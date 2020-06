Poliisi pyytää tietoja Madeleine McCannin katoamisesta epäillystä saksalaisesta – ”Tämä henkilö on vankilassa... Nyt on aika astua esiin”

Britannian ja Saksan poliisiviranomaiset ovat julkaisseet yksityiskohtaisia tietoja epäiltyyn kytkeytyvistä ajoneuvoista ja puhelinnumeroista.

43-vuotiasta saksalaismiestä epäillään osallisuudesta 3-vuotiaan brittitytön Madeleine McCannin katoamiseen perhelomalla Portugalissa vuonna 2007. Asiasta tiedottivat keskiviikkona Saksan ja Britannian poliisiviranomaiset.

Miestä ei ole nimetty, mutta hänen kerrottiin istuvan parhaillaan saksalaisessa vankilassa toiseen tapaukseen liittyen. Reutersin mukaan Britannian poliisi kuvaili käännettä ”merkittäväksi kehitykseksi” tutkinnassa. Joskaan kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, kun se on tehnyt niin.

Madeleine katosi vain hieman ennen 4-vuotissyntymäpäiväänsä.

Poliisit vetoavat nyt yleisöön löytääkseen henkilöitä, joilla on merkityksellistä tietoa kyseisestä miehestä, hänen liikkeistään sekä kahdesta häneen Madeleinen katoamisen aikaan liitetystä ajoneuvosta.

Britanniassa tapausta tutkiva Suur-Lontoon alueen poliisi kertoi saaneensa muutama vuosi sitten tiedon saksalaismiehestä, joka oli oleskellut McCannin perheen lomakohteessa Praia da Luzissa tytön katoamisen aikoihin. Sen jälkeen käynnistyi yhteistyö Saksan poliisin kanssa.

Poliisi kaipaa tietoja hallussaan olevista autoista

Miehen kerrotaan olevan vaaleaihoinen, ja vuonna 2007 hänellä oli lyhyt, vaalea tukka. Hän on noin 180 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka.

Poliisin mukaan nyt 43-vuotias mies näytti vuonna 2007 noin 25–30-vuotiaalta. Hänen tiedetään asuneen useaan otteeseen Algarven seudulla vuosina 1995–2007.

Miehellä on yhteyksiä Praia da Luziin ja sitä ympäröiville alueille, ja hän oleskeli kyseisinä vuosina lyhyitä aikoja myös kotimaassaan Saksassa.

Toinen poliisin mainitsemista autoista on merkiltään Jaguar ja toinen 80-luvun Volkswagen Camper -tila-auto. Poliisin mukaan epäillyllä on ollut kyseinen tila-auto käytössään Praia da Luzissa ainakin toukokuulle 2007 saakka, ja hänen uskotaan myös asuneen siinä jonkin aikaa.

– Vetoamme keneen tahansa, joka olisi voinut nähdä auton Praia da Luzissa tai sen lähellä 3. toukokuuta, yönä, jona Madeleine katosi tai päivinä ja viikkoina sen jälkeen, Britannian poliisi ilmoitti.

Jaguar-merkkinen auto oli rekisteröity aiemmin saksalaisen epäillyn nimiin, mutta sen omistusta muutettiin toiselle saksalaiselle seuraavana päivänä Madeleinen katoamisesta.

Kumpikin autoista on nyt Saksan poliisin hallussa.

Puolen tunnin puhelu katoamisyönä

Poliisit kaipaavat myös tietoja kahdesta portugalilaisesta puhelinnumerosta. Toisen niistä tiedetään kuuluneen epäillylle hänen oleskellessaan Praia da Luzin seudulla Madeleinen katoamisen aikoihin.

Miehen tiedetään myös vastaanottaneen 30 minuutin puhelun toisesta numerosta yöllä pian sen jälkeen, kun Madeleine oli nähty viimeisen kerran.

Epäillyn tuolloin käyttämän puhelimen numero on +351 912 730 680. Siihen puolestaan soitettiin numerosta +351 916 510 683, eikä soittaja ollut poliisin mukaan Praia da Luzissa.

– Saatat olla tietoinen joistakin asioista, joita hän on tehnyt. Hän saattaa olla uskoutunut sinulle Madeleinen katoamisesta. Yli 13 vuotta on kulunut, ja sinun lojaaliutesi on voinut muuttua. Tämä henkilö on vankilassa... Nyt on aika astua esiin, vanhempi rikostutkija Mark Cranwell vetosi yleisöön.

20 000 punnan palkkio

Madeleine McCann katosi perheensä hotellihuoneesta 3. toukokuuta vuonna 2007, kun hän oli jäänyt kahden sisaruksensa kanssa nukkumaan sinne vanhempiensa lähdettyä illastamaan hotellin alueella sijaitsevaan ravintolaan.

Massiivisista etsinnöistä ja mediahuomiosta huolimatta hänestä ei ole löydetty merkkiäkään. Britannian poliisin mukaan olemassa ei ole ainakaan toistaiseksi vedenpitäviä todisteita Madeleinen elossa olemisesta, eikä myöskään hänen kuolemastaan.

Tiedoista, jotka johtavat Madeleinen katoamisesta vastuussa olevien henkilöiden rikostuomioon, on luvattu 20 000 punnan (noin 22 500 euron) palkkio.