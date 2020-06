Uusi käänne Madeleine McCannin katoamisessa – Saksan poliisilla uusi epäilty

BBC:n mukaan saksalaismies on asunut Portugalin Algarvessa matkailuautossaan vuosina 1995–2007.

Saksan poliisi kertoi keskiviikkona, että se tutkii epäiltyä vuonna 2007 Portugalissa kadonneen brittiläisen MadeleineMcCannin tapauksessa. Saksan poliisin tunnistama henkilö on 43-vuotias mies, ja hän on ollut alueella, jossa McCann nähtiin viimeisen kerran ennen katoamistaan. Saksan poliisin mukaan epäilty on saattanut tappaa tytön.

BBC:n mukaan saksalaismies on asunut Portugalin Algarvessa matkailuautossaan vuosina 1995–2007.

Poliisi julkaisi kuvan epäillyn miehen matkailuautosta.

3-vuotias McCann katosi perheensä lomamatkalla Algarvessa. Tytön vanhemmat olivat syömässä heidän loma-asuntonsa läheisessä ravintolassa ja havaitsivat tytön kadonneen palattuaan takaisin asunnolle.

Tapaus sai heti runsaasti huomiota, mutta McCannin kohtalo on yhä mysteeri.