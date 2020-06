Madeleinen murhasta epäilty saksalainen Christian B. tunnusti tekonsa baarissa – näin vyyhti alkoi aueta

Poliisi oli saanut miehestä vinkin jo 2013.

Saksan median Christian B.:ksi kutsuma, Madeleine McCannin murhasta epäilty 43-vuotias saksalaismies on ollut aiemminkin eri maiden poliisien valokeilassa 2007 Portugalissa kadonneeseen kolmivuotiaaseen Madeleineen liittyen.

Alkuperäistä portugalilaista poliisitutkintaa johtanut Goncalo Amaral sanoi viime vuonna, että tutkimuksen fokus on nyt saksalaisessa pedofiilissa, jota olisi tutkittu asian tiimoilta 2008 ja joka olisi nyt Saksassa vankilassa lasten tappamisesta, brittilehti The Times kertoo.

Christian B.:tä ei ole tuomittu henkirikoksista, joskin muu rikoshistoria on pitkä ja värikäs.

Saksan poliisi on saanut Christian B.:stä vihjeen jo 2013, mutta tuolloin heillä ei ollut riittävästi todisteita tutkinnan aloittamiseksi. Christian B.:n tutkinta alkoi toukokuussa 2017 Britannian poliisin pöydältä, kun poliisi sai miehestä uuden vihjeen kymmenen vuotta Madeleinen katoamisen jälkeen.

Hotelli josta Madeleine katosi.

Madeleine McCann katosi 3. toukokuuta 2007 Prai da Luzin kylässä yhdeksän ja kymmenen välillä lomahuoneistosta, jonne hänet oli jätetty nukkumaan puolitoistavuotiaiden kaksossisarustensa kanssa, kun vanhemmat olivat saman lomakeskuksen ravintolassa tapaksilla.

Christian B. istui Sky Newsin tietojen mukaan Saksassa baarissa, kun televisiosta tuli uutisraportti Madeleinen katoamisesta. Lehtitietojen mukaan Christian B. tunnusti seuralaiselleen olevansa tytön katoamisen takana ja näytti tälle videon, jossa hän raiskasi yhdysvaltalaisen eläkeläisen Portugalissa samassa Praia da Luzin kylässä puolitoista vuotta ennen Madeleinen katoamista. Seuralainen otti poliisiin yhteyttä katoamisen kymmenvuotispäivän tienoilla, jolloin Christian B. istui muista rikoksista vankilassa.

Christian B. istuu paraikaa pitkää vankilatuomiota törkeästä raiskauksesta Kiehlin vankilassa Pohjois-Saksassa.

Marraskuussa 2017 Saksan poliisi aloitti Scotland Yardin kanssa yhteistyön Christian B:n tutkimiseksi. Tiedossa ei ole, miksi poliisi tuo asian julkisuuteen vasta kolme vuotta Christian B:n tutkinnan aloittamisen jälkeen.

The Timesin mukaan epäilty on keskustellut Madeleinen katoamisesta myös internetin keskustelupalstalla.

Saksan poliisi etsii avainhenkilöä, joka on soittanut Christian B:lle juuri ennen Madeleinen katoamisaikaa. Puolituntisen puhelun toisessa päässä ollutta pidetään ”erittäin tärkeänä todistajana”, ei epäiltynä.

– Joku tietää paljon enemmän kuin on antanut ymmärtää, totesi Britannian poliisin tutkintaa johtava Mark Cranwell.

– Saatat olla tietoinen joistakin asioista, joita hän on tehnyt. Hän saattaa olla uskoutunut sinulle Madeleinen katoamisesta. Yli 13 vuotta on kulunut, ja sinun lojaaliutesi on voinut muuttua. Tämä henkilö on vankilassa... Nyt on aika astua esiin, hän vetosi ihmisiin.

Saksan poliisin mukaan on syytä olettaa, että jollakulla on konkreettista tietoa rikoksen lisäksi ruumiin sijaintipaikasta.

Madeleinea on etsitty ympäri maailmaa 13 vuotta. Havaintoja tytöstä on kirjattu yhteensä 9 000, kaikki vesiperiä.

Saksan poliisi kertoo pitävänsä Madeleinea ”todennäköisesti” kuolleena mutta ei tarkemmin avaa syitä olettamukseen. Epäillyllä ei ole henkirikostuomioita. Scotland Yard tutkii asiaa katoamisena, sillä sen mukaan varmoja todisteita kuolemasta ei ole.

Christian B. on paikannettu matkapuhelinverkon avulla Madeleinen perheen lähistölle katoamisiltana. Hän asui todennäköisesti samassa Praia da Luzin kylässä vanhassa Volkswagenin pakettiautossa. Katoamista seuraavana päivänä hänen Jaguar-autonsa siirrettiin toisen saksalaismiehen nimiin.

Christian B.:n Volkswagen T3 Wesfalia -pakettiauto.

Pakettiauto on lennätetty Saksaan tarkkoihin tutkimuksiin, mutta Sky Newsin mukaan ei ole löytynyt viitteitä siitä, että Madeleine olisi ollut autossa.

Mies on asunut vuosien 1995 ja 2007 välillä pitkiä aikoja Algarven ympäristössä Portugalissa, mutta oleskellut myös Saksassa ja myös istunut ajanjakson aikana Saksassa useampia vankilatuomioita. Portugalissa hän toimi poliisin mukaan lyhytaikaisissa pesteissä muun muassa ravintolabisneksessä, mutta myi myös huumeita ja ryösti hotellihuoneita ja loma-asuntoja elättääkseen itsensä.

Christian Hoppe Saksan keskusrikospoliisista on sanonut Timesin mukaan, että poliisi uskoo, että tekijä voi olla murtautunut loma-asuntoon ja sitten spontaanisti kidnapannut tytön. Seksuaalista motiivia ei poissuljeta, hän sanoo.

– Emme voi olla varmoja, etteikö hän olisi raiskannut tai seksuaalisesti hyväksikäyttänyt vielä useampia, hän sanoo.

Braunschweigin syyttäjäviranomainen Hans Christian Wolters kertoi keskiviikkona tapauksesta tiedotustilaisuudessa.

Saksalaislehti Spiegelin mukaan epäillyllä on rekisterissään 17 rikosta, joihin lukeutuu ajoneuvon luvatta ja alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista, pahoinpitelyjä ja huumeiden myyntiä. Ensimmäisen tuomionsa lapsen hyväksikäytöstä Christian B. sai 17-vuotiaana 1994. Hänet tuomittiin viimeksi seksuaalirikoksesta joulukuussa, jolloin mies tuomittiin 72-vuotiaan yhdysvaltalaisnaisen törkeästä raiskauksesta vankilaan.

Eläkeläisnaisen videoitu, väkivaltainen raiskaus tapahtui Portugalissa 2005, mutta poliisi pääsi tekijän jäljille vasta kymmenen vuotta myöhemmin paikalle jääneen hiuksen dna:n avulla.