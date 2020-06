Pandemian alkupisteessä Kiinan Wuhanissa lähes 3 000 ihmisellä toteutettu koronatutkimus yllätti tutkijat täysin: ”Tulokset osoittivat aivan päinvastaiseen suuntaan”

Yleisesti käytetyt lääkkeet korkean verenpaineen hillitsemiseksi voivat auttaa suojautumaan uuden koronaviruksen aiheuttamalta covid-19-taudilta, esittää torstaina julkaistu tuore tutkimus.

European Health Journal -lehdessä julkaistun tutkimusartikkelin mukaan korkeasta verenpaineesta kärsivillä ihmisillä on noin kaksinkertainen riski kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuin sellaisilla, joiden verenpaine on normaali. Sama pätee riskiin joutua koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi tehohoitoon.

Tutkimusartikkelin mukaan kuitenkin niillä, jotka hoitavat korkeaa verenpainettaan lääkkeillä, riski koronan aiheuttamasta kuolemasta tai vakavasta sairastumisesta on merkittävästi pienempi kuin ihmisillä, jotka eivät lääkitse itseään verenpainelääkkeillä.

Tutkimus toteutettiin helmi-maaliskuussa koronapandemian alkupisteenä tunnetuksi tulleessa Wuhanin kaupungissa Kiinassa. Tutkimusotokseen kuului 2 900 koronavirustartunnan saanutta potilasta.

Tutkimuksen perusteella on jo ilmennyt toiveikkuutta siitä, että verenpainelääkkeistä löytyisi apua koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon. Kuvituskuva.

Aiemmin verenpainelääkkeiden on arvioitu altistavan ihmisiä koronaviruksen aiheuttamalle covid-19-taudille, mutta nyt julkitullut tutkimus kumoaa osaltaan tämän käsityksen.

Hypoteesin vastaiset tulokset yllättivät jopa tutkimushankkeessa mukana olleet.

­Olimme erittäin yllättyneitä, etteivät nämä tulokset tukeneet alkuperäistä hypoteesiämme, vaan osoittivat itse asiassa aivan päinvastaiseen suuntaan, Fei Li Xijingin sairaalasta kertoo.

Saatujen tulosten perusteella tutkimusryhmä suositteleekin, etteivät koronatartunnan saaneet potilaat keskeyttäisi, tai muuttaisi, verenpainelääkitystään, ellei lääkäri ole näin määrännyt.

Myös useat kardiologian alan toimijat Yhdysvalloissa ovat jo suositelleet, että koronapotilaat jatkaisivat heille määrättyjen verenpainelääkkeiden käyttöä.

Madridilaisessa sairaalassa työskentelevä lääkäri Luis Ruilope näkee mahdolliseksi sen, että nyt saatujen tulosten valossa aletaan tutkia tarkemmin, olisiko verenpainelääkkeiden pohjalta kehitettävissä lääke, joka auttaisi uuden koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin hoidossa.

Lähteet

- Uutistoimisto Reuters

- Association of hypertension and antihypertensive treatment with COVID-19 mortality: a retrospective observational study (European Heart Journal)