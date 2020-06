Brasiliassa jälleen ennätysmäärä koronakuolemia – maa ohitti Italian koronakuolemien määrässä

Oikeistopresidentti Jair Bolsonaro on vähätellyt koronavirusta toistuvasti ja sanonut, etteivät rajoitukset ole tarpeen.

Oikeistopresidentti Bolsonaro on vastustanut koronarajoituksia.

Latinalaisen Amerikan Brasiliassa on nyt kuollut kolmanneksi eniten ihmisiä maailmassa koronaviruksen seurauksena.

Maassa on raportoitu 1 473 koronaan liittyvää uutta kuolemantapausta vuorokauden aikana, mikä on maan korkein päiväkohtainen lukema tähän mennessä. Päiväkohtainen ennätys rikottiin viimeksi eilen.

Kuolemantapauksia on todettu nyt yhteensä yli 34 000. Samalla Brasilia on ohittanut Italian koronakuolemien määrässä. Yhteensä maassa on kuollut 160 ihmistä miljoonaa asukasta kohden.

210 miljoonan asukkaan maassa tartuntoja on todettu nyt lähes 615 000, mikä on toiseksi korkein lukema maailmassa heti Yhdysvaltojen jälkeen.

Useat Brasilian osavaltioista ovat ottaneet käyttöön liikkumisrajoituksia koronan vuoksi, vaikka oikeistopresidentti Jair Bolsonaro on vähätellyt koronavirusta toistuvasti ja sanonut, etteivät rajoitukset ole tarpeen.

Bolsonaro on kehottanut yrityksiä ”käynnistämään sodan” vastustaakseen osavaltioiden kuvernöörien päätöksiä sulkea yrityksiä.

Virus riivaa nyt Latinalaista Amerikkaa

Latinalainen Amerikka on tällä hetkellä yksi pahiten koronaviruksen runtelemista alueista.

Chilessä hallitus on kertonut pidentävänsä maan pääkaupunkiin Santiagoon määrättyjä liikkumisrajoituksia sen jälkeen kun maan päivittäiset kuolinluvut nousivat uuteen ennätykseen.

Perussa epätoivoiset asukkaat yrittivät löytää happipulloja sairastuneille omaisilleen.

– Emme ole löytäneet vielä happea. Olen kaikista eniten huolissani äidistäni, koska hän tulee tarvitsemaan paljon lisähappea, eikä sairaalassa ole sitä riittävästi, sanoi maan pääkaupungissa Limassa happea etsinyt Lady Savalla.

Ennuste: Korona voi vaatia 127 000 hengen USA:ssa

Johns Hopkinsin yliopiston laskelmien mukaan Yhdysvalloissa on todettu vuorokauden aikana hieman yli 1 000 koronvirukseen liittyvää uutta kuolemantapausta.

Kuolemantapauksia on rekisteröity maassa nyt yhteensä 108 120, mikä tekee noin 333 kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohden.

Noin 328 miljoonan asukkaan maassa tautitapauksia on todettu 1,87 miljoonaa. Yhdysvalloissa on sekä eniten tartunta- että kuolintapauksia maailmassa.

Vaikka viruksen eteneminen on hidastunut maassa, Massachusettsin yliopiston laskelmien mukaan korona tulee vaatimaan ainakin 127 000 ihmisen hengen Yhdysvalloissa kesäkuun loppuun mennessä.

Käynnissä olevien poliisiväkivallan ja rasismin vastaisten protestien on pelätty pahentavan tautitilannetta. Muun muassa New Yorkin osavaltion kuvernööri on kehottanut protestoijia käymään koronatesteissä.