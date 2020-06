Valkoisen talon kurinpitäjänä aiemmin tunnettu John Kelly sai presidentiltä potkut kansliapäällikön tehtävästä joulukuussa 2018.

Valkoisen talon entinen kansliapäällikkö John Kelly kertoi perjantaina yhtyvänsä entisen puolustusministerin James Mattisin näkemyksiin Yhdysvaltain hallinnon tämänhetkisestä tilasta. Mattis julkaisi keskiviikkona lausunnon, jossa hän kritisoi suorasanaisesti presidentti Donald Trumpin tapaa johtaa maata sekä hoitaa siellä viikon ajan raivonneita mielenosoituksia.

Kellyä haastatteli suorassa verkkolähetyksessä kolmas Trumpin hallinnosta potkut saanut mies, vain 11 päivän ajan presidentin viestintäpäällikön virkaa kesällä 2017 hoitanut Anthony Scaramucci. Asetelma on siinäkin mielessä kiinnostava, että Scaramucci hyllytettiin aikanaan tehtävästään nimenomaan Kellyn vaatimuksesta.

Kelly sanoi olevansa Mattisin kanssa samaa mieltä Trumpin harjoittaman, kansaa kahtia jakavan politiikan vaarallisuudesta.

– Mielestäni kauhean suuri huoli on se, että jakautuminen on lähtenyt käsistä. Heimolaisuus on päässyt lähtemään käsistä. Emme katso toisiamme enää kanssa-amerikkalaisina... katsomme toisiamme vastustajina. Emme puhu toisillemme. Huudamme toisillemme, Kelly sanoi.

”Yksikään presidentti ei koskaan ole diktaattori tai kuningas”

Kelly ei Mattisin tavoin kyseenalaistanut presidentin kypsyyttä johtajaksi tai epäillyt tämän halua yhdistää kansaa. Hän kuitenkin kertoi yhtyvänsä pohjimmiltaan ex-puolustusministerin sanomaan.

– Olen samaa mieltä. Mielestäni meidän tulee ottaa etäisyyttä politiikkaan. Vallan jakaminen on hyvin, hyvin, hyvin tärkeää. Yksikään presidentti ei koskaan ole diktaattori tai kuningas, Kelly sanoi.

Hän kritisoi haastattelussa myös Trumpin uhkausta lähettää armeija kadulle rauhoittamaan Minneapolisissa tapahtuneen mustan miehen pidätyskuoleman sytyttämiä protesteja.

– Joukot vihaavat sitä, he eivät näe sitä tehtävänään. He eivät halua tulla käytetyksi sillä tavoin. Luonnonkatastrofit ovat eri asia, hurrikaanien ja maanjäristysten kohdalla luotamme Yhdysvaltain asevoimien apuun, Kelly sanoi.

Hän on Mattisin tavoin entinen asevoimien kenraali.

”Meidän pitäisi tarkastella virkoihin pyrkiviä ihmisiä”

Kelly kertoi, ettei hän olisi suositellut Trumpille tempausta, jossa tämä käveli Valkoisesta talosta läheisen episkopaalikirkon edustalle poseeraamaan kameroille Raamattu kädessään. Tempausta on kritisoitu Yhdysvalloissa jopa kirkkokuntien johtajien taholta.

– Sanoisin, että lopputulos oli ennakoitavissa.

Vaikka Kelly ei suoraan kritisoinut Trumpin soveltuvuutta presidentiksi, hän kehotti kansalaisia miettimään tarkoin kantaansa tulevissa vaaleissa.

– Mielestäni meidän täytyy katsoa tarkemmin, kenet me valitsemme. Meidän kaikkien tulisi alkaa tehdä niin, poliittisista näkemyksistämme riippumatta. Meidän pitäisi tarkastella virkoihin pyrkiviä ihmisiä ja katsoa heitä suodattimen läpi nähdäksemme, minkälaisia ovat heidän luonteenlaatunsa ja etiikkansa. Ja jos heidät valitaan, heidän tulisi haluta edustaa kaikkia äänestysalueensa ihmisiä, eikä vain kannattajapohjaansa, Kelly sanoi.

John Kellyn haastattelusta uutisoivat muun muassa ABC News, CNBC ja CNN.