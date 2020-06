Washington DC:n pormestari maalautti voimakkaan viestin katuun aivan Donald Trumpin naapurissa

Usein puhutaan kissankokoisista kirjaimista, mutta Washington DC:n leveään katuun maalattiin voimakas viesti sinivalaankokoisin kirjaimin.

Yhdysvaltain pääkaupunki Washington DC:n pormestari Muriel Bowser lähetti maailmalle voimakkaan viestin keltaisella maalilla: Black lives matter eli mustien elämät ovat merkityksellisiä.

– Tahdomme kerätä huomiota tänään ja varmistaa, että kansakuntamme on tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi ja että tummaihoisten elämät ja heidän ihmisyytensä ovat tässä maassa tärkeitä, pormestari sanoi NBC Washingtonin mukaan.

Kirjaimet ulottuvat jalkakäytävältä jalkakäytävälle.

Teksti maalattiin koko kadun levyisin kirjaimin aiemmin 16th Streetina tunnetun kadun Valkoisen talon päätyyn. Kadunpätkä nimettiin uudestaan Black Lives Matter Plazaksi eli aukioksi.

Katukyltitkin ovat paikoillaan kertoen uudesta nimestä.

Pormestari jakoi Twitterissä videon katumaalauksesta lainaten saateviestissä Martin Luther Kingiä:

– Olen onnellinen eläessäni tänä aikana, jolloin meidät on pakotettu tilanteeseen, jossa meidän täytyy selvittää ongelmat, joita ihmiset ovat yrittäneet selvittää läpi historian, mutta heitä ei pakotettu ratkaisemaan niitä.

Yhdysvaltojen kansalaisoikeusliikkeen ja väkivallattoman protestoinnin keulakuva palkittiin työstään Nobelin rauhapalkinnolla 1964. Neljää vuotta myöhemmin hän kuoli salamurhaajan luotiin parvekkeelle.

NBC Washingtonin toimittajan twiiteistä näkee, miten valtavia kirjaimia maalattiin. Tuttu sanonta puhuu kissankokoisista kirjaimista, mutta nyt ollaan sinivalaan kokoluokassa.

Tekstillä kaupunki tahtoo ottaa kantaa tummaihoisten yhdysvaltalaisten kokemaan poliisiväkivaltaan, jonka tuorein uhri George Floyd menehtyi Minneapolisissa viime maanantaina.

Valkoisen talon eteen maalattu teksti on myös selvä viesti presidentti Donald Trumpille, joka on tuominnut poliisiväkivaltaa vastustavat mielenosoitukset tiukasti ja osoittanut vähän tukea ja ymmärrystä väkivallan uhreille.

Pääkaupungin pormestari on vaatinut, ettei kaupungin kaduilla nähdä liittovaltion joukkoja, kuten Trump on tahtonut.

– Amerikassa voit osoittaa rauhassa mieltäsi, pormestari sanoi Washington Postin mukaan yleisölle.

Bowserin Twitterissä jakama video päättyy Valkoisen talon kuvaamiseen ilmeisen harkitusti.

Presidentti poseerasi valokuvaajille Raamattu kädessään ja kertoi olevansa ”lain ja järjestyksen” presidentti.

Tuoreella Black Lives Matter Plazassa sijaitsee myös Pyhän Johanneksen kirkko, johon Trump asteli suuren mediahuomion keskellä maanantaina Raamattu kädessään. Kirkkomatkaa varten alue tyhjennettiin mielenosoittajista kyynelkaasua ja kumiluoteja säästelemättä. Monet poliitikot tuomitsivat Trumpin toimet.

Demokraattien Muriel Bowser vaatii, että pääkaupunkialueesta tehtäisiin oma osavaltionsa, jolloin presidentillä olisi vähemmän toimintavaltaa alueella.

Pormestari Muriel Bowser ihaili katumaalausta parvekkeelta käsin.

Pääkaupunki ei kuulu mihinkään osavaltioon vaan Columbian liittopiiriin, jolla on rajoitettu itsehallinto historiallisista syistä. Kaupungilla on oma pormestari ja kaupunginvaltuusto, mutta kongressilla on oikeus kumota paikalliset lait ja se myös valvoo kaupungin budjettia. Vallan keskuksesta tahdottiin osavaltiomielessä liittoutumaton. Kaupunki on harvoja maailmassa nimenomaan tyhjästä pääkaupungiksi rakennettuja kaupunkeja. Sitä alettiin rakentaa 1790, kun 13 brittiläistä siirtokuntaa oli allekirjoittanut liittovaltion itsenäisyysjulistuksen 1776.