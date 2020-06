Portugalissa lomamatkalla vuonna 2007 kadonneen Madeleine McCannin vanhemmat ovat viime vuosina pitäneet aiempaa matalampaa profiilia. He ovat keskittyneet kasvattamaan nyt 15-vuotiaita kaksosiaan.

Portugalissa perheensä lomamatkan aikana vuonna 2007 kadonneen Madeleine McCannin, 3, tapauksessa nähtiin keskiviikkona merkittävä käänne, kun Saksan ja Britannian poliisiviranomaiset tiedottivat epäilevänsä katoamiseen liittyen 43-vuotiasta saksalaismiestä.

13 vuoden kuluessa Madeleinen vanhemmat Gerry ja Kate McCann ovat kampanjoineet ahkerasti tyttärensä puolesta, mutta samalla he ovat joutuneet suuren yleisön silmissä myös itse epäilyksenalaisiksi. Syynä tähän on muun muassa pariskunnan nimeäminen virallisiksi epäillyiksi Portugalin poliisin tutkinnassa vuosia sitten.

Madeleine McCann katosi perheensä hotellihuoneesta Portugalin Praia da Luzissa toukokuussa 2007.

Myöhemmin McCannit kuitenkin vapautettiin kaikista epäilyksistä tyttärensä katoamisen suhteen. Viime vuosina he ovat pitäneet aiempaa matalampaa profiilia.

– Kaikki mitä olemme aina halunneet, on löytää hänet, paljastaa totuus sekä saattaa vastuussa olevat oikeuden eteen. Emme tule koskaan luopumaan toivosta löytää Madeleine elävänä, mutta mikä lopputulos ikinä onkaan, meidän on saatava tietää. Meidän on löydettävä rauha, Gerry McCann kommentoi keskiviikon käännettä Suur-Lontoon poliisin tiedotteessa.

Madeleinen katoamista seuranneina kuukausina toimittajat päivystivät jatkuvasti myös perjeen kotikaupungissa Rothleyssa. Kuva syyskuulta 2007.

McCannit eivät ole aikeissa kommentoida enempää tutkintaa. The Times kuitenkin selvitti, mitä heille kuuluu nykyään.

Madeleinen pinkki huone turvapaikkana

Lehden mukaan Kate McCann ei koskaan enää tyttärensä kadottua palannut yleislääkärin työhön, jota hän oli siihen asti tehnyt. Sen sijaan hän on keskittynyt Madeleinen pikkusisarusten, nyt 15-vuotiaiden kaksosten Seanin ja Amelien kasvattamiseen sekä työskentelemiseen dementikkojen parissa.

– Se on erilaista yleislääkärin työhön verrattuna, ja se antaa hänelle jotakin normaalia ja jotakin, johon keskittyä. Se vie nyt enemmän hänen aikaansa, mutta sitä mukaa kun kaksoset kasvavat, heistä tulee yhä itsenäisempiä, Kate McCannin ystävä kertoi.

– Hän valitsi olla palaamatta lääkärin työhön, koska hän ei halunnut potilaiden tuomitsevan tai säälivän häntä tai ottavan Madeleinea puheeksi, ystävä jatkoi.

Kate ja Gerry McCann kuvattuna huhtikuussa 2011.

Gerry McCann sen sijaan työskentelee edelleen kardiologina Leicesterissä sijaitsevassa sairaalassa, ja pari vuotta sitten myös Leicesterin yliopiston professorina toimiva mies sai mittavan apurahan sydänsairauksien tutkimiseen.

McCannien tiedetään ainakin aiemmin pitäneen Madeleinen vaaleanpunaiseksi sisustettua huonetta samanlaisena, jollaiseksi se jäi tytön nukuttua siellä viimeisen kerran huhtikuussa 2007. Kate McCann kertoi vuonna 2011 julkaisemassaan kirjassa pitävänsä huonetta eräänlaisena turvapaikkana, jossa hän kävi kaksi kertaa päivässä rukoilemassa tyttärensä puolesta ja jatkoi ikkunaverhojen avaamista ja sulkemista kuten ennenkin.

”Jossakin kohtaa on ymmärrettävä, että aika ei ole jähmettynyt”

Julkisuudelta enimmäkseen varjellut Sean ja Amelie olivat vain 1,5-vuotiaita, kun heidän isosiskonsa katosi samasta huoneesta, jossa myös he olivat nukkumassa. Heidän kerrottiin käyvän nykyään katolista koulua lähellä perheen kotia, joka sijaitsee Leicesterin Rothleyssa.

Kaksoset ovat innokkaita maastojuoksijoita.

– Kumpikin heistä kilpailee paikallisella ja Midlandsin tasolla sekä myös kansallisella tasolla. Molemmat ovat todella hyviä ja todella innokkaita, paikallisen urheiluseuran sihteeri Colin Barnes kertoi Timesille.

Madeleine McCannin kasvot ovat vuosien kuluessa tulleet tutuksi ympäri maailmaa. Kuva Helsingistä kesältä 2011.

McCannit kertoivat elämästään BBC:n tv-haastattelussa vuonna 2017, jolloin Madeleinen kuolemasta tuli kuluneeksi tasan kymmenen vuotta. Gerry McCann vertasi tuolloin tyttärensä katoamisen jälkeistä aikaa tilanteisiin, joissa esimerkiksi lapsen vakava sairastuminen tai kuolema järkyttää aiemmin toimivaa ydinperhettä, muuttaa vanhempien näkökulmaa sekä pakottaa lopulta sopeutumaan.

– Etenkin viimeiset viisi vuotta ovat antaneet meille aikaa huolehtia kunnolla kaksosista ja itsestämme sekä jatkaa töitämme. Jossakin kohtaa on ymmärrettävä, että aika ei ole jähmettynyt. Uskon kummankin meistä tajunneen, että olemme kaksosille velkaa sen, että heidän elämänsä on juuri niin tyydyttävää kuin he ansaitsevat. Ja olemme todella yrittäneet parhaamme saavuttaaksemme sen, Gerry McCann sanoi tuolloin.