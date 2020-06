Trooppinen Cristobal-myrsky iski Louisianan rannikolle Yhdysvalloissa – tulvien uhka olemassa

Myrsky on aiheuttanut rannikon osavaltioissa lieviä tuhoja.

Trooppinen myrsky Cristobal rantautui varhain maanantaina Louisianan rannikolle Yhdysvalloissa.

Myrsky on aiheuttanut etelärannikon osavaltioissa lieviä tuhoja, kertoo Washington Post. Mississippin rannikolla tulvavedet ovat tulvineet maanteille, Floridassa tornado repi puita maasta ja aiheutti sähkökatkoja.

Kansallinen hurrikaanikeskus NHC kertoo, että myrsky tuo mukanaan rankkoja sateita, kovia tuulia ja myrskytulvia. Suurinta huolta aiheuttavat myrskytulvat, jotka voivat äityä hengenvaarallisiksi osissa Louisianaa ja Mississippiä.

Ennusteiden mukaan sadetta voi tulla paikoin 30 senttimetriä ja myrskytulvat voivat nousta puoleentoista metriin.

Luvassa tavallista voimakkaampi hurrikaanikausi

Meksikonlahdella voimaa keränneen myrskyn keskituulen nopeus on ollut CNN:n mukaan kovimmillaan noin 18 metriä sekunnissa, uutistoimisto AFP:n mukaan noin 22 metriä sekunnissa. Puuskien nopeus yltyi rannikon lähellä sijaitsevalla saarella yli 28 metriin sekunnissa.

Tuulen nopeus on kovan tuulen ja myrskytuulen rajalla, joka on 21 metriä sekunnissa. Hirmumyrskyssä tuulen keskinopeus on vähintään 33 metriä sekunnissa, mitä Cristobal ei ole saavuttanut.

Sisämaahan siirtyessään myrskyn odotetaan heikkenevän.

Meteorologit ovat ennakoineet Atlantille tavallista voimakkaampaa hurrikaanikautta. Virallisesti Atlantin hurrikaanikausi kestää kesäkuun alusta marraskuun loppuun.

Cristobal kehittyi trooppisesta myrskystä Amandasta, joka tappoi ainakin 26 ihmistä Keski-Amerikassa ja aiheutti tulvia ja maanvyöryjä.