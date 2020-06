Prinssi Andrew'lle virallinen kutsu Epsteinin seksuaalirikostutkintaan liittyvään kuulemiseen

Andrew ei ole aiemmin auttanut Epstein-tutkinnassa millään tavalla, vaikka vakuutti julkisuudessa avuliaisuuttaan.

Britannian prinssi Andrew'lle on esitetty virallinen kutsu Jeffrey Epsteinin seksuaalirikostutkintaan liittyvään kuulemiseen.

Yhdysvaltain syyttäjäviranomaiset ovat lähettäneet prinssille virallisen kutsun Britannian hallituksen välityksellä, kertoo NBC News.

Pyyntö tehtiin keskinäisen laillisen avunannon sopimuksen (MLAT) pohjalta, mikä on viranomaisten mukaan tällaisessa yhteydessä harvinaista. Toimenpiteen tarkoitus on varmistaa, että tutkinta on mahdollisimman perusteellinen.

Yhdysvaltain syyttäjänviraston New Yorkin eteläisen piirin edustaja ei kommentoinut asiaa NBC:lle.

Suunnitelmista saatiin vihiä maaliskuussa, kun liittovaltion syyttäjä Geoffrey Berman kertoi harkitsevansa oikeustoimia sen jälkeen, kun prinssi Andrew'n edustajat olivat kieltäytyneet haastattelusta.

Berman sanoi prinssin kieltäytyneen vapaaehtoisesta yhteistyöstä, vaikka tämä oli aiemmin julkisuudessa vakuuttanut olevansa valmis auttamaan kaikissa tutkimuksissa.

Prinssi Andrew oli läheisissä väleissä edesmenneen seksuaalirikoksista tuomitun Epsteinin kanssa. Oikeudenkäyntiä odottanut Epstein tappoi itsensä vankeudessa elokuussa.