Bedfordin pojat kahlasivat Omaha-rannalla suoraan saksalaisten kk-tuleen – pikkukaupunki ei ole vieläkään täysin toipunut tragediasta Normandiassa

Liittoutuneet aloittivat Normandian maihinnousun saksalaisia vastaan 6.6.1944. Operaation onnistumisesta maksettiin kovaa hintaa.

Toisen maailmansodan alkaessa Virginian osavaltion keskiosassa, Appalakkien vuorijonon juurella sijaitseva Bedford oli varsin tyypillinen amerikkalainen pikkukaupunki. Sen reilut 3 000 asukasta elättivät itsensä maanviljelyllä tai kävivät töissä paikallisissa tehtaissa.

Kaupungissa toiminut kansalliskaartin rykmentti tarjosi yhden vaihtoehdon elantoon suuren laman jälkeisenä aikana. Erityisesti vähävaraisten perheiden nuorukaisia viehätti paitsi sotilasuran tuoma toimeentulo, myös kiiltävän univormun aiheuttama reaktio paikallisissa tytöissä.

Bedfordin poikia kuvattuna vuonna 1940.

Pian sota kuitenkin merkitsi dramaattista käännettä sekä kansalliskaartiin liittyneille pojille että koko pienelle kaupungille. Oman kotipaikan turvaamiseksi tarkoitettu yksikkö liitettiin osaksi Yhdysvaltain armeijaa, joka valmistautui iskemään Saksaa vastaan liittoutuneiden mukana.

Virginian kansalliskaartin 116. jalkaväkirykmentin juuret ulottuvat 1700-luvun itsenäisyystaisteluun saakka. Ensimmäisessä maailmansodassa sen sotilaat osallistuivat suureen Meusen-Argonnen taisteluun. Nyt Virginian poikien oli jälleen aika tarttua aseisiin ja palata Ranskaan.

Kaikkiaan kolmekymmentä miestä Bedfordista ja sen lähialueilta koottiin rykmentin A-komppaniaan, joka syyskuussa 1942 pakkasi tavaransa ja matkusti 29. jalkaväkidivisioonan mukana Britanniaan valmistautumaan sotahistorian suurimpaan, vaarallisimpaan ja tärkeimpään hyökkäykseen.

Useimmat miehistä eivät olleet koskaan käyneet Virginian ulkopuolella. Nyt heillä oli edessään kuukausien ankara fyysinen ja henkinen valmistautuminen Englannin sateisella maaseudulla. A-komppanian miehet oli valittu kymmenien­tuhansien muiden joukosta nousemaan ensimmäisessä aallossa maihin Ranskan Normandiassa.

Kesäkuun 6. päivän eli D-Dayn aamuna vuonna 1944 sotilaita kuljettaneet veneet kynsivät Englannin kanaalin yli. Ensimmäisten Omaha Beachiksi nimetylle rantakaistaleelle nousseiden joukossa oli useita veljespareja, kuten maanviljelijäperheen poika Ray Nance ja hänen kaksoisveljensä Roy Nance.

Veljeksistä vain Ray selvisi hengissä takaisin kotiin, yhtenä harvoista Bedfordin pojista, joista suurin osa kuoli saksalaisten konekiväärien luoteihin jo ensimmäisinä minuutteina rannalla tai sen edustalla. Myös A-komppaniaa komentanut kapteeni Taylor Fellers kaatui ensimmäisten joukossa.

– Kahlasin vedestä ylös rannalle. En nähnyt ketään edessäni. Katsoin taakseni, eikä kukaan seurannut minua. Olin yksin Ranskassa, kirjassa kokemuksistaan kertonut Nance muisteli vuonna 2001 tehdyssä haastattelussa.

Aamun kunnolla valjetessa kaikkiaan 19 Bedfordista lähtenyttä miestä makasi kuolleena rantahiekassa, meressä tai kuljetusaluksessa. Kaoottinen teurastus ja Bedfordin sotilaiden kohtalo on kuvattu elävästi Alex Kershaw’n vuonna 2003 ilmestyneeseen kirjaan The Bedford Boys.

Normandian maihinnousun muistoa kunnioittavassa museossa työskentelevä John Long kaivelee kaappeja Bedfordin vaatimattomassa keskustassa sijaitsevassa toimistossaan. Huone on ääriään myöten täynnä vanhoja papereita ja sotamuistoja: asepukuja, kunniamerkkejä, natsitunnuksin varustettuja matkamuistoja, joita sotilaat toivat mukanaan Ranskasta.

John Long esittelee museossa mielenkiintoista lukua Yhdysvaltojen sotahistoriassa.

Pienen Bedfordin sanotaan menettäneen väkilukuunsa nähden enemmän miehiä kuin yksikään paikka Yhdysvalloissa. Tästä syystä vuonna 2001 vihitty Normandian maihinnousun muistomerkki päätettiin perustaa juuri tänne.

Bedfordin pojille kuuluneita esineitä ei Normandiasta juurikaan palannut. Long vetää kaapista esiin kuluneet kiikarit, joiden hän sanoo kuuluneen Frank Draperille, köyhän perheen pojalle, joka kuoli ennen kuin pääsi rantautumisaluksesta rannalle saakka.

– Tarinan mukaan osuman saanutta Draperia hoitanut brittisotilas oli ottanut kiikarit, vienyt ne kotiinsa ja postittanut ne tämän perheelle vuosikymmeniä myöhemmin.

Itse muistomerkki on läheisellä mäellä sijaitseva, komea rakennelma, johon kuuluivat aiemmin kaikkien liittoutuneisiin kuuluneiden maiden silloisten johtajien patsaat. Näistä Josif Stalinin rintakuva lepää nyt Longin varaston lattialla.

– Sen esillä pitäminen oli täkäläisille liikaa.

Yhden päivän aikana tapahtuneet kaatumiset olivat menetys, josta kaupunki ei ole vieläkään kunnolla toipunut.

– Se oli musertava isku pienelle paikkakunnalle. Jokainen Bedfordin asukas tunsi ainakin yhden perheen, jonka poika menehtyi. Tapahtunut mursi kaupungin sydämen monessa mielessä.

Bedford on pieni paikka.

Bedfordista lähteneet sotilaat olivat niin nuoria, ettei valtaosa heistä ollut vielä ehtinyt perustaa perhettä. Muistojen vaaliminen on jäänyt vanhempien, sisarusten ja näiden jälkeläisten tehtäväksi.

– Kaatuneista ainoastaan Earl Parkerilla oli lapsi, jota hän ei itse koskaan ehtinyt nähdä.

Kotijoukoille tieto musertavasta menetyksestä saapui vasta viikkoja maihinnoususta sotasensuurin ja hitaan tiedonkulun vuoksi.

Uutinen saapui ensin Greenin ruokakauppaan, jonka nurkassa sijainnut lennätin alkoi raksuttaa aamulla 17. heinäkuuta 1944. ”Meillä on tietoa kaatuneista”, kuului ensimmäinen viesti.

– Tämä raksutus jatkui seuraavat neljä päivää. Koko kaupunki oli pian polvillaan, sanoo kauppaa nykyisin pyörittävä Ken Parker.

Entinen poliisi on rakentanut Linda-vaimonsa kaupan tiloihin näyttelyä kaatuneiden miesten kunniaksi. Kaupan tilalla on nyt kahvila, jossa on pyritty säilyttämään 1940-luvun tunnelma.

Asiakkaisiin kuuluu William Fizer, joka kertoo Bedfordin poikiin kuuluneen Billy Fizerin olleen hänen kaukainen serkkunsa. Vuonna 1942 syntynyt Fizer kertoo isänsä tunteneen osan pojista ennen sotaa.

William Fizer kertoo, että hänen sukulaisensa kuului Bedfordin poikiin.

– Bedford on aina ollut hyvin isänmaallinen paikka. Täkäläiset miehet taistelivat jo itsenäisyyssodassa. Näin monen miehen menettäminen yhtenä päivänä oli musertavaa, hän sanoo.

Bedfordin kaupungin museossa Bedford Boysille on omistettu kokonaan oma huoneensa. Kyse ei ole pelkästään Normandian sankareista, sillä joukko-osasto on kulkenut samalla nimellä ensimmäisestä maailmansodasta saakka.

Kirje rintamalta kotiin Virginiaan.

Sotamuistoja toisesta maailmansodasta.

Usein esitetty kysymys kuuluu, miksi pienestä Bedfordista tulleet vapaa­ehtoisen kansalliskaartin miehet päätyivät osaksi sotahistorian tärkeimmän operaation keihäänkärkeä. Museossa työskentelevä Jennifer Thomson osoittaa mustavalkoista kuvaa, jossa nuoret miehet poseeraavat baseball-univormuissa.

Sodan aikana Frank Draper ja muutama muu A-komppanian sotilas oli mukana joukkueessa, joka vei mestaruuden Euroopassa pelatussa armeijan baseball-turnauksessa.

Jennifer Thomson esittelee museota.

– Tämä on ainoa kuulemani teoria sille, miksi A-komppania sai kunnian olla mukana ensimmäisessä aallossa. Sen tiedän, että tämä todella oli kunnia heille. He olivat innoissaan päästessään iskemään ensimmäisenä natseja vastaan, Thomson sanoo.

Musertavan tappion jälkeen A-komppania käytännössä lakkasi olemasta, kunnes Normandiasta hengissä palannut Ray Nance ryhtyi ajamaan sen uudelleen käynnistämistä.

Nykyisin komppanian kasarmi sijaitsee kaupungin ulkopuolella. Sisällä kersantti Austin Beaty kertoo komppanian miesten palvelleen myöhemmin Irakissa ja Afganistanissa.

– Kotimaassa tehtävämme on turvata aluetta ja osallistua esimerkiksi luonnonkatastrofien torjumiseen. Olemme edelleen samanlainen kevyt jalkaväkikomppania, Beaty sanoo.

– Kutsumme itseämme edelleen nimellä Bedford Boys. Itselleni tämä historia merkitsee paljon. Ihmiset täällä ovat hyvin ylpeitä ja muistavat tapahtuneen.

Kansalliskaartin A-komppanian kasarmi.

Mäen päällä sijaitsevalla muistomerkillä vieraileva Virgie Campbell kertoo isänsä James Campbellin palvelleen maihinnousun jälkeen Normandiassa ja myöhemmin Saksassa. Campbell laskee isänsä yhdeksi Bedfordin pojista, vaikka tämä oli sodan alkaessa jo muuttanut läheiseen Roanokeen.

Campbell kertoo isänsä toimineen mekaanikkona, mutta saaneen palkintoja ampumistaidoistaan.

– Hän ei koskaan kertonut kellekään mitä teki ja näki siellä. Ne asiat olivat niin pahoja, ettei niistä voinut puhua edes omille veljille, hän sanoo.

– Olen erittäin ylpeä hänestä. Aina kun näen sotilaan, kiitän häntä siitä mitä he tekevät.