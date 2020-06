Koronan toinen aalto iski rajuna Iraniin – rajoitusten purkaminen jatkuu silti: ”Ei ole muuta vaihtoehtoa”

Iranissa todettiin torstaina 3 574 uutta koronatartuntaa. Määrä ylittää jo maaliskuun lopun huippulukemat.

Vielä reilu kuukausi sitten näytti siltä, että Iranin hallitus oli onnistunut saamaan koronaviruksen leviämisen aisoihin maassa. Tartuntojen päivittäiset määrät olivat laskeneet siihen asti tasaisesti.

Toukokuun ensimmäisten päivien jälkeen epidemia on kuitenkin kiihdyttänyt jälleen tahtiaan, ja nyt näyttää siltä, että koronaviruksen toinen aalto on iskenyt Iraniin rajusti.

Viime päivinä Iranissa on raportoitu jo yhtä korkeita tartuntamääriä kuin epidemian aiemmassa huippukohdassa, joka nähtiin 30. maaliskuuta. Tuolloin maassa todettiin 3 186 tartuntaa.

Torstaina Iranin viranomaiset rekisteröivät jo 3 574 uutta koronatartuntaa. Koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrä ei ole noussut uudelleen samaa tahtia kuin aiemmin, mutta niiden määrän lasku vaikuttaa kuitenkin käytännössä pysähtyneen.

Tältä näytti Teheranin metrossa toukokuun lopulla.

Epidemian kehityksestä huolimatta Iran ei ole perääntynyt koronaviruksen vuoksi asetettujen rajoitusten purkamisessa. Rajoituksia on purettu hiljalleen huhtikuun puolivälistä alkaen.

Esimerkiksi kauppoja, moskeijoita, kouluja, virastoja sekä matkustamista koskevat rajoitteet on jo purettu, ja torstaina avattiin Turkin vastainen raja rahtikuljetuksia varten.

Hääjuhla sai aikaan epidemiapiikin

Presidentti Hasan Ruhani sanoi lauantaina, että Iranilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin jatkaa talouden avaamista toisen korona-aallon uhallakin. Maan talous on jo valmiiksi ollut henkitoreissaan kansainvälisten pakotteiden johdosta, ja lisäksi maassa on kytenyt pitkään poliittinen kriisi.

– Näissä olosuhteissa meillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Meidän on tehtävä työtä, tehtaidemme täytyy pyöriä, ja kauppojemme pysyä avoinna. Ja maassa on oltava liikkuvuutta niin paljon kuin on tarpeen, Ruhani sanoi Reutersin mukaan.

Presidentti Hasan Ruhani kehotti kansaa valmistautumaan siihen, että koronaviruksen kanssa eletään vielä pitkään.

Guardianin mukaan hallituksen tiedottajat ovat viime päivinä osoittaneet syyttävällä sormellaan kansalaisia, jotka heidän mukaansa eivät noudata edelleen voimassa olevia rajoituksi ja ohjeistuksia esimerkiksi työpaikoillaan.

– Jos sääntöjä ei noudateta, hallitus on pakotettu palaamaan takaisin karanteenitilanteeseen, joka häiritsee normaalia elämää ja aiheuttaa vakavaa vahinkoa koko kansantaloudelle, Ruhani sanoi.

Teheranilaisperhe suuntasi viime viikolla retkelle Chitgarin tekojärvelle.

Presidentti kertoi yhdeksi syyksi tartuntojen määrän uuteen nousuun yksittäisen hääjuhlan, jonka sijaintia tai ajankohtaa hän ei kuitenkaan kertonut.

– Yhdellä seudulla näimme epidemiapiikin, jonka lähteenä olivat häät. Ne aiheuttivat ongelmia ihmisille ja terveydenhuollon työntekijöille sekä menetyksiä taloudelle ja terveydenhuoltojärjestelmälle, Ruhani sanoi.

”Meidän on lopetettava kaikki kokoontumiset”

Toisesta aallosta jo aiemmin varoitelleiden Iranin terveysviranomaisten mukaan yhtenä syynä tartuntojen määrän nousuun on aiempaa laajempi testaaminen. Tätä tietoa tukee se, että kuolemien määrät eivät ole lähteneet samanalaiseen nousuun kuin tartuntojen.

AFP:n mukaan Ruhani varoitti kansalaisia lauantaina siitä, että heidän tulisi valmistautua elämään koronaviruksen kanssa vielä pitkään.

– Meidän on lopetettava kaikki kokoontumiset kuten häät, muistotilaisuudet ja perhevierailut siihen saakka, kunnes terveysministeri ilmoittaa toisin, presidentti sanoi.

Myös Iranissa ravintolat ovat avanneet ovensa asiakkaille. Kuva Teheranista viime viikolta.

Iran kuuluu koronaviruksesta pahiten kärsineisiin maihin. Worldometers-sivuston keräämien tietojen mukaan maassa oli perjantaihin mennessä todettu kaikkiaan 167 156 vahvistettua koronavirustartuntaa sekä 8 134 viruksen aiheuttamaa kuolemaa.

Maailmalla on suhtauduttu kuitenkin skeptisesti Iranin viranomaisten ilmoittamiin lukuihin. Tartuntojen ja kuolemien määrien uskotaan olevan todellisuudessa huomattavasti ilmoitettuja korkeammat.