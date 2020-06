Äärimmilleen hajautettu Yhdysvaltain poliisijärjestelmä pitää yllä poliisin ja mustien vastakkainasettelua.

Yhdysvaltain hajautettu poliisijärjestelmä voi osaltaan ruokkia poliisin ja etnisten vähemmistöjen välistä vastakkainasettelua mekanismeilla, jotka Suomessa olisivat epätodennäköisiä.

Kun Suomessa eurooppalaiseen tapaan poliisin organisaatio on valtakunnallisesti johdettu, Yhdysvalloissa osavaltiolla, kaupungeilla ja kunnilla aivan pienimpiä lukuun ottamatta on oma poliisilaitos. Niistä jokainen muodostaa oman yksikkönsä, joka toimii hyvin itsenäisesti.

Poliisin laaja itsenäisyys voi edesauttaa paikallisten yhteenottojen kärjistymistä äärimmäisyyksiin asti, kuten poliisiväkivallan vuoksi kuolleen Geroge Floydin tapauksessa kävi. Kuristusote, jonka käytön vuoksi tummaihoinen Floyd kuoli, on eräiden poliisilaitosten alueella sallittu ja toisissa puolestaan kielletty.

Poliisilaitosten itsenäisyys tarkoittaa myös niiden toiminnan valvonnan olevan pitkälti paikallisissa käsissä. Se voi tietyissä olosuhteissa altistaa houkutukselle peitellä väärinkäytöksiä pienessä piirissä – siis korruptoitua.

– Poliisitoiminnan säännöt ovat paikallisia, kuten myös niitä soveltavat poliisipäälliköt ja usein myös rikostutkijat, sanoo valtio-oppiin erikoistunut yhteiskuntatieteiden maisteri Arttu Rintanen.

Rintanen selvitti uteliaisuuttaan, millainen poliisiorganisaatio on Hennepinin piirikunta, jossa Yhdysvaltain mellakat sytyttänyt Minneapolis sijaitsee. Poliisiorganisaation rakenne oli yllätys. Rintanen julkaisi aiheesta usean kommentin ketjun Twitterissä.

– Väestöpohjaltaan vain hieman Uuttamaata suuremmassa Hennepin piirikunnassa toimii 35 poliisilaitosta, joiden koko vaihtelee kolmen poliisin poliisilaitoksesta aina 1 000 poliisin laitokseen, Rintanen sanoo.

Hennepin piirikunnan pinta-ala on 1 572 neliökilometriä, kun Uudenmaan pinta-ala on 9 568 neliökilometriä. Vaikka Uusimaa on kuusi kertaa laajempi alue, siellä poliisilaitoksia alle puolet Hennepin määrästä.

Poliisilaitosten määrä ei itsessään selitä paljonkaan poliisin toiminnasta, mutta yhdysvaltalaisessa järjestelmässä asian tekee mielenkiintoiseksi poliisilaitosten laaja itsenäisyys. Poliisin toimintatavat saattavat vaihdella ”valtavasti” eri kaupunkien ja jopa niiden laitosten välillä.

– Toisilla alueilla poliiseille saatetaan opettaa sähköruoskan käyttöä tai tilanteiden de-eskalaatiota eli rauhoittamista puhumalla, toisissa taas ei, Rintanen sanoo.

Suomen ja Yhdysvaltain poliisien koulutuksen vertailu on liki mahdotonta, koska pitäisi ensin määritellä mihin poliisiin Yhdysvaltain tuhansista itsenäisistä poliisilaitoksista verrataan.

Suomessa poliisikunnan koulutus on tasalaatuista, mutta Yhdysvalloissa erot eri poliisilaitosten välillä koulutuksen laadussa ovat huomattavat. Se ei tarkoita, että poliisin koulutus oli välttämättä Yhdysvalloissa heikko. Joukossa on huippukoulutettuja yksiköitä, mutta myös vähemmän vaativia poliisilaitoksia.

Oma erikoisuutensa Yhdysvaltain poliisijärjestelmässä on siirtomaa-ajalta periytyvä seriffijärjestelmä, joka perustuu vaaleilla valittuun lainvalvojaan.

– Joissain tapauksissa hyveeksi on luettu, että seriffi ei ole käyttänyt kaikkia hänelle osoitettuja määrärahoja, vaan on saanut ne palkkansa päälle. Lähtökohtaisesti tällainen järjestelmä ei poliisitoiminnan tehokkuuden kehittämisen kannalta ole optimaalinen, Rintanen sanoo.