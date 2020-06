Buffalossa 75-vuotiasta mielenosoittajaa tönäisseet mellakkapoliisit saivat syytteet pahoinpitelystä

Välikohtauksessa loukkaantunut iäkäs aktivisti on edelleen kriittisessä tilassa.

Yhdysvaltain Buffalossa iäkästä mielenosoittajaa tönäisseet mellakkapoliisit ovat saaneet syytteet pahoinpitelystä, Reuters kertoo.

Poliiseja Aaron Torgalskia, 39, ja Robert McCabea, 32, vastaan nostetut syytteet seuraavat maailmanlaajuisesti levinnyttä videota, missä heidän nähdään tönäisevän 75-vuotiasta aktivistia Martin Guginoa.

Videolla yksi mellakkavarusteinen poliisi tönäisi Guginoa patukalla ja toinen kädellä. Seurauksena mies kaatui taaksepäin ja löi päänsä katuun, jonka jälkeen hän jäi maahan makaamaan verta vuotaen.

Gugino on edelleen kriittisesti loukkaantuneessa tilassa. New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo kertoi perjantaina keskustelleensa miehen kanssa, ja tämä on Cuomon mukaan toipumassa vammoistaan.

Poliisit Aaron Torgalski, 39, ja Robert McCabe, 32, saivat syytteet iäkkään mielenosoittajan pahoinpitelystä.

Torgalski ja McCabe ovat molemmat kieltäneet syyllisyytensä. Poliisien mukaan Guginon kaatuminen johtui tämän kompastumisesta. Oikeuskäsittely järjestetään heinäkuussa – mikäli miehet todetaan syyllisiksi, voi heitä odottaa jopa seitsemän vuoden vankeustuomio.

Poliisit oli jo aiemmin hyllytetty viroistaan välikohtauksen seurauksena. Torstaina Reuters kertoi, että 57 Buffalon mellakkapoliisia irtisanoutui yksiköstään vastalauseena kollegoidensa hyllyttämiselle.

Paikallisen poliisijärjestön edustaja on kuvaillut ”poliisien tehneen vain työtään”.