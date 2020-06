WHO: Päivittäisiä koronatartuntoja nyt enemmän kuin koskaan

WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on huolissaan pandemian ottamasta uudesta suunnasta.

Pandemian keskus on tällä hetkellä Etelä-Amerikassa, jossa tilanne on vaikein Brasiliassa ja Perussa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi tiistaina, että vaikka Euroopan koronatilanne on parempaan päin, kansainvälisesti pandemia on menossa pahempaan suuntaan.

WHO:n mukaan pandemian keskus on nyt Etelä-Amerikassa, jossa tartuntaluvut kasvavat tällä hetkellä voimakkaasti.

– Viimeisten kymmenen päivän aikana yhdeksänä on raportoitu yli 100 000 tapausta. Eilen tapauksia raportoitiin yli 136 000 – enemmän kuin koskaan aiemmin, hän sanoi.

WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus puhui medialle tiistaina Sveitsin Genevessä.

Tedrosin mukaan kolme neljäsosaa tuoreista tapauksista on kirjattu vain kymmenestä maasta. Järjestö varoittaa kuitenkin valtioita vajoamasta itsetyytyväisyyteen.

– Kun runsas kuusi kuukautta pandemiaa on takana, yksikään maa ei voi ryhtyä nyt hidastamaan toimiaan, hän totesi.

Kaiken kaikkiaan sairastuneita on todettu selvästi eniten Yhdysvalloissa ja sen jälkeen Brasiliassa, Venäjällä, Britanniassa, Intiassa, Espanjassa, Italiassa ja Perussa. Covid-19-tautiin on kuollut maailmanlaajuisesti yli 403 000 ihmistä, ja tartunnan on saanut yli seitsemän miljoonaa.

”Protestoikaa turvallisesti”

Tedros muistutti myös tartuntariskistä George Floydin kuolemasta kummunneissa maailmanlaajuisissa protesteissa.

– WHO tukee täysin tasa-arvoa ja globaalia rasismin vastaista liikettä. Tuomitsemme kaikenlaisen syrjinnän. Kehotamme kuitenkin kaikkia protestoijia tekemään sen turvallisesti.

Hän kehotti mielenosoittajia pukemaan maskin ylleen ja pitämään vähintään metrin etäisyyttä toisiin.