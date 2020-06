Hillary Clinton lataa suorat sanat Trumpista: ”Emme ole koskaan nähneet mitään tällaista”

Clinton kritisoi Trumpia suorasanaisesti amerikkalaislehden haastattelussa.

Entinen ulkoministeri Hillary Clinton kritisoi presidentti Donald Trumpin viimeaikaisia toimia suorasanaisesti Los Angeles Timesin haastattelussa.

– Voi hyvinkin olla, että Trumpin kaltainen johtaja, joka on riippuvainen häiriöistä, on vihdoin palautettu maan päälle, koska ihmiset seuraavat reaaliajassa, mitä tapahtuu ja kuinka riittämätön hänen vastauksensa on ollut näihin historiallisiin hetkiin.

– Hän on epäonnistunut kautta linjan, Trumpille vuoden 2016 vaaleissa hävinnyt Clinton totesi.

Clinton viittaa viimeaikaisilla tapahtumilla afro-amerikkalaisen George Floydin, 48, kuolemaan ja sitä seuranneisiin mielenosoituksiin.

Entinen ulkoministeri kuvasi aiemmin Twitterissä kyynelkaasun ja kumiluotien käyttämistä rauhanomaisen mielenosoituksen hajottamiseen, jotta Trump pääsisi kävelemään ja kuvauttamaan itsensä Raamatun kanssa läheisen kirkon eteen, kauhistuttavaksi tavaksi käyttää presidentin valtaa.

– Tämä on presidentin vallan kauhistuttavaa käyttöä omia kansalaisiamme vastaan, eikä sillä ole paikkaa missään, saati Amerikassa, Clinton kirjoitti twiitissään.

Los Angeles Timesin haastattelussa hän kertoo mielenosoituksen hajottamisen menneen yli hänen ymmärryksensä.

– Se oli ymmärrykseni ulkopuolella. Emme ole koskaan nähneet mitään tällaista. Hän on häpeämätön.

– On mysteeri, miksi kukaan, jolla on sykkivä sydän ja toimiva mieli, vielä tukee häntä.

Kun amerikkalaislehden toimittaja kysyy Clintonilta, uskooko hän vapaiden ja rehellisten vaalien järjestämisen loppuvuodesta olevan mahdollista, Clinton painottaa postiäänestyksen merkitystä.

– Annan energiani organisaatiolle, joka tukee postiäänestystä. Trumpin kampanjan tarkoitus on estää postitse äänestäminen, koska he uskovat – mielestäni syystäkin – että mitä useampi ihminen äänestää, sitä epätodennäköisempää on, että he voittavat.

Yhdysvaltain presidentinvaalit järjestetään marraskuussa.