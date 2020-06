Saksalaissyyttäjä vahvistaa: Kaikki tietomme viittaa siihen, että Madeleine McCann on kuollut

Saksan poliisi on varma Madeleinen kuolemasta, vaikka ruumista ei ole. ”Kaikki tietomme, joista en voi kertoa, osoittavat siihen suuntaan, että Madeleine on kuollut”, syyttäjä kertoo Sky Newsille.

Braunschwaigin syyttäjä Hans Christian Wolter vetoaa brittiläisen Sky Newsin haastattelussa Portugalissa oleskelleisiin brittituristeihin Madeleinen McCannin katoamisen ratkaisemiseksi. Poliisi tarvitsee Wolterin mukaan lisätietoa tytön murhasta epäillyn saksalaisen Christian B.:n vanhoista kotipaikoista, jotta he voivat etsiä 13 vuotta sitten Portugalissa kadonneen tytön ruumista.

Sky Newsille Wolters myönsi, että tällä hetkellä syyttäjällä ei ole tarpeeksi ”kovia todisteita” kuten ruumista epäillyn tuomitsemiseksi. ”Todisteita” tytön kuolemasta kuitenkin on. Christian B. istuu paraikaa Kiehlissä pitkää vankilatuomiota seksuaali- ja huumerikoksista, joskin hän on valittanut tuomioistaan.

– Kaiken tietomme mukaan tyttö on kuollut. Meillä ei ole tietoja, joiden mukaan hän on elossa. Kaikki tietomme, joista en voi kertoa, osoittavat siihen suuntaan, että Madeleine on kuollut.

– Meillä on tietoja, joista emme voi kertoa, ja ne tukevat teoriaa, että Madeleine on kuollut, vaikka minun täytyy myöntää, että meillä ei ole ruumista.

Scotland Yard tutkii asiaa katoamisena, sillä sen mukaan varmoja todisteita kuolemasta ei ole.

Syyttäjä Hans Christian Wolters kertoi viime viikolla tiedotustilaisuudessa Madeleinen katoamisen uudesta tutkintalinjasta.

SAKSAN POLIISI etsii avainhenkilöä, joka on soittanut Christian B:lle juuri ennen Madeleinen katoamisaikaa 2. toukokuuta 2007. Christian B. asui tuolloin Portugalin Praia da Luzissa, jossa kolmivuotias Madeleine katosi. Puolituntisen puhelun toisessa päässä ollutta pidetään ”erittäin tärkeänä todistajana”, ei epäiltynä.

– Joku tietää paljon enemmän kuin on antanut ymmärtää, totesi Britannian poliisin tutkintaa johtava Mark Cranwell.

– Saatat olla tietoinen joistakin asioista, joita hän on tehnyt. Hän saattaa olla uskoutunut sinulle Madeleinen katoamisesta. Yli 13 vuotta on kulunut, ja sinun lojaaliutesi on voinut muuttua. Tämä henkilö on vankilassa... Nyt on aika astua esiin, hän vetosi ihmisiin.

Saksan poliisin mukaan on syytä olettaa, että jollakulla on konkreettista tietoa rikoksen lisäksi ruumiin sijaintipaikasta.

Jos Madeleine elää yhä, hän on 17-vuotias. Kuva lomamatkalta Portugalista.

Madeleinea on etsitty ympäri maailmaa 13 vuotta. Havaintoja tytöstä on kirjattu yhteensä 9 000, kaikki vesiperiä.

Christian B. on paikannettu matkapuhelinverkon avulla Madeleinen perheen lähistölle katoamisiltana. Hän asui todennäköisesti samassa Praia da Luzin kylässä vanhassa Volkswagenin pakettiautossa. Katoamista seuraavana päivänä hänen Jaguar-autonsa siirrettiin toisen saksalaismiehen nimiin.

Pakettiauto on lennätetty Saksaan tarkkoihin tutkimuksiin, mutta Sky Newsin mukaan ei ole löytynyt viitteitä siitä, että Madeleine olisi ollut autossa.

Christian B. asui joitakin välillä 1980-luvulta peräisin olevalla Volkswagenin pakettiautossaan.

Portugalissa lyhyissä työsuhteissa työskennellyt Christian B. on tiettävästi asunut pakettiauton lisäksi monissa osoitteissa Algarven alueella vuosien 1995 ja 2007 välillä.

Poliisi julkaisi viime viikolla kuvia taloista, joissa Christian B. on Portugalin-vuosinaan asunut. Sky News tavoitti niistä yhden omistajan, joka kertoi vuokranneensa taloa ”ystäville ja ystävien ystäville”, jotta se saatiin pidettyä asuttuna ja kulut saatiin katettua.

– Jonkin aikaa talo oli vuokrattuna pariskunnalle, joka vaikutti vain tavalliselta parilta, joka yritti pärjätä Portugalissa. Englannissa asuessa olimme vain vähän tekemisissä muutoin kuin talon huoltoon liittyvissä asioissa. Tapasimme kasvotusten käydessämme siellä Algarveen tekemien perhelomien yhteydessä, vuokranantaja kertoi.

Kuva portugalilaisesta talosta, jossa Christian B.:n kerrotaan asuneen.

Vuokranantaja kertoi kuulleensa myöhemmin, että vuokralaisen tyttöystävä oli palannut Saksaan. Vuonna 2006 naapuri ilmoitti omistajalle, että talo oli jätetty hunningolle ja vaikutti hylätyltä.

– Palasimme Portugaliin ja ilmoitimme katoamisesta paikalliselle poliisille. Myöhemmin kuulimme, että hänet oli saatettu pidättää, mutta emme tienneet yksityiskohtia, vuokranantaja kertoi.

Viime vuonna hän kuuli vuokralaisestaan uudestaan, kun poliisi otti häneen yhteyttä.