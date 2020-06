Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan päivittäinen uhrimäärä on painunut keskimäärin neljäänkymmeneen.

Ruotsissa todettiin maanantaina 35 uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta. Yhteensä maassa on nyt raportoitu 4 694 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Koronvirustartuntoja on epidemian aikana rekisteröity pitkälti yli 45 000. Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan todettujen tartuntojen määrä on noussut voimakkaasti, koska alueelliset viranomaiset ovat alkaneet tehdä enemmän koronatestejä.

– Tapausten määrä tulee jonkin aikaa kasvamaan, mutta tulemme myös saamaan pandemian paremmin hallintaan Ruotsissa, Tegnell sanoi.

Tegnellin mukaan koronavirukseen liittyvien uhrien määrä on nykyisin keskimäärin 40 päivässä. Valtionepidemiologin mukaan on hyvä, että luku pienenee, vaikka on edelleenkin liian korkea.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kuollut 465 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli maanantaina 58.