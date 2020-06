”Pidättäkää, pistäkää vankilaan, dominoikaa” – Trumpin puhelu kuvernööreille tuli julki

Trumpin sanavalintojen arvioidaan miellyttävän hänen kovan linjan kannattajiaan. Mielenosoittajille ne saattavat olla bensaa liekkeihin.

Presidentti Donald Trump on valinnut kovan kielenkäytön ja uhkaukset keinoiksi tukahduttaa Yhdysvaltoja ravistelevat mellakat. Trump on muun muassa uhannut aktivoida vanhan lain jonka perusteella presidentti voisi kutsua asevoimat kaduille.

Normaalisti Yhdysvaltain armeijaa voi käyttää vain maan rajojen ulkopuolella. Maanantain ja tiistain välisenä yönä pääkaupunki Washingtonissa nähtiin jo sotilasajoneuvoja ja -helikoptereita, ja tiistaina odotetaan lisää tietoa, mitä Trumpin uhkaus tarkoittaa.

Poliisi hääti mielenosoittajia kyynelkaasulla ja kumiluodein Valkoisen talon lähellä maanantaina.

Presidentti piti maanantaina puheen Valkoisessa talossa ja vakuutti olevansa George Floydin kuolemasta käynnistyneiden rauhanomaisten rotumielenosoitusten tukena. Sen sijaan tuhoa aiheuttavia mellakoitsijoita kohtaan hän lupasi olla ”lain ja järjestyksen presidentti”.

Maanantaina tuli julki myös nauhoite kokouspuhelusta, jossa presidentti keskustelee maan kuvernöörien kanssa. Puhelun sisältöä on jälkeenpäin ruodittu tarkkaan amerikkalaismediassa, koska siinä Trumpin uskotaan esiintyneen aidoimmillaan.

Yllä olevalla videolla otteita puhelusta, jossa Trumpin kuullaan ohjeistavan kuvernöörejä.

– Teidän täytyy pidättää ihmisiä, viedä heidät oikeuteen. Pistäkää vankilaan kymmeneksi vuodeksi, ettekä näe tällaista enää.

– Dominoikaa tilannetta, Trump toisteli.

Trumpin tiukkojen sanojen arvioidaan miellyttävän hänen kovan linjan kannattajiaan sekä yleisestä järjestyksen puutteesta huolestuneita kansalaisia.

Presidentti Donald Trump piti puheen Valkoisen talon edustalla maanantaina.

Kääntöpuolena on se, että kommentit saattavat myös kaataa bensaa liekkeihin turhautuneiden mielenosoittajien keskuudessa. Yhdysvaltain pelätään näyttävän poliisivaltiolta, jollaisia amerikkalainen demokratia on historiallisesti vastustanut. Esimerkiksi Hongkongin viranomaiset ovat jo syyttäneet Yhdysvaltoja kaksinaismoralismista suhtautumisessa mielenosoittajiin.

– Voimannäyttö on kestämätöntä paitsi sotilaallisesti myös sosiaalisesti, koska se on vastakohta elämäntavallemme, kritisoi Minnesotan demokraattikuvernööri Tim Walz.

Trump oli keskustellut Walzin kanssa erikseen puhelimessa, sillä mielenosoitusten alkupiste Minneapolis sijaitsee osavaltiossa.

Trumpia arvosteli myös Massachusettsin republikaanikuvernööri Charlie Baker.

– Kuulin mitä presidentti sanoi tänään dominoimisesta ja taistelemisesta. Tiedän, että minun pitäisi olla yllättynyt, että kuulen tällaisia eripuraa lietsovia sanoja häneltä, mutta en ole. Niin monta kertaa kuluneiden viikkojen aikana maamme on tarvinnut myötätuntoa ja johtajuutta, mutta sitä ei ole ollut tarjolla.

Trump on ollut kriisin kehittyessä raivoissaan myös siitä, että mielenosoittajat ovat polttaneet Yhdysvaltain lippuja. Maan korkein oikeus on toistuvasti todennut, että sellainen kuuluu ilmaisunvapauteen, mutta Trump on uhannut haastaa aiemmat päätökset uudella oikeusjutulla ja luottavansa siihen, että nykyisin konservatiivienemmistöinen korkein oikeus muuttaa linjausta.

Mielenosoittaja näytti keskisormea kulkueessa Washingtonin National Mallilla.