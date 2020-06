Slovenian presidentti puhui silkkaa suomea – nyt tämä Instagramin valloittaja saa kritiikkiä vaikenemisestaan

Slovenian presidentti Borut Pahor on maansa tykätyin poliitikko paitsi Instagramissa myös mittauksissa. Mutta tyytymättömyys on nousussa.

Mikä on miehiään Slovenian presidentti Borut Pahor, joka esitti suomalaisillekin tervehdyksen silkalla suomella?

Donald Trumpia on kutsuttu Twitter-presidentiksi, mutta Instagram-presidentin kutsumanimi menee perustellusti hieman pienemmän maan valtionpäämiehelle.

Slovenian presidentti Borut Pahor tunnetaan myös lempinimestään ”Barbie”, joka tulee hänen nuoruuden töistään mallina.

Kun katsoo Pahorin itsestään viime vuosina jakamia valokuvia, on helppo ymmärtää myös ilkeämielinen nimitys ”flirttaileva populisti”.

Pahor oli varsin tuntematon useimmille eurooppalaisille ennen koronakriisiä, mutta viimeistään huhtikuussa muiden EU-maiden kansalaiset höristivät korviaan. Myös suomalaiset.

30. huhtikuuta Slovenian presidentin Twitter-tilille ladattiin video, jolla Pahor lähetti terveisiä silkalla suomen kielellä.

– Herra presidentti, hyvä ystäväni Sauli Niinistö ja suomalaiset ystävämme. Slovenian presidenttinä tahtoisin ilmaista solidaarisuutemme yhteisessä taistelussa koronavirusta vastaan, Pahor taiteili balkanilaisella korostuksella.

Katso Pahorin Twitter-tilillään jakama video:

Pahor lähetti samansisältöisen viestin kaikille EU-kumppaneille ja yhteensä 23 eri kielellä. Tervehdykset on helposti löydettävissä esimerkiksi Pahorin Twitter-tililtä. Sieltä löytyy myös Niinistön vastaus, jossa Suomen presidentti lupaa seuraavan kerran palata asiaan sloveniaksi.

Suositummalla sosiaalisen median alustallaan Instagramissa Pahor on jakanut myös taustanauruilla höystetyn kimaran nauhoituksista, joissa hänen sanailunsa ei taipunutkaan kohdemaan kielelle aivan ongelmitta.

Pahorin tervehdys nauhoitettiin 23 kielellä.

Borut Pahor ei ole Instagram-presidentti tilinsä seuraajien kokonaismäärän perusteella, sillä heitä on ”vain” 120 000. Pienessä Sloveniassa se on toki paljon.

Pahor, 56, on kuitenkin presidentti, jonka ura jakautuu jyrkästi kahteen osaan: aikaan ennen Instagramia ja sen jälkeen.

Instagram-presidentti jakaa tätä nykyä myös slovenialaiset kahtia: toisten mielestä hän on piristävä tuulahdus perinteisten poliitikkojen keskuudessa, toiset taas ovat sitä mieltä, että hän on romahduttanut koko presidentti-instituution arvovallan ja tehnyt siitä oman shownsa.

Borut Pahor lähti politiikkaan jo lukioaikanaan, kun hän liittyi silloista Jugoslaviaa hallinneen kommunistipuolueen Slovenian-siiven nuoriso-osastoon. Maan ensimmäisissä vapaissa vaaleissa 1990 hän nousi parlamenttiin kommunistien riveistä irronneen sosiaalidemokraattisen puolueen edustajana.

Presidentti Borut Pahor seurasi mäkihypyn maailmancupia Ljubnossa 2018.

Pahor on ainutlaatuisen ansioitunut slovenialaispoliitikko, sillä hänellä on hallussaan värisuora: hän on toiminut sekä parlamentin puhemiehenä, pääministerinä että presidenttinä.

Hänen poliittinen kiitonsa huipentui vuoden 2008 vaalivoittoon puolueensa johtajana ja nousuun pääministeriksi, joka on todellinen vallankäyttäjä Sloveniassa.

Kuriositeettina voi jopa sanoa, että suomalaiset auttoivat Pahoria valtaan. Juuri ennen vuoden 2008 vaaleja paljastui lahjusskandaali suomalaisen Patrian sotilasajoneuvokaupoista Sloveniaan ja silloinen pääministeri Janez Jansa sai kansalta kenkää.

Pahorin epäonneksi hänen pääministerikauttaan sävyttivät finanssikriisistä lauennut lama ja riitely maan talouden uudistamisesta. Hänen uransa näytti jo tyssäävän hallituksen eroon ja vaalitappioon 2011, mutta sitten hän ilmoittautui yllättäen presidenttikisaan.

Nopeaa loppua vaalikampanjalle uumoilleet erehtyivät. Instagram oli sosiaalisena mediana vasta nousussa, mutta Pahor otti sen tehokkaasti käyttöön. Hän poseerasi erilaisten ammattien edustajana kuvissa, jotka levisivät myös lehdistöön. Syntyi ilmiö, joka vetosi kansaan, ja Pahor nappasi vaaleissa selvän voiton.

Olympiavuonna 2016 Slovenian presidentti kannusti kansalaisia juoksemaan.

Pahor on jatkanut samalla linjalla presidenttinä. Hän on esiintynyt kuvissaan teurastajana, parturina, automekaanikkona, jätekuskina ja terveydenhoitajana. Hän ajaa usein kilpapyöräänsä ja on jopa riisunut paitansa ja esitellyt olkapäässään olevaa tatuointia.

Kansa tykkää, ja Pahor on jo pitkään ollut mittausten mukaan maansa suosituin poliitikko.

Marraskuussa 2017 Pahor valittiin niukasti jatkokaudelle, ja kahtiajakautuminen suhtautumisessa häneen näkyi jo. Arvostelijoiden mukaan Pahor trivialisoi virkansa, joka on maan tärkein edustuksellinen tehtävä.

Kritiikki on kasvanut maaliskuusta lähtien, kun Slovenian politiikan kiistellyin hahmo ja Pahorin entinen kilpakumppani Janez Jansa nousi jälleen pääministeriksi hallituskriisin jälkeen.

Jansaa on verrattu jopa Unkarin itsevaltaiseen johtajaan Viktor Orbaniin, sillä hän on myöhemmällä poliittisella urallaan profiloitunut EU:ta ja maahanmuuttoa rajusti arvostelevaksi kovan linjan oikeistolaiseksi. Jansa on kohdistanut hyökkäyksiä maansa lehdistöä kohtaan, kun esimerkiksi hallituksen koronatoimia on ruodittu kriittisesti. Pääministeri kutsui jopa kahta naistoimittajaa prostituoiduiksi.

Koko tämän ajan Pahor on ollut hiljaa ja julkaissut kivoja Instagram-kuviaan, vaikka presidentin on totuttu Sloveniassa ottavan tarvittaessa tiukastikin kantaa päivänpolitiikkaan.

Pahor joutui toiselle kaudelle pyrkiessään 2017 tiukkaan kisaan, jonka hän voitti vasta toisella äänestyskierroksella.

Lopulta älähti jopa maan entinen presidentti Milan Kucan.

– Presidentti on maamme ainoa suorilla vaaleilla valittu edustaja. Siksi ihmisillä on oikeus tietää mitä hän ajattelee ajankohtaisista asioista.

Pahor vastasi lopulta kierrellen ja näytti jopa puolustavan Jansaa.

– On asioita, joita en itse sanoisi, mutta pääministeri on vaikeassa tilanteessa ja se pitää ottaa huomioon, kun vaadimme häneltä kärsivällisyyttä, Pahor kommentoi Dnevnik-lehdelle.

Pahor on toki saanut myös kehuja pyrkimyksistään sovitella tilannetta. Kritiikittömyys Jansaa kohtaan on kuitenkin ollut pettymys monille kannattajille.

EU-myönteisenä Pahoria pidetään joka tapauksessa tärkeänä toimijana, kun Slovenia ensi vuonna ottaa vastaan unionin puheenjohtajan nuijan omalla puolivuotiskaudellaan. Silloin hänestä kuullaan mitä luultavimmin lisää – ehkä jopa useammalla EU-kielellä.

Alla otteita Borut Pahorin Instagram-tililtä.