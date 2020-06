Kymmenettuhannet kunnioittivat poliisin käsissä kuolleen George Floydin muistoa Houstonissa

Entinen presidentti George W. Bush: Amerikan aika tarkastella epäonnistumisiaan.

Yhdysvalloissa viime viikon alussa alkaneet mielenosoitukset ovat yhä jatkuneet. Useissa kaupungeissa mielenosoitukset ovat äityneet ryöstelyksi ja mellakoinniksi.

Mielenosoitukset saivat alkunsa, kun George Floyd kuoli poliisin väkivaltaisessa pidätystilanteessa Minneapolisissa. Floydin ruumiinavauksesta paljastui, että kuoleman syynä oli poliisin aiheuttama tukehtuminen.

Floyd oli kotoisin Houstonista, missä kymmenettuhannet ihmiset kokoontuivat kunnioittamaan hänen muistoaan. Floyd on määrä haudata Houstoniin ensi viikolla.

– Tämä päivä kuuluu George Floydin perheelle: haluamme heidän tietävän, että George ei kuollut turhaan, sanoi pormestari Sylvester Turner puhuessaan väkijoukolle.

Floydin kuusivuotiaan tyttären äiti Roxie Washington sanoi tiedotustilaisuudessa, että haluaa oikeutta Floydille, koska tämä oli hyvä ihminen.

Ex-presidentti Bush: Olemme epäonnistuneet

Monet julkisuuden henkilöt ympäri maailman ovat ottaneet kantaa Yhdysvalloissa esiintyvään rasistiseen väkivaltaan. Niin myös Yhdysvaltain entinen presidentti George W. Bush.

– Olemme epäonnistuneet järkyttävällä tavalla, kun monia afroamerikkalaisia, etenkin nuoria afroamerikkalaisia miehiä, ahdistellaan ja uhkaillaan heidän omassa maassaan, Bush sanoi lausunnossaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

– Tämä tragedia, joka on osa pitkää samanlaisten tragedioiden sarjaa, herättää jo pitkään vastausta kaivanneen kysymyksen: kuinka me lopetamme rakenteellisen rasismin yhteiskunnassamme. Amerikan on aika tarkastella traagisia epäonnistumisiaan.

Bush oli presidenttinä vuosina 2001–2009. Vaikka hän on Trumpin tavoin republikaani, eivät presidenttien välit ole erityisen lämpimät. Bush ei ole kritisoinut Trumpia suoraan, mutta on antanut ex-presidentille tyypillisiä sovittelevia lausuntoja, joihin Trump on usein suhtautunut happamasti.

Bush sanoi lausunnossaan, että on kuunneltava niiden ääntä, jotka kokevat surua ja tuskaa.

– Ne, jotka pyrkivät hiljentämään tuollaiset äänet, eivät ymmärrä Amerikan merkitystä tai kuinka siitä tulee parempi paikka.

New Yorkissa mielenosoittajat loukussa sillalla

New Yorkin pormestari Bill de Blasio on aikaistanut ulkonaliikkumiskiellon jo iltakahdeksaan. New York Timesin mukaan ulkonaliikkumiskielto on voimassa tällä hetkellä 8. kesäkuuta asti.

Ulkonaliikkumiskieltojen tarkoituksena on lieventää yhteenottoja poliisin ja mellakoitsijoiden välillä sekä vähentää ryöstelyä. Suuressa osassa Manhattania on kielletty myös ei-välttämätön autoliikenne yön aikana.

Ulkonaliikkumiskiellon tultua voimaan moni pysyi New Yorkissa kaduilla, ja Chelsean alueella Manhattanilla protestoijat ottivat yhteen poliisin kanssa. Manhattanilla ryösteltiin myös kauppoja CNN:n mukaan.

Manhattanin ja Brooklynin yhdistävällä Manhattan Bridgellä syntyi jännitteinen tilanne, kun suuri joukko mielenosoittajia jäi sillalle jumiin. Mielenosoittajia oli palaamassa Brooklynista Manhattanille, mutta poliisi oli tukkinut sillan Manhattanin puoleisen pään. Jotkut yrittivät kääntyä ja palata Brooklyniin, mutta poliisi oli tukkinut tien myös siellä.

Lopulta poliisi päästi mielenosoittajat pois sillalta.