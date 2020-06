George Floydin kuoleman aiheuttanut poliisi esiintyi ensi kertaa oikeuden edessä

Derek Chauvinia syytetään sekä murhasta että kuolemantuottamuksesta.

Afroamerikkalaisen George Floydin kuolemasta syytetty poliisi Derek Chauvin, 44, saapui ensi kertaa oikeuden eteen Minnesotan pääkaupunki Minneapolisissa. Chauvin on ollut pidätettynä perjantaista 29. toukokuuta lähtien. George Floyd kuoli maanantaina 25. toukokuuta.

Oikeustalon edessä mieltä osoitti joukko ihmisiä, jotka toivovat Chauvinille tuomioita murhasta. Chauvin osallistuu tilaisuuteen virtuaalisesti.

Chauvinia syytetään niin sanotusta toisen asteen murhasta ja toisen asteen kuoleman­tuottamuksesta. Yhteensä edessä voi olla jopa 40 vuotta vankilassa. Minneapolisin alioikeudessa päätettiin maanantaina siitä, pysyykö Chauvin kalterien takana oikeuskäsittelyyn saakka.

Chauvinille määrättiin 1,25 miljoonan dollarin (1,1 miljoonan euron) takuut, joita vasten hän voi päästä vapauteen.

Toisen asteen murha on Yhdysvalloissa tarkoituksellinen, mutta suunnittelematon teko. Toisen asteen kuolemantuottamus on Minnesotan lain mukaan tuottamuksellinen henkirikos. Chauvinia kohtaan nostetut syytteet ovat koventuneet viime viikon aikana, jolloin myös Floydin kuolemansyy käsiteltiin uudestaan.

Minnesotan oikeushistoriassa on hyvin poikkeuksellista, että poliisi toimittaisiin virantoimituksessa aiheutetusta kuolemasta murhaan. Ensimmäinen tapaus oli viime vuonna, kun poliisi Mohamed Noor tuomittiin kolmannen asteen murhasta 12 vuoden vankeustuomioon naisen ampumisesta. Syyttäjä oli sama kuin nyt Chauvinin tapauksessa.

Derek Chauvin painoi George Floydin kaulaa lähes yhdeksän minuutin ajan, kunnes Floyd kuoli.

Viime viikolla myös kolme muuta paikan päällä ollutta poliisia saivat syytteet avunannosta ja yllyttämisestä kuolemaan. Heille on määrätty 750 000 dollarin (663 000 euron) takuut. Kaikki neljä poliisia on erotettu Minneapolisin poliisilaitokselta, joka myös on perinpohjaisen tutkinnan kohteena.

Floydin vanhassa kotikaupungissa Houstonissa järjestettiin tiistaina julkinen muistotilaisuus Floydille. Tilaisuuteen osallistui suuri surujoukko.

Floyd oli ostanut läheiseltä kioskilta tupakkaa, ja kioskin henkilökunta oli ottanut poliisin yhteyttä, koska heidän mukaansa kioskilla oli käytetty 20 dollarin väärennettyä seteliä. Kaksi vasta viikon töissä ollutta nuorta poliisia tuli paikalle, ja Chauvin ja neljäs poliisi liittyivät hetkeä myöhemmin paikalle.

Poliisiraportin mukaan Floyd jäykistyi ja heittäytyi maahan. Hän kertoi poliiseille, että ei vastusta pidätystä vaan kärsii ahtaanpaikankammosta eikä siksi tahdo auton takapenkille.

Chavuinin käytöksestä virantoimituksessa on tehty ainakin 16 valitusta kahden vuosikymmenen aikana, minkä lisäksi hän on saanut monia mitaleja teoistaan poliisina.