Jopa 400 000 ihmistä palaamassa koronakriisin jälkeen työpaikoilleen New Yorkissa

New Yorkissa elämä alkaa palautua asteittain kohti normaalia.

Kaupunki on aloittamassa hallitun avautumisen epidemian jälkeen.

Yhdysvalloissa tiukkojen liikkumisrajoitusten ja eristystoimien New Yorkissa jopa 400 000 ihmistä on palaamassa maanantaina työpaikoilleen ensimmäistä kertaa sitten maaliskuun, kertoo New York Times.

Yhdysvaltain koronaviruskriisin syvyyden symboliksi nousseessa kaupungissa on todettu yli 200 000 virustartuntaa ja ainakin 20 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Pahimmillaan uusia kuolemia raportoitiin päivittäin noin 800.

Työntekijät pääsevät palamaan töihinsä esimerkiksi rakennuksille, tehtaisiin ja kauppoihin. Muualla osavaltiossa rajoitusten purku on jo pitemmällä.