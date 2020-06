Tältä näyttää, kun baarit aukevat Ranskassa: seuraa videolta Pariisin helleiltaa

Pariisilaiset pääsevät ensi kertaa kuukausiin nauttimaan ravintoloista ja baareista.

Ravintolat, kahvilat ja baarit aukeavat tänään Ranskassa pitkän koronakevään jälkeen.

Poikkeuksellista on kuitenkin, että Pariisissa sisätiloihin ei ole asiaa, vaan asiakkaiden on nautittava annoksensa terassilla istuen. Kesäkuu hellii kaupunkilaisia, jotka saavat siemailla juomansa lähes 30 asteen lämmössä.

Katso yllä olevalta videolta illanviettoa helteisessä Pariisissa nyt.

Myös kouluja avataan Ranskassa nyt porrastetusti, ja maan kaikki rannat avautuvat. Sen sijaan yli kymmenen henkilön julkiset kokoontumiset pysyvät edelleen kiellettyinä ja julkisessa liikenteessä on käytettävä kasvomaskia.

Ranskassa on rekisteröity runsaat 28 800 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Väkilukuun suhteutettuna maassa on kuollut 442 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on 58.