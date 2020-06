Carrie Lamin mukaan Trumpin kauppasuhdeuhittelu vahingoittaa vain Yhdysvaltoja.

Hongkongin johtaja syyttää Yhdysvaltoja kaksinaismoralismista maata kuohuttaviin mellakoihin liittyen.

Yhdysvallat on kritisoinut toistuvasti Hongkongin demokratiamielenosoitusten tukahduttamista, mutta Yhdysvalloissa on viimeisen viikon aikana syttynyt laajoja mellakoita, joissa poliisi on turvautunut usein voimankäyttöön.

– Olemme nähneet viime viikkoina selvästi, millaista kaksinaismoralismia on liikkeellä, sanoi Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam.

– Yhdysvalloissa on mellakoita, ja olemme nähneet kuinka paikalliset hallitukset ovat reagoineet. Ja kun Hongkongissa oli samanlaisia mellakoita, näimme mitä mieltä he olivat silloin.

Kiinan ja Hongkongin johto näkee Yhdysvaltain mellakat hyvänä mahdollisuutena puolustella omien protestiensa tukahduttamista. Hongkongissa on viime vuodesta lähtien ollut massiivisia ja usein väkivaltaisiksi yltyneitä protesteja, joiden yhteydessä mellakkapoliisi on pidättänyt tuhansia ihmisiä.

Viime viikolla Hongkongin tilanne nousi taas tapetille, kun Kiinan kansankongressi hyväksyi esityksen Hongkongin kansallisen turvallisuuden laiksi, jonka nähdään kaventavan erityishallintoalueen autonomiaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viime viikolla lakkauttavansa Hongkongin edullisen kauppasuhteen Yhdysvaltojen kanssa vastatoimena Kiinan päätökselle. Lam totesi, että Yhdysvaltain suunnitelmat vahingoittavat vain Yhdysvaltoja itseään.