Mellakat Yhdysvalloissa jatkuvat: Mielenosoitukset levisivät Eurooppaan – Trump kehottaa kovempiin otteisiin

George Floydin kuolemasta alkaneet mielenosoitukset ovat levinneet Eurooppaan.

Yhdysvalloissa tummaihoisen George Floydin kuolemasta alkaneet mielenosoitukset ja mellakat jatkuivat maanantaina. Maanantaina suuria mielenosoituksia järjestettiin myös Yhdysvaltojen ulkopuolella, muun muassa Pariisissa ja Amsterdamissa.

Yhdysvalloissa mielenosoitukset ovat jäälleen eskaloituneet mellakoiksi.

Ainakin noin 40 kaupunkia on ilmoittanut asettavansa yöllisiä ulkonaliikkumiskieltoja maassa puhjenneiden mielenosoitusten vuoksi.

Mielenosoituksissa on loukkaantunut useita ihmisiä. Poliisia on kritisoitu väkivaltaisista ja ylimitoitetuista otteista, kun julkisuuteen on levinnyt poliisien toimintaa kuvaavia videoita.

Videoiden joukoissa on muun muassa todisteita siitä, kun poliisi kiihdyttää varomattomasti väkijoukkoon, ampuu toimittajia kumiluodeilla ja kaasuttaa rauhallisia siviilejä pippurisumutteella.

Myös mielenosoittajien puolelta mielenosoitukset ovat kärjistyneet, kun useita kauppoja on ryöstetty.

Monissa poliisipiireissä on pidätetty jopa satoja henkilöitä.

Presidentti Donald Trump vaati maanantaina osavaltioiden kuvernöörejä ottamaan käyttöön kovempia otteita mielenosoittajia vastaan, kertoo New York Times.

Näin Trump toimii neuvonantajiensa ohjeita vastaan. Lehden mukaan presidentin neuvonantajat ovat kehottaneet presidenttiä pitämään kansakuntaa yhdistävän puheen, mutta tällaista ei nähty.

– Teidän pitää dominoida tai näytätte muuten joukolta ääliöitä, Trump sanoi New York Timesin mukaan kuvernööreille videopuhelussa.

Mielenosoituksia on viime aikoina ollut myös Valkoisen talon edessä. Valkoisesta talosta sammutettiin myös poikkeuksellisesti ulkovalot, mutta sammuttamisen yhteyttä mellakoihin ei ole varmistettu.

Mielenosoitukset saivat alkunsa viime viikolla, kun julkisuuteen tuotiin video pidätystilanteessa, jossa Floyd kuoli.

Videossa näkyy, kuinka valkoinen poliisi Derek Chauvin painoi Floydia niskasta polvella yhdeksän minuutin ajan, vaikka jatkuvasti kasvava ohikulkijajoukko selkeästi ilmaisi, että pakko-ote voisi johtaa kuolemaan ja Floyd itse kertoi, ettei saa henkeä.

Poliisia syytetään kolmannen asteen murhasta. Tämä tarkoittaa, että henkilön kuolema on aiheutunut ”selvästi muille vaarallisesta teosta, joka osoittaa turmeltunutta mieltä” ilman tarkoitusta tappaa.

Lisäksi Chauvin sai syytteen toisen asteen kuolemantuottamuksesta, eli siitä, että aiheutti vastuuttomalla käytöksellään toisen ihmisen kuoleman.

Osa mielenosoittajista on huolestunut siitä, peittävätkö mellakat alleen mielenosoittajien alkuperäisen vaatimuksen eli sen, että Floyd saa oikeutta tapauksessaan. Tämän huolen on ilmaissut muun muassa Floydin veli Terrence Floyd.

Suomen rikoslain mukaan syyte vastaa siis tappoa tai kuolemantuottamusta.

Floydille on määrä järjestää hautajaiset tänään tiistaina Minneapolisissa.