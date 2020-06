Euroopassa epidemian hiipumisen on pelätty vaikeuttavan rokotteen testaamista ihmisillä.

Oxfordin yliopiston kehittämää koronavirusrokotetta aletaan testata Brasiliassa kesäkuun puolivälistä alkaen. Rokotetta on toistaiseksi testattu vain Britanniassa.

Rokotetta testataan Brasiliassa 2 000 vapaaehtoiseen, kertoo testausta koordinoiva Sao Paulon yliopisto. Vapaaehtoisten tulee olla 18–55-vuotiaita ja töissä terveydenhoitoalalla, jossa heillä on korkea riski saada koronavirustartunta.

Brasilia on valittu testauspaikaksi, koska siellä epidemia on kiihtymisvaiheessa. Euroopassa epidemian hiipumisen on pelätty vaikeuttavan rokotteen testaamista ihmisillä, koska jos virustartuntoja ei juuri enää tule, on eroja rokote- ja lumeryhmän välillä vaikea havaita.

Oxfordissa kehitettävästä rokotteesta on saatu lupaavia tuloksia eläinkokeissa. Rokotetta kehittävät tutkijat ovat arvioineet, että rokote on mahdollista saada hyväksytyksi jo tämän vuoden aikana.