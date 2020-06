Yli 16 000 libyalaista on jättänyt kotinsa taisteluiden vuoksi, sanoo YK

Turvallisuustilanne Tarhunassa on yhä heikko.

Libyassa yli 16 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa viimeaikaisten taisteluiden vuoksi, YK kertoi sunnuntaina. YK sanoi lausunnossaan olevansa huolissaan Libyan väkivallan kierteen vaikutuksista siviiliväestöön.

YK:n tunnustama Libyan GNA-hallinto taistelee sotapäällikkö Khalifa Haftarin joukkoja vastaan sisällissodassa, joka on repinyt maata jo vuosien ajan.

YK on myös vedonnut GNA-hallintoon, jotta se selvittäisi Tarhunan kaupungista sairaalasta löytyneiden ruumiiden taustan. Lisäksi YK on saanut tietoonsa, että sekä julkista että yksityistä omaisuutta on varastettu ja tuhottu Tarhunassa ja Al-Assabaassa. Joissakin tapauksissa vandalismi on YK:n arvion mukaan ollut kostotoimi, joka edelleen saattaa vahingoittaa Libyan yhteiskuntaa.

