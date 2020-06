Kommentti: Ruotsi teki suuria virheitä – Niistä voidaan oppia, kun taistellaan virusta vastaan

Valtionepidemiologi Anders Tegnellista on tullut Ruotsin koronakriisin selittäjä.

Kun Eurooppa avautuu, tehdyistä virheistä on otettava oppia.

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä on yli 4 500. Määrä on moninkertainen kuin muissa Pohjoismaissa yhteensä.

Ruotsi noudatti omaa linjaansa, jossa suoria kieltoja ja määräyksiä vältettiin. Haluttiin, että talous pyörisi. Kun Suomi eristi Uudenmaan alueen muusta maasta, Ruotsissa kauhisteltiin.

Ruotsin linjan symboli on valtionepidemiologi Anders Tegnell. Tegnell selitti, että Ruotsi on vain epidemian kulussa naapurimaita edellä. Kun aika kuluisi, niissäkin koronakuolemat lisääntyisivät. Kun muissa Pohjoismaissa tartunnat ja kuolemat vähenevät, selitykseltä on mennyt pohja.

Jopa Tegnellin usko tuntui muutama päivä sitten horjuvan. Hän sanoi Ruotsin radion haastattelussa, että jos epidemian alussa olisi tiedetty se mitä nyt tiedetään, Ruotsin toimet olisivat toisenlaisia. Myöhemmin Tegnell väitti, että hänen puheitaan oli ”ylitulkittu”.

Ruotsalaisten luottamus hallituksensa kykyyn hoitaa kriisiä on viime viikkoina laskenut. Tähän asti sekä hallitus että oppositio ovat tukeneet Tegnellin linjauksia.

Ruotsin järjestelmä eroaa Suomesta niin, että sikäläinen kansanterveyslaitos voi toimia hyvin itsenäisesti hallituksesta riippumatta. Usein meilläkin ihmetellään, miksi eri asioista päätöksiä tekevät poliitikot eivätkä asiantuntijat. Ruotsin tapaus selittää tätä.

Loppukädessä demokratiassa valta ja vastuu pitää olla vaaleilla valituilla poliitikoilla. He joutuvat ottamaan kritiikin huomioon enemmän kuin asiantuntijavirkamiehet. Ja kritiikin huomioon ottaminen on viisauden alku.

Tuntematonta uhkaa vastaan toimiminen epäonnistuu, jos jääräpäisesti pidetään kiinni ennalta päätetyistä keinoista.

Ruotsia ei pidä pilkata sen tekemistä erehdyksistä. Siihen asia on liian vakava.

Mutta erehdyksistä voidaan ottaa oppia. Oppi on tarpeen, kun Eurooppa hiljalleen avaa sisärajojaan ensimmäisen suuren epidemia-aallon jälkeen.

Vaikuttaa siltä, että ajoissa tehdyt kovat toimet säästävät maita myöhässä pakon edessä tehtäviltä vielä kovemmilta toimilta. Tanska, Norja ja Suomi ovat pystyneet pitämään yhteiskuntansa toimivampina kuin epidemian koettelemat Euroopan suuret maat.

Tässä on osin kyse onnesta. Italiassa ja Espanjassa tauti pystyi ilmeisesti viikkoja leviämään lähes huomaamatta. Sen jälkeen vain äärimmäisen kovat keinot sen pysäyttämiseksi olivat mahdollisia. Tämä on toistunut Ranskassa ja nyt epidemian pahasti koettelemassa Britanniassa.

Myös Ruotsissa matkailijoiden mukana tullut tauti saattoi edetä muita Pohjoismaita aiemmin.

Uusia tietoja koronaviruksesta ja sen aiheuttamasta taudista on saatu koko ajan. Ne ovat muuttaneet käsitystä uhasta paljon. Kyseessä ei todellakaan ole tavallista vaarallisempi kausi-influenssa. Covid 19 -sairaus iskee eri puolille kehoa tuhoa tehden.

Virus ei etene kuten influenssavirus nopeasti kautta väestön, vaan tartunnat ilmenevät ryppäinä. Tämä tieto auttaa paljon viruksen torjunnassa.

On useita sosiaalisia ja taloudellisia syitä, jotka puoltavat yhteiskuntien mahdollisimman nopeaa avaamista. Takaiskuihin täytyy varautua.

Kuluvan vuoden aikana tuskin saadaan rokotetta. Vaikka rokote saataisiin, se ei välttämättä poista sairauden uhkaa kokonaan. Ainakin uusia paikallisia epidemioita puhkeaa, vaikka varotoimilla pystyttäisiin ehkäisemään suuria aaltoja.

Kun koronaviruksesta selvitään, opetukset pitää säilyttää mielessä. Lentomatkustaminen tulee myös tulevaisuudessa toimittamaan taudinaiheuttajia ympäri maailmaa päivissä. Varautuminen ei lopu tähän virukseen.