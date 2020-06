Arja Paanasen kolumni: Venäjä keksi koronalle korvikkeen – nyt pitääkin pelätä homoja

Koronaviruksesta viis, Kremlin propagandassa Venäjää uhkaavat nyt homot, ja siksi kansan on äänestettävä Putinin perustuslain puolesta 1. heinäkuuta.

Venäjää ei mikään ulkoinen uhka lannista eikä kukista.

Ei kukistanut aikanaan hirmuinen Adolf Hitler eikä lannista nytkään yksi koronavirus.

Venäläisissä on nimittäin sisäänrakennettuna poikkeuksellisen vahva uhrautumisen taito. Tarpeen tullen he ovat valmiit riskeeraamaan vaikka oman henkensä, jos suuri johtaja niin käskee ja jos niin on tehtävä synnyinmaan pelastamiseksi.

Ja juuri nyt näin on tehtävä!

Kremlin propagandistien mukaan Venäjän olemassaoloa uhkaa nimittäin koronaviruksen sijaan aivan toisenlainen salakavala vitsaus, jollei maan muokattua perustuslakia hyväksytä mitä pikimmiten.

Siksi venäläisten onkin marssittava vaaliuurnille keskiviikkona 1. heinäkuuta kaikkia ympärillä lenteleviä koronaviruksia uhmaten.

Entä miksi moinen kiire? No, Venäjää vaanii tietenkin yleisvenäläinen homosaatio!

Pietarin trollitehtaana paremmin tunnettu Patriot-mediarypäs on julkaissut vastikään agitaatiovideon, joka perustelee venäläisille, miksi heidän on käytävä juuri nyt hyväksymässä uusi perustuslaki.

Videolla esitetään kauhukuva vuoden 2035 Venäjästä, jossa samansukupuolisten avioliitot olisivatkin sallittuja – toisin kuin Vladimir Putinin nyt räätälöimässä perustuslaissa.

Videolla nähdään, kuinka pariskunta adoptoi pikkupojan orpokodista ja pojan odottama uusi äiti paljastuukin korostetun naismaiseksi homomieheksi, joka tyrkyttää pojalle heti mekkoa.

Jotta tältä karmivalta tulevaisuudelta vältytään, venäläisten on siis otettava nyt henkilökohtainen koronavirusriski ja käytävä kannattamassa Putinin perustuslakia.

Vladimir Putin määräsi voitonpäivän paraatin pidettäväksi 24. kesäkuuta ja perustuslain kansanäänestyksen 1. heinäkuuta. Molemmat ovat keskiviikkoja ja kansalle ylimääräisiä vapaapäiviä.

Ja ai niin, siinä samalla tulee toki hyväksyttyä myös Putinin elinikäinen presidenttiys. Synnyinmaan pelastamiseksi sekin on aivan välttämätöntä, vaikka joillakin äänestäjillä oma elinikä saattaa jäädä sen jälkeen lyhyeksi äänestysreissulta saadun koronaviruksen vuoksi.

Sinisilmäisempi voisi silti ihmetellä, miksi Putin ei siirtänyt perustuslain kansalaisäänestystä syksyyn tai vuoteen 2021. Olisihan hänellä silti ollut runsaasti aikaa erilaisiin manöövereihin, kun nykyinen valtakausi kestää vuoteen 2024.

Putinin Venäjällä kansa on kuitenkin olemassa johtajaansa varten eikä johtaja kansaansa varten.

Väistämätön – vaikkakin vaikeasti todistettava – yksittäisten ihmishenkien menetys kansalaisäänestyksen uhrina ei paina Kremlin vaakakupissa mitään, kun suosionlaskustaan huolestunut Putin haluaa varmistaa tulevaisuutensa vuoteen 2036.

Putinin on kätevä sinetöidä elinikäinen valtansa nyt, kun äänestyksen tarkkailu ja opposition protestit voidaan rajoittaa minimiinsä koronaviruksen varjolla.

Kansalaisten päät pannaan siksi pyörälle pelottelemalla heitä koronaviruksen sijaan homoilla, joiden maineesta ja hengestä Kreml ei myöskään suurta huolta kanna. Äänestysvilkkaus varmistetaan puolestaan sillä, että valtionlaitosten ja -yritysten työntekijät komennetaan uurnille osana työvelvoitetta.

Kirjoittaja on Venäjään erikoistunut Ilta-Sanomien erikoistoimittaja.