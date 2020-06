George Floydin surmaamisesta epäillyn poliisin syytteet kovenivat – asiantuntija: tilanne voi vielä kääntyä aivan toiseksi

Hämmennys kuolinsyytutkinnassa ja lain koukerot voivat lopulta johtaa myös Derek Chauvinin vapautumiseen.

Keskiviikkoiltana Suomen aikaa vahvistettiin, että Minnesotan oikeusministeri Keith Ellison aikoo korottaa Chauvinin syytettä kolmannen asteen murhasta toisen asteen murhaksi. Toisen asteen murha voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun ihminen tapetaan tarkoituksellisesti, esimerkiksi tunnekuohussa, mutta ennalta suunnittelematta.

Kolme paikalla ollutta poliisia saa lisäksi syytteen avunannosta.

Vaikka videotodisteet Derek Chauvinia vastaan näyttävät harvinaisen selkeiltä ja järkyttäviltä, hänen tuomitsemisensa George Floydin taposta tai edes kuolemantuottamuksesta rikosoikeudenkäynnissä on nykytiedoilla vielä monimutkaisen lainopillisen väännön takana.

Näin toteaa Minnesotan lakeihin perehtynyt yksityisen Mitchell Hamlinin opinahjon professori Ted Sampsell-Jones tuoreessa kirjoituksessaan Dispatch-julkaisussa.

Hänen mukaansa Chauvinin viraltapano oli täysin perusteltu, ja George Floydin perhe saisi lähes varmuudella siviilioikeudessa isot korvaukset Chauvinilta. Henkilökohtaisesti Sampsell-Jones korostaa olevansa sitä mieltä, että Chauvinia odottaa tuomio myös rikosoikeudessa, mutta faktojen mahdollisesti hämärtyessä tilanne voi olla toinen.

Derek Chauvinin syytteitä kovennettiin toisen asteen murhaksi keskiviikkona.

Chauvinia vastaan on tällä hetkellä nostettu syytteet Minnesotan lain määrittelemästä kolmannen asteen murhasta ja toisen asteen taposta. Kumpikin tarkoittaa käytännössä lähes samanlaista henkirikosta, eli ihmisen hengen riistämistä tahattomasti, mutta piittaamattoman tai törkeän vastuuttoman toiminnan seurauksena. Lähinnä kyseeseen tuleva suomalainen termi olisi törkeä kuolemantuottamus.

Minnesotassa toisen asteen murhasta voi saada enintään 40 vuoden vankeustuomion, eli rangaistusasteikot ovat amerikkalaiseen tapaan ankarat. Kolmannen asteen murhasta voi saada enintään 25 vuotta.

Minnesotan rikoslain kannalta tapauksessa on kuitenkin mutkia.

Eniten hämmennystä tällä hetkellä aiheuttavat ristiriitaisuudet kuolinsyytutkinnassa. Virallinen kuolinsyyraportti totesi ensin kuoleman johtuneen Floydin aiempien sydänongelmien, huumaustilan ja poliisin toiminnan yhteisvaikutuksesta. Maanantaina julkaistu Floydin omaisten teettämä ulkopuolinen kuolinsyytutkinta kuitenkin kiisti, että Floydilla olisi ollut aiempia sairauksia ja totesi, että kuolema johtui ulkoisen toiminnan aiheuttamasta tukehtumisesta.

George Floydin poika Quincy Mason Floyd (oik.) ja perheen lakimies Ben Crump vaativat, että syytteet nostetaan kaikkia George Floydin pidätystilanteessa ollutta poliisia vastaan.

Sampsell-Jonesin mukaan lääketieteelliset havainnot tarkentuvat vielä, mutta jo nyt esimerkiksi tieto, että Floyd oli käyttänyt fentanyylia ja metamfetamiinia, mutkistaa tilannetta. Jos syntyy riittävä epäilys, että Chauvinin toiminta ei yksin aiheuttanut kuolemaa, joku valamiehistä voi asettua vastustamaan tuomiota henkirikoksesta.

Tapauksesta on kuvattu myös muita videoita, ja niistä on esitetty tulkinta, että Floydilla olisi ollut hengenahdistusta jo ennen kuin hän päätyi Chauvinin polven alle. Floydin on raportoitu olleen vahvassa päihtymystilassa. Nämä voivat Sampsell-Jonesin mukaan vaikuttaa arvioon kuolinsyystä.

Vaikka Chauvinin todettaisiin olleen vastuussa tukehduttamisesta, seuraavaksi pohdittaisiin teon törkeyden astetta. Silloin pitää soveltaa Minnesotan korkeimman oikeuden vanhoja laintulkintoja, jotka Sampsell-Jonesin mukaan eivät ole mitenkään kristallinkirkkaita. Jopa lainoppineilla on vaikeuksia niiden tulkinnassa, saati sitten valamiehillä.

Chauvinin puolustus voi esimerkiksi väittää, että hän toimi erittäin epäasiallisesti, mutta ei tiedostanut Floydin olevan kuolemanvaarassa. Hän myös saattoi luulla Floydin vastustavan pidätystä ja teeskentelevän hengenahdistusta ja tajunneensa olevansa väärässä vasta kun oli liian myöhäistä. Taas sama juttu: jos yksikin valamiehistä epäilee henkirikossyytteitä, ne voivat kaatua.

Quincy Mason Floyd polvistui isänsä George Floydin kuolinpaikalla Minneapolisissa.

Lopulta tapaus kietoutuu poliisin yleisesti laajoihin voimankäyttöoikeuksiin tilanteissa, joissa on mahdollista, että viranomaisille tai sivullisille aiheutuu vaaraa. Chauvinin puolustus saattaa Sampsell-Jonesin mukaan argumentoida, että juttua ei saa arvostella sen seurausten perusteella vaan puhtaasti tilannekuvan mukaan. Jokin muu toistaiseksi tuntematon asia on voinut vaikuttaa tilannekuvaan. Poliisi joutuu toimimaan jatkuvasti kovan paineen alaisena ja se on otettava huomioon, puolustus todennäköisesti selittää.

Professori Sampsell-Jones sanoo uskovansa langettavaan tuomioon, mutta kehottaa kirjoituksensa päätteeksi varautumaan myös toiseen mahdollisuuteen.

– Huolimatta siitä, mikä mielestäni olisi oikea lopputulos, meidän täytyy valmistautua syytteistä vapauttamisen mahdollisuuteen – ja siihen mitä se merkitsisi Minneapolisille ja koko maalle, Sampsell-Jones kirjoittaa.