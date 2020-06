Tegnell valittelee Ruotsin korkeita kuolleisuuslukuja.

Ruotsin olisi pitänyt epidemian alussa ryhtyä tiukempiin toimiin koronaviruksen torjumiseksi, myöntää valtionepidemiologi Anders Tegnell.

– Meillä on varmasti paljon potentiaalia parantaa siinä, mitä on tehty, Tegnell sanoo Ruotsin radion Ekot-toimituksen haastattelussa.

Tegnell valittelee maan korkeita kuolleisuuslukuja. Ruotsissa on kuollut koronaan enemmän ihmisiä kuin muissa Pohjoismaissa – kuolleita on yli 4 400.

Tegnell sanoo, että jos epidemian alussa olisi tiedetty kaikki se, mitä nyt tiedetään koronasta, toimet olisivat olleet Ruotsissa toisenlaisia.

– Luulen, että olisimme tehneet jotakin sen väliltä, mitä olemme itse tehneet ja mitä muu maailma on tehnyt.

Ruotsin strategiana on ollut rajoittaa viruksen leviämistä ja suojella riskiryhmiä, kun taas moni muu maa on yrittänyt tukahduttaa virusta niin paljon kuin on mahdollista.

Ruotsissa ei ihmisten liikkumista rajoitettu eikä toimintoja suljettu samaan tapaan kuin muualla. Ravintolat, koulut ja kaupat ovat olleet Ruotsissa auki.

Vaikka tartuntojen ja kuolleiden määrät ovat laskussa, Ruotsissa kuolee koronaan tällä hetkellä noin 50 ihmistä päivässä.

Epidemian alussa monet maat ottivat käyttöönsä tiukat rajoitustoimet koronan leviämisen estämiseksi. Maat sulkivat joitakin toimintoja.

Tegnellin mielestä nyt tarvittaisiin tarkempaa tietoa, mitkä toimet auttoivat parhaiten koronan torjunnassa.

Korjaus kello 9.47. Ruotsissa kuolee tällä hetkellä noin 50 ihmistä päivässä koronaan. Aiemmin jutussa luki virheellisesti, että tartuntoja tulisi noin 50 päivässä.