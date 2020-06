Trump uhkasi lähettää armeijan kaduille

Donald Trump uhkaa kutsua liittovaltion armeijan joukot pitämään järjestystä yllä.

Minneapolisin mielenosoitukset ovat edenneet laajalle läpi Yhdysvaltoja ja sen ulkopuolelle. Poliisien, kansalliskaartin ja mielenosoittajien välille on syntynyt kahakoita läpi maan.

Yhdysvaltojen kansalliskaarti on paikalla ainakin 23 osavaltiossa ja pääkaupunkialueella Washington DC:ssä eli kansalliskaartia on jo enemmän kuin joka toisessa osavaltiossa.

Joukkoja on jalkautettu yli 20 000, ja keskiviikkona kerrottiin, että 1 500 kansalliskaartilaista siirretään Washington DC:hin. Yhdysvaltojen kamaralla on järjestyksenpitotehtävissä nyt saman verran kansalliskaartin joukkoja kuin yhdysvaltalaisjoukkoja Irakissa, Syyriassa ja Afganistanissa.

CNN:n toimittaja pidätettiin suorassa lähetyksessä raportoimassa Minnesotan mielenosoituksista.

Moniin kaupunkeihin on määrätty tilapäisiä ulkonaliikkumiskieltoja protestien rauhoittamiseksi.

Mieltä on osoitettu yli 350 kaupungissa ja erityisesti itärannikon suurkaupungeissa. Rakennukset ja autot ovat palaneet ja sadat tuhannet vaatineet muutosta rakenteellisen rasismin kitkemiseksi. Monia kauppoja on ryöstetty. Mielenosoituksiin on vastattu kyynelkaasulla ja kumiluodeilla.

Tuhansia ihmisiä on pidätettynä ja viittä poliisia ammuttu.

Macy’s-tavarataloa laudoitettiin maanantain ryöstelyn jäljiltä.

Myös New York on ollut mielenosoitusten vuoksi sekasorron vallassa. Pormestari Bill de Blasio on kuitenkin sanonut, että ei halua kansalliskaartilaisia kaupunkiin.

George Floyd.

Mielen­osoitukset kumpuavat viime keski­viikkona tapahtuneesta afro­amerik­kalaisen George Floydin, 48, kuolemasta.

Floydin kaulan päällä polveaan pitänyt poliisi on pidätetty ja henkirikoksesta syytteessä, ja myös kolme hänen seurassaan ollutta poliisia on erotettu.

Tiistaina Floydin ruumiinavausraporttia oikaistiin. Alun perin raportista sai kuvan sydän- ja päihdeperäisestä kuolemasta, mutta uudessa versiossa myönnetään miehen kuolleen väkivallasta johtuneeseen tukehtumiseen.

– Kaikki neljä pitää pidättää ja asettaa syytteeseen, niin kuin heille kuuluu, Minneapolisissa mielenosoituksiin osallistunut Al sanoi IS:n kirjeenvaihtajalle.

Floydin kuolema on vain yksi syy, jonka vuoksi ihmiset ovat kokoontuneet kaduille ympäri suurta maata. Tummaihoisten asema on Yhdysvalloissa monella tavalla selvästi heikompi kuin valkoihoisten. Muun muassa korona on niittänyt kuolemaa suhteessa yli kaksi kertaa enemmän maan tummaihoisen väestön parissa.

Kansalliskaartia koolla Minneapolisissa.

Donald Trump on vastannut mielenosoittajille uhkaamalla lähettää liittovaltion armeijan joukot kaduille, jos osavaltiot ja kaupungit eivät hyväksy kansalliskaartia järjestyksenpitoon.

Jo käytössä oleva kansalliskaarti on maan asevoimien reservi, jota on käytetty myös 2014 ja 2015 järjestyksenpitoon Fergusonissa ja Missourissa poliisiväkivallan jälkeen.

Savu saartoi mielenosoittajat Valkoisen talon viereisessä puistossa.

Presidentin maanantaisia toimia on kritisoitu vahvasti. Valkoisen talon edessä rauhallisesti mieltään osoittavia ammuttiin kumiluodein ja kyynelkaasulla. Hetkeä myöhemmin presidentti kulki rakennuksen edestä kirkkoon, jossa hän poseerasi valokuvaajille Raamattu kädessään. Esimerkiksi piispa Mariann Edgar Budde kutsui CNN:llä kirkkovisiittiä teeskentelyksi ja entinen oikeusministeri Loretta Lynch piti presidentin kävelyä mielenosoittajien läpi ”menetettynä mahdollisuutena” vuoropuheluun ja kuunteluun.

– Trump epäonnistui koronan hoidossa ja näytti heikolta. Nyt hän mielellään näyttäisi vahvalta, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kommentoi STT:lle.

Trumpit vierailivat tiistaina pyhäkössä.

Tiistaina Donald vieraili vaimonsa Melania Trumpin kanssa pääkaupungissa sijaitsevassa Johannes Paavalin II:n pyhäkössä.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi sanoi tiistaina, että tiedossa on ”lyhyellä aikavälillä” lainsäädäntöä, jolla tahdotaan kytkeä etnistä profilointia ja poliisien rasistisia tekoja.

Poliisit valvovat mielenosoituksia Las Vegasissa.

Tukimielenosoituksia on järjestetty myös ympäri Eurooppaa. Slogan on aiemmista Yhdysvaltojen poliisiväkivaltatapauksista tuttu Black lives matter, mustat elämät merkitsevät.

Suomessa järjestettiin tänään Facebookissa niin sanottu digitaalinen mielenosoitus, johon kertoi osallistuneensa lähes 10 000 ihmistä.

Monet kulttuurivaikuttajat ja tavalliset kansalaiset ovat osallistuneet Black Out Tuesday -kampanjaan jakamalla mustan ruudun sosiaalisessa mediassa ottaakseen kantaa rasismiin.

Keskiviikkona Helsingin Senaatintorilla järjestetään perinteinen mielenosoitus tapahtumien johdosta. Myös jotkin yritykset ovat ottaneet kantaa, esimerkiksi Spotify on luonut soittolistan tukeakseen liikettä.