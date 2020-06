Kaikki tärkeimmät rajoitukset poistetaan kesäkuun aikana, lupaa pormestari Sergei Sobjanin.

Moskovassa koronaviruspandemian vuoksi määrätyt rajoitukset päättyvät huomenna, kertoo Moskovan pormestari Sergei Sobjanin Facebookissa. Rajoitukset ovat olleet voimassa maaliskuun lopusta.

Moskovassa muun muassa julkisen liikenteen ja taksien käyttöön on rajoitusaikana tarvittu erityinen lupa.

Valtaosa palveluista saa avata ovensa huomenna. Ravintolat ja kahvilat aukeavat kahdessa vaiheessa kuluvan kuun 16. päivästä alkaen.

– Moskova tulee palamaan normaaliin elämänrytmiin, Kaikki tärkeimmät rajoitukset tullaan poistamaan kesäkuun aikana, Sobjanin kirjoitti.

Sobjanin kehotti kuitenkin edelleen varovaisuuteen todeten, että vaikka riski koronavirustartunnan saamiseen on pienentynyt, se on silti edelleen olemassa.

– Meidän on koko ajan tarkkailtava tilannetta ja estettävä epidemian puhkeaminen uudelleen, Sobjanin jatkoi.

Venäjällä on rekisteröity kolmanneksi eniten koronavirustartuntoja maailmassa Yhdysvaltojen ja Brasilian jälkeen. Maassa on rekisteröity vajaat 6 000 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Asukaslukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut 41 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli maanantaina 58.