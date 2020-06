Lisa Murlowski on istunut senaatissa 18 vuotta yhtämittaisesti.

Lisa Murkowski kertoo ongelmistaan Trumpin linjausten tukemisessa sen jälkeen, kun entinen puolustusministeri James Mattis kritisoi presidenttiä kovasanaisesti.

Alaskan senaattori Lisa Murkowski on ensimmäisenä republikaanisenaattorina kertonut julkisuudessa harkitsevansa, voiko hän tukea Donald Trumpia ja tämän linjauksia vai ei.

– Tuskailen sen kanssa. Olen tuskaillut asian kanssa jo pitkän aikaa, kuten uskon että tiedätte, hän sanoi toimittajille Washingtonissa CNN:n mukaan torstaina.

Murkowski on edustanut Alaskaa senaatissa vuodesta 2002. Hän on äänestänyt vuosien aikana usein puolueen linjaa vastaan.

– En tukenut presidenttiä alkuperäisissä vaaleissa, ja teen parhaani varmistaakseni, että edustan osavaltiotani hyvin ja voin työskennellä minkä tahansa hallinnon tai presidentin kanssa, hän jatkoi toimittajille.

– Jatkan työtä hänen hallintonsa kanssa, mutta uskon että juuri nyt me kaikki tuskailemme löytääksemme oikean tavan ilmaista ne sanat, jotka täytyy ilmaista asiallisesti liittyen kysymykseen, ketä aion äänestää tai olla äänestämättä, sillä ne ovat juuri nyt häiritseviä, hän muotoili.

Murlowski käyttää senaatissa hengityssuojainta, jossa on Alaskan kartta.

Murkowskin ulostulo seurasi Trumpin hallituksessa 2017–2018 palvelleen entisen puolustusministeri James Mattisin keskiviikkoisia kommentteja.

Mattis erosi ministerin tehtävistä joulukuussa 2018 protestina Trumpin Syyrian-politiikalle. Tähän saakka hän on ollut mielipiteistään hiljaa, mutta kuluvalla viikolla hän rikkoi hiljaisuuden ja syytti Trumpia perustuslain halventamisesta ja kuilun repimisestä kansakunnan keskelle. Mattis pettyi rajusti siihen, miten Trump on käsitellyt George Floydin kuolemaa ja niistä seurannutta mielenosoitusten aaltoa, joka vaatii yhdenvertaisuutta lain edessä ihonväristä riippumatta.

”Olen seurannut tämän viikon tapahtumia, vihaisena ja tyrmistyneenä. Sanat ’Lain edessä tasa-arvoisia’ on kaiverrettu korkeimman tuomioistuimen päätykolmioon. Se on tismalleen, mitä mielenosoittajat oikeutetusti vaativat.”, hän kirjoitti liittyen George Floydin kuolemaa seuranneisiin mielenosoituksiin ja Trumpin reagointitapaan.

”Meidän täytyy pistää vastuuseen he, jotka hallinnossa tekevät pilkkaa meidän perustuslaistamme.”

”Donald Trump on elinaikani ensimmäinen presidentti, joka ei yritä yhdistää amerikkalaisia – hän ei edes teeskentele yrittävänsä. Sen sijaan hän yrittää jakaa meidät.”

Puolustusministeri James Mattis ja presidentti Donald Trump vierekkäin tiedotustilaisuudessa lokakuussa 2018.

Murlowski sanoi kongressissa ihailevansa ulostuloa ja allekirjoittavansa siitä ison osan.

– Kuin näin kenraali Mattisin kommentit eilen ajattelin että ehkä olemme tulossa sisäisten epäilysten suhteen siihen pisteeseen, että meillä on rohkeutta kunnioittaa omaa vakaumustamme ja puhua ääneen, hän sanoi kongressissa.

– Pidin kenraali Mattisin sanoja tosina, ja rehellisinä, tarpeellisina ja jo myöhässä olevina. Olen tuskaillut etsiessäni oikeita sanoja, ja sain muutama ilta sitten voimaa, kun luin, mitä presidentti Bush oli kirjoittanut.

Murkowskin mukaan Trump on jakanut maan kahtia ja epäonnistunut sen johtamisessa.

Satapäisessä Yhdysvaltain senaatissa jokaisella osavaltiolla on kaksi edustajaa, jotka valitaan kuuden kausiksi mutta eri aikoihin eri osavaltioissa, joten tasapaino voi muuttua usein. Senaatti on tärkeä lainsääntö- ja hyväksyntäelin.

Republikaaneilla on tällä hetkellä enemmistö 53:lla senaattorilla. Demokraateilla on 45 senaattoria, ja liittoutumattomia senaattoreja on kaksi.