistusaineistoa on olemassa. Hänen mukaansa myös todistajia on kuultu.

Sosiaalidemokraattista puoluetta lähellä oleva toimittaja ja Katalys-ajatushautomon johtaja Daniel Suhonen kertoi maanantai-iltana Aftonbladetille saaneensa ”syvältä sisäpiiristä” tiedon, jonka mukaan poliisilla olisi hallussaan murha-ase.

Tukholman Sveavägenilla sijaitsevalta rikospaikalta löytyneiden luotien perusteella murha-aseen uskotaan olleen .357-kaliiperinen revolveri. Asetta ei tähän saakka ole löydetty.

”Olisi hyvin jännittävää, jos ase olisi löytynyt”

Palmen murhaan perehtyneet ruotsalaiset asiantuntijat suhtautuvat hieman skeptisesti murha-asetta koskeviin tietoihin.

– En ymmärrä, miten on mahdollista, että tähän on päästy. Tuntuu todella uskomattomalta, että murha-ase olisi löytynyt 34 vuoden jälkeen. Toivon vilpittömästi, että heille on mahdollista esittää kysymyksiä jälkikäteen. Heidän ei tule vain sulkea putiikkia, lähteä lomalle ja kadota lehdistötilaisuuden jälkeen. Se olisi pahinta, mitä nyt voisi tapahtua, Palmen murhaa pitkään tutkinut kirjailija Lena Andersson sanoi Aftonbladetille.

Kirjailija Lena Andersson on tutkinut Palmen murhaa pitkään.

Poliisi kertoo lehdistötilaisuutta koskevassa kutsussa antavansa haastatteluja myös tilaisuuden jälkeen.

Useita kirjoja tutkinnasta kirjoittanut toimittaja Gunnar Wall ei hänkään ollut erityisen vakuuttunut aseen löytymisestä.

– Olisi hyvin jännittävää, jos ase olisi löytynyt, mutta en ole siitä ihan varma vielä, Wall sanoi.

Hän muistutti, että vaikka ase olisikin poliisin hallussa, seuraava kysymys on, voidaanko sen avulla päätellä aseen käyttäjä.

– DNA tai sormenjäljet aseessa saattaisivat riittää osittain, mutta se vaatisi sitä, että niitä aseeseen jättänyt olisi myös ampunut sillä. Näinhän ei automaattisesti ole.

Kirjailija Jan Stocklassa on vieraillut myös Suomessa kertomassa dekkarikirjailija Stieg Larssonin Palme-tutkimuksista, jotka hän on saattanut loppuun.

Kirjailija Jan Stocklassa julkaisi vuonna 2018 kirjan omasta tutkimustyöstään, jolla hän saattoi päätökseen edesmenneen dekkarikirjailijan ja toimittajan Stieg Larssonin aloittaman työn. Hän sanoi murha-aseen mahdollisen löytymisen vahvistavan hänen teoriaansa Etelä-Afrikan sekaantumisesta Palmen murhaan.

– Aiemmin on sanottu, että Sveavägenin luodit ovat niin vaurioituneita, että niiden avulla olisi vaikeaa varmistaa murha-asetta. Mutta tämä voi viitata siihen, että on olemassa joku, joka on oikeasti vahvistanut kyseessä olevan murha-aseen. Mielestäni tämä osoittaa enemmän Etelä-Afrikan kuin esimerkiksi Skandia-miehen suuntaan, koska hänen tapauksessaan kaikki, jotka voisivat asian vahvistaa, ovat kuolleet, Stocklassa aprikoi.

Sormenjälkiä mahdollista saada jopa vedessä olleista esineistä

Keskusrikospoliisin ylläpitämän rikosmuseon opas Sampo Vehma sanoo niin ikään, että uhrista tai murhapaikalta löytyneiden luotien tulisi olla riittävän ehjiä, jotta ne voitaisiin normaalitutkimuksella yhdistää tiettyyn aseeseen. Hän kommentoi asiaa IS:lle yleisellä tasolla.

– Jos aseella on saatu ammuttua koelaukaukset, eikä sitä olla hirveästi käytetty niiden 30 vuoden aikana, niin teoriassa on mahdollista, että vertailemalla päästään varmuuteen siitä, että kyseessä on murha-ase. Siinä on se teknisen puolen näyttö, jonka voi minun mielestäni saada, Vehma sanoo.

Olof Palmen murhan tutkinnanjohtaja Hans Holmer pyöritteli kahta revolveria lehdistötilaisuudessa maaliskuussa 1986. Poliisin on kerrottu testanneen tutkinnan aikana noin 400 asetta.

Hänen mukaansa aseen piippu kuluisi vuosikymmenien käytössä niin, että sitä ei enää muuttuneena voitaisi yhdistää luoteihin. Aseen yhdistäminen ampujaan olisi vielä vaikeampaa.

– Sormenjäljen avulla se ehkä onnistuisi, mutta sekin edellyttäisi, että ase olisi ollut yli 30 vuotta pyyhkimättä ja käyttämättä jossakin.

Aiemmin Palmen murha-asetta on etsitty muun muassa vesistöistä. Vehman mukaan sormenjälki on rasvaliukoinen, joten se säilyy periaatteessa myös vedessä.

– Joskus on ollut juttuja, joissa sormenjälki on saatu liimahöyryllä tai muuten esiin esineen oltua vedessä. 30 vuotta kuulostaisi jo CSI-hommilta eli hyvin epätodennäköiseltä, mutta en tyrmää sitäkään.

Olof Palmen murhan tutkintaa on kutsuttu maailman laajimmaksi murhatutkinnaksi. Kuvassa Palme syksyllä 1982.

Poliisin tutkintamenetelmät ovat kehittyneet 30 vuodessa, mutta Vehman mukaan jo vuonna 1986 ase olisi voitu yhdistää aseteknisillä tutkimuksilla riittävän ehjiin luoteihin. Hänen mukaansa niitä on osattu tehdä jo pitkään, ja Suomessakin rikospaikalta löydetyt hylsyt yhdistettiin tiettyyn aseeseen ensimmäisen kerran tutkinnassa jo vuonna 1927.

Vehma kertoo odottavansa mielenkiinnolla, mitä ruotsalaiset keskiviikkona kertovat saaneensa aikaan.

SVT muistuttaa, että poliisi on tutkinut kaikkiaan yli 400 asetta tutkinnan aikana. Niiden joukossa ovat muun muassa kaksi revolveria, jotka kuuluivat niin sanotun Skandia-miehen tunteman asekauppiaan kokoelmaan.